2019’da reklamcıların da gündemi veri

Pazarlama iletişiminin, ekonominin yönünü göstermek bakımından “kömür madenindeki kanarya” gibi olduğu söylenir.
Malum; madenlerde zehirli gaz sızıntısı var mı diye kontrol etmek için eskiden kanaryalar kullanılırmış.
Dünya reklam endüstrisinde bilhassa son iki yılda yaşanan çarpıcı değişim, dijital dönüşümün küresel ekonomiyi tüm sektörleriyle ne kadar derinden etkilediğinin de göstergesi.
Pazarlama iletişiminin reklam veren tarafında 2019’a bakışını anlamak için, geçen ay bu köşede önde gelen CMO’ların görüşlerini aktarmıştık.
Türkiye’nin en çok ödül alan ajansları arasında yer alan iki kuruluşun CEO’suna sorduğumuzda, yaratıcı tarafta da 2019 gündeminin “veri” olduğunu görüyoruz.
Mindshare CEO’su Bülent Yar, “2018’de pazarlama iletişimi döngüsünün her kademesinde birincil öncelik, veri odaklı stratejilerle pazarlama yatırımlarının iş sonuçlarına geri dönüşünü artıracak yeni yaklaşımlar geliştirmek oldu. 2019’da da pazarlama iletişimi dünyasının odağı, veri ve veriyi anlamlandırmak için gerekli altyapı olarak makine öğrenmesi ve yapay zeka olacak,” diyor.
TBWA Group Istanbul CEO’su N. Burcu Özdemir Kayımtu da şu yorumu yapıyor: “2019'da daha data odaklı ve performans odaklı iletişimler öne çıkacak. Etkisi ölçülecek fikirler ve etkin dijital planlama önem kazanacak. Artık KPI'lar değişecek, eskiden 1000 kişiye gösterim gibi hedefler varken, şimdi online ve offline'in birlikte değerlendirildiği, hedef kitleyi ve satın alma seyahatini merkeze koyan dijital yapılanma ve bu donanımda reklamcılık öne çıkacak.”
Alabildiğine bol veri ve bunun giderek daha etkin kullanımı sayesinde mümkün hale gelen “hassas/kişiselleştirilmiş pazarlama” (precision marketing) birçok markanın stratejik rotası haline geliyor.
Yar, “Birçok farklı hedef kitleye, özelleştirilmiş marka mesajlarının kurgulanacağı iletişim stratejilerini, kapsamlı ve etkin olarak hayata geçirip yönetmek, bu kadar büyük ölçekte veri yığınlarını anlamlandırıp optimize etmek ancak yapay zeka ile mümkün olacağından, markalar, ajanslar ve yayıncıların birincil gündemi, iş yapış biçimlerini yapay zeka ile dönüştürmek olacak,” diye ekliyor.
Bu imkanlarla fiziksel ve dijital dünyalar birleşip bütünleşik bir kullanıcı deneyimi ve yolculuğu oluşuyor.
Bu yüzden “Dijitale özel iş yapalım” yaklaşımının artık bittiğini söyleyen Kayımtu, “Önemli olan hedef kitleye odaklı ve onu doğru mecrada yakalayacak fikre odaklanmak oldu,” diyor, dijitalin yükselişinin süreceğini vurgulayarak...
Bu dönüşüm, hele ki işin içine “fikir” faktörü de girdiğinde, dijital olanaklarla insan zekasının bütünleştirilmesini zorunlu kılıyor.
“Biz de bu doğrultuda, ekip oyuncularımızın birikim ve yaratıcı zekası ile, makine öğrenmesinin bize katacağı hız ve kapsamın en doğru füzyonunu yapmayı 2019’daki stratejik ajandamızın önceliği olarak görüyoruz,” diye özetliyor Yar.
Pazarlamadaki dijital dönüşümün geleceğine dair olarak hem önde gelen markaların, hem de ajansların bakış açısını aktarmış olduk ki bu iki yakayı birleştiren sektör olan medya için bu alanlardaki değişimi anlamak önemli.
Unutmamak gerekir ki modern reklamcılığın doğuşu, modern gazeteciliğin ortaya çıkışı sayesinde mümkün oldu. Bununla birlikte 20. yüzyıl boyunca gazeteciliğin iş modellerindeki neredeyse tüm inovasyonlar, aslen reklamcıların eseriydi. 21. yüzyılda bu iki alan her iki tarafın da son kullanıcıya doğrudan ulaşma imkanlarının artması nedeniyle hızla özerkleşse de, aralarındaki etkileşim yeni bir boyut kazanıyor. Bu süreçte her iki taraf da kendisine yararlı dersler çıkabilir.
Gazetecilik öğrencileri, iletişimcilik profesyonelleri ve akademisyenlerle bu gibi konularda bilgi paylaşımı için oluşturduğumuz Yeni Medya İletişim Ağı’na katılmak isterseniz adresim ekizilkaya@hurriyet.com.tr
2019’da reklamcıların da gündemi veri
Pazarlama iletişiminin, ekonominin yönünü göstermek bakımından “kömür madenindeki kanarya” gibi olduğu söylenir.
Malum; madenlerde zehirli gaz sızıntısı var mı diye kontrol etmek için eskiden kanaryalar kullanılırmış.
Dünya reklam endüstrisinde bilhassa son iki yılda yaşanan çarpıcı değişim, dijital dönüşümün küresel ekonomiyi tüm sektörleriyle ne kadar derinden etkilediğinin de göstergesi.
Pazarlama iletişiminin reklam veren tarafında 2019’a bakışını anlamak için, geçen ay bu köşede önde gelen CMO’ların görüşlerini aktarmıştık.
Türkiye’nin en çok ödül alan ajansları arasında yer alan iki kuruluşun CEO’suna sorduğumuzda, yaratıcı tarafta da 2019 gündeminin “veri” olduğunu görüyoruz.
Mindshare CEO’su Bülent Yar, “2018’de pazarlama iletişimi döngüsünün her kademesinde birincil öncelik, veri odaklı stratejilerle pazarlama yatırımlarının iş sonuçlarına geri dönüşünü artıracak yeni yaklaşımlar geliştirmek oldu. 2019’da da pazarlama iletişimi dünyasının odağı, veri ve veriyi anlamlandırmak için gerekli altyapı olarak makine öğrenmesi ve yapay zeka olacak,” diyor.
TBWA Group Istanbul CEO’su N. Burcu Özdemir Kayımtu da şu yorumu yapıyor: “2019'da daha data odaklı ve performans odaklı iletişimler öne çıkacak. Etkisi ölçülecek fikirler ve etkin dijital planlama önem kazanacak. Artık KPI'lar değişecek, eskiden 1000 kişiye gösterim gibi hedefler varken, şimdi online ve offline'in birlikte değerlendirildiği, hedef kitleyi ve satın alma seyahatini merkeze koyan dijital yapılanma ve bu donanımda reklamcılık öne çıkacak.”
Alabildiğine bol veri ve bunun giderek daha etkin kullanımı sayesinde mümkün hale gelen “hassas/kişiselleştirilmiş pazarlama” (precision marketing) birçok markanın stratejik rotası haline geliyor.
Yar, “Birçok farklı hedef kitleye, özelleştirilmiş marka mesajlarının kurgulanacağı iletişim stratejilerini, kapsamlı ve etkin olarak hayata geçirip yönetmek, bu kadar büyük ölçekte veri yığınlarını anlamlandırıp optimize etmek ancak yapay zeka ile mümkün olacağından, markalar, ajanslar ve yayıncıların birincil gündemi, iş yapış biçimlerini yapay zeka ile dönüştürmek olacak,” diye ekliyor.
Bu imkanlarla fiziksel ve dijital dünyalar birleşip bütünleşik bir kullanıcı deneyimi ve yolculuğu oluşuyor.
Bu yüzden “Dijitale özel iş yapalım” yaklaşımının artık bittiğini söyleyen Kayımtu, “Önemli olan hedef kitleye odaklı ve onu doğru mecrada yakalayacak fikre odaklanmak oldu,” diyor, dijitalin yükselişinin süreceğini vurgulayarak...
Bu dönüşüm, hele ki işin içine “fikir” faktörü de girdiğinde, dijital olanaklarla insan zekasının bütünleştirilmesini zorunlu kılıyor.
“Biz de bu doğrultuda, ekip oyuncularımızın birikim ve yaratıcı zekası ile, makine öğrenmesinin bize katacağı hız ve kapsamın en doğru füzyonunu yapmayı 2019’daki stratejik ajandamızın önceliği olarak görüyoruz,” diye özetliyor Yar.
Pazarlamadaki dijital dönüşümün geleceğine dair olarak hem önde gelen markaların, hem de ajansların bakış açısını aktarmış olduk ki bu iki yakayı birleştiren sektör olan medya için bu alanlardaki değişimi anlamak önemli.
Unutmamak gerekir ki modern reklamcılığın doğuşu, modern gazeteciliğin ortaya çıkışı sayesinde mümkün oldu. Bununla birlikte 20. yüzyıl boyunca gazeteciliğin iş modellerindeki neredeyse tüm inovasyonlar, aslen reklamcıların eseriydi. 21. yüzyılda bu iki alan her iki tarafın da son kullanıcıya doğrudan ulaşma imkanlarının artması nedeniyle hızla özerkleşse de, aralarındaki etkileşim yeni bir boyut kazanıyor. Bu süreçte her iki taraf da kendisine yararlı dersler çıkabilir.
Gazetecilik öğrencileri, iletişimcilik profesyonelleri ve akademisyenlerle bu gibi konularda bilgi paylaşımı için oluşturduğumuz Yeni Medya İletişim Ağı’na katılmak isterseniz adresim ekizilkaya@hurriyet.com.tr