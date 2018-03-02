Şekerin tadı kaçmasın



Nasıl gelmesin ki, Susurluk Şeker Fabrikası Bandırma’yla birlikte komşu önemli pancar ekim alanları olan ilçelerden Manyas, Gönen ve Biga ekonomisiyle de yakından ilgilidir. Fakat genel manada değerlendirecek olursak Türkiye ekonomisiyle yakından ilgilidir; hem de çok yakından ilgilidir.

Şeker fabrikası demek; üretim, üretim, üretim demek; özetle ekonomi demek.

Fabrikanın önemini bilenler, fabrikanın kapatılması halinde Susurluk’un can damarının kesilmiş olacağını söylerken yerden göğe kadar haklılar... Sadece Susurluk mu? “Şeker pancarı” demek; Karacabey, M. Kemalpaşa, Susurluk, Manyas, Bandırma, Gönen ve Biga demektir. Bu bölgelerde çok geniş alanlarda pancar ekimi yapılır. Ülke genelinde konuşacak olursak Erzurum’dan Edirne’ye kadar olan yerlerde pancar ekimi yapılıyor. Bunun neticesinde tam 25 şeker fabrikası... Şeker ve şeker pancarının stratejik ürünler arasında yer aldığını bilmem söylemeye gerek var mı? Daha önce de defalarca söylendi defalarca yazıldı. Şeker fabrikası demek; pancar demek, şeker demek, ispirto ve küspe demek. Türk çiftçisinin “gıdası” demek...Çok önemli hayvan gıdası hem de bedava...

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Özelleştirme deyince eğer şeker üretmek şartıyla satılacaksa geç bile kalındı derim. Ülke genelinde satışa sunulan 14 fabrika mutlaka şeker üretmek şartıyla satılmalıdır. Aksi halde bu yerler TOKİ örneğinde olduğu gibi inşaat ekonomisi hâkim olursa nişasta bazlı şeker yemeye devam edilecek demektir. Bölge ekonomisi başta işsizlik olmak üzere müthiş olumsuz yönde etkilenecektir. Susurluk Şeker Fabrikası bilindiği gibi 3-5 yıl kapalı kaldıktan sonra Bursa ve Balıkesir milletvekilleriyle, belediye başkanları, ticaret odaları ve ziraat odaları başkanları Ankara’da bakanlık nezdinde ortak güzel bir çalışma yapılarak fabrikanın üretime geçmesi sağlanmıştı. Kim kazandı? Çiftçi kazandı, söken, temizleyen, taşıyan, çalışan, esnaf ve topluca özetlersek Türkiye kazandı.

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Şimdi bugün özelleştirilecek 14 fabrika şeker üretmek şartıyla satılırsa Susurluk Şeker Fabrikası’nda olduğu gibi diğer eski fabrikalar modernize edilerek çok daha olumlu üretim yapması sağlanır. Üretim daha da artırılarak ülke ihtiyacı karşılandıktan sonra ihraç da edinilebilir. Yazının bu yerinde Susurluk Şeker Fabrikası’nın satış listesinden çıkarıldığını ve 15 milyon lirayla fabrikanın yenilenilerek daha randımanlı çalışmasının sağlanacağını haberi geldi. Üstelik kotanın da kaldırılarak çiftçinin geçen yıldan daha fazla bölgesinde pancar ekiminin sağlanacağı da müjdelendi. Bu karar alkışlanır. Ancak diğer 13 fabrika ne olacak? 13 fabrikanın çok geniş bir ekonomik yelpazeye olumlu etkileri bütün hafta boyunca medyada tartışılırken bu altın yumurtlayan tavukları kesmek doğru olur mu?

Ülke halkına nişasta bazlı şeker yedirmek istenmiyorsa, çiftçinin, taşıyanın, işçinin, esnafın, hayvancılığın daha çok gelişmesi, daha çok kazanması isteniyorsa özetle; diğer 13 fabrikanın da tıpkı Susurluk Şeker Fabrikası’nda olduğu gibi mutlaka desteklenmesi gerekir. Hazır bulduğumuz fabrikaların kıymetini çok iyi ama çok iyi bilmemiz gerekir.

Evet Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan “Susurluk’ta Baca Tütecek” diyor ama sadece bir fabrikanın bacasının tütmesi yeterli olmaz; diğer bütün şeker fabrikalarını da bacalarının tütmesi gerekir.