Bu karede Esad nerede duruyor

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Türkiye, Rusya ve İran devlet başkanları yan yana... Daha da önemlisi

el ele...

Bölgedeki yeni güç odağının ne olduğunu gösteren çok çarpıcı bir kare bu.

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İran Cumhurbaşkanı diyor ki:

- “Bölgemizin en büyük bayram günü Suriye’deki savaşın bittiği gün olacaktır.”

Ama o gün hangisi?

Ruhani diyor ki:

“Bölgedeki teröristlerin Suriye’yi terk ettiği gün...”

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Putin diyor ki:

- “Hedefimiz teröristleri ortadan kaldırmak.”

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- Türkiye Cumhurbaşkanı da teröristlerden arındırmak için Afrin’de olduğumuzu defalarca söylüyor.

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Bu fotoğrafın çekildiği günlerde Suriye Devlet Başkanı Esad Doğu Guta’daydı.

Suriye devleti Doğu Guta’yı “teröristlerden temizlemişti”...

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Demek ki bir amaç birliği var.

- Böyle bir amaç birliği varsa, herkes Suriye’nin toprak bütünlüğünden yanaysa...

- Herkes teröristlerin temizlenmesini istiyorsa...

- Herkes savaşın bitmesini istiyorsa...

Artık bu karede bir eksik var demektir...

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Suriye Devlet Başkanı Esad da bu kareye girerse...

Bu savaş yarın biter demektir...

HOCAM 10’DA 6 SKOR YAPTIM İYİ MİYİM

OSMAN Müftüoğlu dün “Yaşlanma psikolojisinin 10 belirtisi” diye kahredici bir test yayınladı.

Saydığı 10 maddeden 6’sı bende var.

Hocam ne olacak şimdi?

Geçen yaz birlikte lansmanını yaptığımız “yeni orta yaş projesi” çöktü mü yani?

Bir de şu var.

Arkadaş grubumun yüzde 80’inden fazlası 50 yaşlarında.

Yemin ediyorum benim skorum 10’da 6’ysa çoğunun en az 10’da 8.

Yani bu listeyi güncelle hocam...

SAHTE DİNİN SAHTE MÜRİDİNİN TOPLESS’İ





DUYDUK duymadık demeyin, Netflix olağanüstü iki belgeseli yayına soktu. Biri Beats kulaklıklarını yaratıp Apple’a satan Dr. Dre ve müzik yapımcısı Apple Music’in yöneticisi Jimmy Iovine’in hayatı ile ilgili.

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Öteki ise 1980’li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nin Oregon eyaletinde kurduğu sahte dinle binlerce kişiyi peşine takan “Osho” diye bilinen Bhaghwan Rajneesh’i anlatıyor.

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Osho’nun en tehlikeli müridi Sheela isimli kadın.

İnancı uğruna bir şehri zehirleyecek kadar gaddarlaşabilen Sheela, daha sonra Almanya’ya kaçıyor.

Orada para karşılığı Stern’e konuşuyor ve bu çıplak pozu veriyor.

Osho’nun hikâyesini biliyordum ama en büyük müridinin bu topless halini hiç görmemiştim.

DEVLETİME MİNNET BAKANIMA TEŞEKKÜR

BİR insanın devletin olumlu işler hanesine yazıldığını duyması çok güzel bir duygu.

Önceki gün bu

duyguyu yaşadım.

Başbakan Binali Yıldırım ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz önceki gün yurtdışına eğitim için öğrenci gönderilmesiyle ilgili bir programı başlattı.

Türkiye Abdülhamid zamanından beri yurtdışına öğrenci gönderiyor.

“1416 Sayılı Kanun” diye bilinen bu program sayesinde Türk üniversitelerinin ve devlet yönetiminin birçok insanı yetiştirildi.

Bu insanlardan biri de benim. Devletim beni

hem de iyi bir bursla Fransa’ya gönderdi ve doktora yaptım.

Bakan Yılmaz konuşmasında yurtdışına giden bazı kişilerin adını söylerken benim adımı da verdi.

İnanın çok gurur duydum.

Sayın Bakan’a çok teşekkür ederim.

Evet hayatım boyunca hep göğsümü gere gere söyledim.

Türkiye Cumhuriyeti beni İzmir’in Kahramanlar Mahallesi’nden aldı. Devletin ilkokulunda, lisesinde, üniversitesinde bedava okuttu.

Sonra burs verip yurtdışında doktora eğitimine gönderdi.

O nedenle devletime minnet duygusuyla bağlıyım.

FİZİK Mİ TAKTİK Mİ ALLAH VERGİSİ Mİ

GEÇEN salı akşamı Torino’daki harika maç başlarken futbolun son zamanlardaki en büyük tartışması da başlamıştı.

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri

diyor ki:

“Futbol taktikten ibaret bir şey değildir. Teknik direktör olarak ben hislerimle de oynatırım.”

Buna karşılık Guardiola’nın temsil ettiği grup futbolda taktiğin önemini vurguluyor.

Bir de salı gecesi Ronaldo’nun Juventus’a attığı röveşata golü var, insan bedeninin, zekâ ve yeteneğinin sınırlarını gösteren...

Evet Allah vergisi diye bir şey de var.