Çılgın bir salı gecesi

Salı’yı Çarşamba’ya bağlayan gece futbol açısından gerçekten çılgın bir geceydi. Amerika kıtasının önce Güney sonra Kuzeyinde başlayan Dünya Kupası Elemelerinin son maçları nefes nefese geçti. Tamamı puan durumunu etkilemeye aday 8 maçta özellikle Kuzey Amerika’da çok acayip şeyler oldu.

Son maçlara 3.sırada giren ABD, deplasmanda son sıradaki Trinidad Tobago karşısında alacağı 1 puanla Rusya 2018 Dünya Kupasına doğrudan vize alacaktı, fakat 2-1 kaybettikleri maç, onlardan Play-Off umudunu da almış oldu. Son maçlara ABD’nin 2 puan gerisinde giren takımlardan ilk yarıları geride kapatmalarına rağmen, Kosta Rika’yı yenen Panama 3.sıraya çıkıp Rusya’ya doğrudan bilet alırken, Meksika’yı yenen Honduras da averajla 4.sıraya çıkarak Play-Off hakkı kazandı. Honduras’ın Play-Off’ta rakibi Avustralya olacak.

32 yıl sonra ABD’nin ilk kez bir Dünya Kupasının dışında kaldığı gecenin sonunda, tarihinde ilk kez Dünya Kupasına katılma hakkı kazanan Panama’da Devlet Başkanı Juan Carlos Varela Çarşamba gününü milli tatil ilan etti.

Güney Amerika’da ise son Dünya Kupası finalisti Arjantin 6.sırada yani play-off potasının dışındaydı. 4 ve 5.sıradaki Kolombiya ve Peru’nun birbirleriyle oynaması, 3.sıradaki Şili’nin de Brezilya deplasmanına gitmesiyle beraber, galibiyet halinde play-off’u, Şili’nin puan kaybıyla da doğrudan Dünya Kupasını garantiliyordu. Ekvador deplasmanında, Messi’nin hat-trickiyle 3-1 kazanan Arjantin, ezeli rakibi Brezilya’nın Şili’yi 3-0 yenmesiyle doğrudan Dünya Kupası bileti almış oldu. Son Copa Amerika şampiyonu Şili ise Peru – Kolombiya maçının 1-1 berabere bitmesiyle 3.sıradan 6.sıraya inerek play-off biletini de kaçırdı. Maç sonrası Arturo Vidal Milli Takımı bıraktı. Mevcut sonuçlarla iddasız son sıradaki Venezuella’yı kendi sahasında yenmeyi başaramayan Paraguay da büyük hayal kırıklığı yaşadı. Sahalarında 1-0 kaybettikleri maçı kazanabilseler, Peru’nun yerine Kıtalararası Play-Off hakkı kazanacaklardı. Peru’nun Play-Off’taki rakibi Yeni Zelanda olacak.

Böylece kendi kıta turnuvalarını kazanan takımlardan Afrika Uluslar Kupası Şampiyonu Kamerun’dan sonra, Güney Amerika kıtasının turnuvası Copa America Şampiyonu ve bu yaz yapılan Konfederasyon Kupası finalisti Şili’nin de Dünya Kupası dışında kalması ilginç bir tablo oluşturdu.

Çılgın Salı gecesinin, birbirinden heyecanlı karşılaşmalarını hiçbir Türk televizyonu yayınlamayı akıl edemedi ya da tercih etmedi, futbol severler çareyi yine internette buldular.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ADRES DEĞİŞTİRECEK Mİ?

2018-19 sezonundan itibaren 3 sezonluk yeni Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi canlı yayınları için ihale süreci başladı. İhaleye ilgi gösteren kuruluşların 16 Ekim Pazartesi gününe kadar tekliflerini iletmeleri gerekiyor. Mevcut yayıncı Tivibu ihalede önceliğe sahip durumda ama 3 yıl öncekine benzer bir artış halinde D-Smart gibi onlar da vazgeçebilirler. Ben yine de Tivibu’nun 5.spor kanalını açarak, bu ihaleye istekli hale geldiğini düşünüyorum.

Bu sezon hem Galatasaray, hem Fenerbahçe’nin Avrupa Ligine ön elemede veda etmesi, hem de yıllardır Şampiyonlar Ligine ikinci bir takım sokamamamız Tivibu için kötü bir sezon geçmesine yol açmıştı. Yeni şartnamede kalkan şifresiz maç yayınlama zorunluluğu ve Şampiyonlar Liginin yeni formatıyla 2 takımımızı Şampiyonlar Ligine sokma ihtimalimizin artması, ihaleyi bu sefer daha çekici bir hale getiriyor. Bein Sports’un da bu sefer ihale için istekli olduğu da gelen dedikodular arasında, çok kısa bir süre içerisinde neler olup bittiğini göreceğiz ve Avrupa Kupalarının 3 yıllık adresini öğreneceğiz.

EUROLEAGUE SEZONU BAŞLIYOR

Geçtiğimiz hafta sonu Tahincioğlu Basketbol Süper Liginin başlangıcından sonra, Bugün (12 Ekim Perşembe) de Euroleague’de sezon başlıyor. Geçen sezon 4 takımla katılıp, Son 8’e 3 takım soktuğumuz, bir de şampiyon çıkarttığımız Euroleague’de bu sezon sadece 2 takımımızın mücadele edecek olması biraz can sıkıcı, daha sıkıcı olan ise İspanya’nın bu yıl tam 5 takımıyla Euroleague’de yer alması.

Geçen sezon FIBA – Euro Cup çekişmesinden dolayı Euro Cup’a takım göndermeyen ülkemiz geçici ateşkesten sonra, bu sezon 3 takımıyla Euro Cup’a katılıyor. Tabi bu sezonki katılım, geçen yıl katılamadığımız için belki de bu sezon Euroleague’de üçüncü bir temsilci şansını kaçırmış olmanızın önüne geçemiyor. Euroleague katılımı için Euro Cup şampiyonu kontenjanını da İspanyollar’a kaptırmış olmamıza rağmen, Avrupa ülkelerini tehdit eden FIBA Avrupa’nın İspanya’ya herhangi bir yaptırım uygulamadığını, FIBA Avrupa’nın başında 3.5 yıldır bir Türk olduğunu da hatırlatmadan geçmeyelim.

Bu sezon Euroleague için henüz şifresiz bir yayıncı yok; ilk hafta Bein Sports 8 maçın 6sını canlı yayınlayacak. Euroleague tutkunları için ilk haftanın canlı yayın programı ise şöyle :

Perşembe 20:00 Anadolu Efes – Real Madrid (Bein Sports 4)

Perşembe 21:00 Olympiacos – Baskonia (Bein Sports Max 1)

Perşembe 22:00 Unicaja Malaga – Fenerbahçe (Bein Sports 3)

Cuma 20:00 Khimki – Valencia (Bein Sports 3)

Cuma 20:00 Zalgiris Kaunas – Kızılyıldız (Bein Sports 4)

Cuma 22:00 Baracelona – Panathinaikos (Bein Sports 3)

Yine bu hafta başlayan Euro Cup maçlarının S Sport, FIBA Şampiyonlar Ligi maçlarının da yine Bein Sports’dan canlı yayınlandığını, Kadınlar Euroleague’de Fenerbahçe ve Galatasaray’ın iç saha maçlarının kendi kulüp televizyonlarından, Yakın Doğu Üniversitesi’nin iç saha maçlarının da KKTC merkezli BRT’den canlı yayınlayacağını basketbol severlere iletmek isterim.