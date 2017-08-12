Dans etmeyi bilmezdin mizahı hiç bilmezmişsin

“Hayatım boyunca hiç dans etmedim...”

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Dünkü yazısını okurken bir de şunu fark ettim.

Emin kardeşim hayatı boyunca hiç mizah dergisi de okumamış...

Yani bundan sonra vereceği ilk mülakatta övünerek bunu da söylemeli.

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Köşe komşum Akif Beki ayrılırken, “Gözüm senin üstünde” diye bir şaka yaptı ya...

Emin Çölaşan o muhteşem ciddiyetiyle ve sokuşturmacı gazeteci tecrübesiyle hemen kavramış arkadaki istihzayı...

Ve yine o muhteşem ciddiyetiyle anında teşhisi koymuş:

“Akif’i Ertuğrul kovdurdu...”

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Maşallah... Allah bu zekâyı sahibine bağışlasın...

Allah Türk milletini Emin Çölaşan’ın bu derin kavrayış ve ciddiyetinden hiç esirgemesin...

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Türk medyasını işte bu, hiç dans etmeyen, mizah duygusundan zerre kadar nasibini almamış, bir şakayı bile anlamayacak kadar dar kafalar kurtaracaktır...

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Eee tabii Emin’in her izne ayrılışında yazdığı gibi...

Köşe yazarlığı ciddi iştir...

Öyle ‘iki şık şık bir tık tık’la olmaz...

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Memleketin böyle buzağı altında doğmamış T-Rex arayan dinozorlara ihtiyacı var...

AKİF HADİ SEN DE BENİ KOVDUR DA ÖDEŞELİM

BİLEN bilmeyen öğrensin...

Akif Beki’yle, o Başbakanlık Basın Müşaviri olduğu günden beri arkadaşlığımız var.

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Bir gün dahi birbirimize kötü laf etmedik.

Köşelerimizde polemik yaptığımız günlerde hep birbirimizi aradık, sohbet ettik, gülüştük.

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Polemik yapmayı kan davası zanneden kafaların basmayacağı bir dostluk bizimki.

Hürriyet’ten ayrılışını bana açtığı telefonda Akif’in kendisinden öğrendim.

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Akif benim, edebiyat bilgisine, romancılığına saygı duyduğum çok iyi bir yazardır.

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Dostluğumuz bundan sonra da aynen devam edecek. Ama senden bir ricam var Akif...

Hadi sen de beni kovdur da ödeşelim...

Bu dostluğa bir halel gelmesin...

ÖTEKİ MAHALLEDEKİ VİCDAN SAHİPLERİNE SESLENİYORUM

ADINI dahi vermek istemiyorum... Akit gazetesinin eski FETÖ’cü, yeni itirafçı bir yazarı...

İnsafsız bir kararla 25 yıl hapse mahkûm edilen arkadaşımız Enis Berberoğlu’nun kızı Dilara’ya öylesine bir iftira attı ki...

Evlat sahibi her annenin, her babanın, kardeşin içini sızlatır.

Son iki hafta içinde bu ikinci oluyor...

Daha önce de bir başka gazete ona bambaşka bir iftira atmıştı.

Dilara yeni avukat olmuş, pırıl pırıl bir genç kız...

Suriyeli göçmenlere yardım etmek için hayatını veriyor...

Şimdi babasını kurtarmaya çalışıyor...

İktidar mahallesindeki arkadaşlarıma seslenmek istiyorum.

Lütfen arkadaşlarımızın çocuklarına yapılan bu lince karşı çıkın...

Lütfen bu pespayelikleri, bu alçaklıkları siz de telin edin...

ERSOY DEDE... BU ŞARKIYI LİSTEMDE 1 NUMARA YAPTIM

ALEYNA Tilki’nin şarkısını çok sevdiğimi yazmıştım.

Star gazetesi yazarı Ersoy Dede tweet atmış, diyor ki:

“Özkök sahiden o şarkıya kefil oluyorsa, kurduğu radyoyu da, yaptığı albümleri de, pazar radyo şovlarını da inkâr ediyor demektir...”

Yahu Ersoy, niye inkâr edeyim... Milyonlarca insan gibi ben de şarkıyı gerçekten çok sevdim.

Durmadan dinliyorum.

Ayrıca bu pazar günü Number One FM’de saat 13.00’te yayınlanacak “Ege Yaz 2017 Top 20” listemin 1 numarasına koydum.

Bak pazar günü bir kere daha dinle...

Vallahi seveceksin...

YARALI MELEKTEN İYİ HABER VAR

ÖNCEKİ hafta Göcek civarındaki Panço koyunda sırt kabuğu kırılmış yaralı bir kaplumbağanın kurtarılışını yazmıştım.

Onu kurtaran ekibin başındaki Verda Zincirkıran, DEKAMER (Deniz Kaplumbağaları Kurtarma Merkezi) yetkilisi Şenol Menzek’ten gelen son bilgileri iletti.

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- Yara, üzerinden geçen bir teknenin pervanesinin yol açtığı kesikmiş. Bu darbeyi, kurtarıldığı günden 25 gün kadar önce almış. Büyük bir kesik olduğu için hâlâ yaşıyor olması bir mucizeymiş.

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- Antibiyotik ve krem tedavisinden sonra kesik kabuk balmumu ile yapıştırılmış.

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- “Kaplumbağalar soğukkanlı canlılar oldukları için tedavisi en az beş-altı ay sürermiş.

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- Melek yoğun bakımdan çıkmış. Şimdi ziyaretçilerin geldiği bölgede, su ile dolu bir tank içinde yüzüyor ve dalıp çıkıyormuş.

MELEK, CARETTA CARETTA DEĞİLMİŞ...

SEKİZ kaplumbağa türü varmış.

Bunlar, “Deri sırtlı”, “Atmaca gagalı”, “Gündüz yuvalayan”, “Siyah kaplumbağa”, “Zeytin yeşili kaplumbağa”, “Düz kabuklu”, “Caretta caretta” ve “Yeşil deniz kaplumbağası”.

Melek, bu son türden yani bir “Yeşil deniz kaplumbağası”. Bu sekiz kaplumbağa türü arasında yalnızca ot ile beslenen yani otçul olan tek türmüş bu.

Yeşil deniz kaplumbağaları, 80 ila 100 yıl yaşarlarmış.

Bir deniz kaplumbağası, ilk yumurtasını 25-30 yaşında bırakırmış. O yaşlarda ergenlik dönemine girermiş.

Melek ise daha 10-15 yaşındaymış.

YARIN KAÇIRMAYIN

YENİ ORTA YAŞ İNSANI YARIN SANA ÇOK GÜZEL HABERLER VERECEĞİM

DÜNYA Sağlık Teşkilatı’nın yeni yaş sınıflandırılmasına göre ben artık bir “orta yaş erkeğiyim...”

Dün Bodrum’da Nikki Beach’te Osman Müftüoğlu ile buluşup yeni orta yaşım ile ilgili bütün soruları sordum.

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- Hocam, 70 yaşındayım, sizce artık kaç yaşında bir insan gibi davranmalıyım.

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- Bir erkek veya kadın, hangi yaşta hayatının zirvesindedir.

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- Cinsel davranış açısından kadınla erkek arasındaki 10 yıllık fark kalkıyor mu.

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- Yeni orta yaş kadını kaç yaşında menopoza girecek, kaç yaşına kadar cinsel hayatını sürdürebilecek.

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- Hocam, benim yaşımda bir erkek, kendinden kaç yaş küçük kadınla birlikte olabilir.

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- Yeni yaş skalasına göre kadın ve erkek kaç yaşına kadar cinsel hayatını sürdürebilir.

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- Bu gidişle ortalama ömür ne zaman 100 yaşına ulaşacak.

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- Kadınlar hâlâ erkeklere göre daha uzun yaşama şansına mı sahip...

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- Ölmek için ideal bir yaş var mı.

FİZİKİ YAŞINIZI ÖLÇME TESTİ

Osman Müftüoğlu, gerçek yaşı ortaya koyan bir test geliştirmiş.

Bu testi bana uyguladı.

Fiziki yaşımı buldu.

Sizin de uygulayabileceğiniz bu testi de yarın okuyacaksınız.

YARIN: HÜRRİYET PAZAR’DA