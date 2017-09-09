Tarifleriyle Türkiye mutfağı

M. Faruk Bayrak’ın hazırladığı ‘Soframda Anadolu’, önemli bir kaynak. Önce yaşadığınız bölgenin cildini gözden geçirin, belki yeni bilgilerle yaptığınız yemeklerin lezzetini artırırsınız. Daha sonra da başka bölgelerin lezzetlerini deneyin...

Mutfağımıza yeni lezzetler katan kitaplar benim ilgimi çeker. M. Faruk Bayrak’ın hazırladığı ‘Soframda Anadolu’ genel başlığı altındaki yedi ciltten oluşan kaynak kitap, Türkiye coğrafyasındaki bütün yemekleri öğrenmek için mutfağınızda bulundurulması gereken bir çalışma.

Faruk Bayrak’ın “Her şey bir hayalden ibaretti, ta ki...” yazısı, kitabın çıkış noktasını, kendi yaşamından da izlerle veriyor.

Nasıl hazırlandığına dair bilgiyi, Bayrak’ın önsözündeki yazıdan öğreniyoruz:

“Gelelim kitabın serencamına! Bu çalışmada çok büyük bir emek var. Koca bir ekip, tam beş sene boyunca bu kitapların hazırlığı için çalıştı. Önce bütün şehirlerimizin valilikleri, il kültür turizm müdürlükleri ve belediyeleriyle temasa geçildi. Ellerinde yeme içme kültürüyle ilgili ne kadar kaynak varsa bize yollamalarını rica ettik.”

Bütün kurumlar da bilgi göndermişler.

Gerçekten de oluşumunu okurken yoğun bir çabanın harcandığını fark ediyoruz.

Faruk Bayrak’ın yazısından sonra gelen ‘Bir Hayalden Yola Çıktık’, çalışmalardan bir kesiti aktarıyor.

Bölgelerin tanıtımına geçmeden önce kapaktaki bir yazı, okuma ve uygulama için güven veriyor.

‘Pratik Ölçülerle Tamamı Denenmiş Katkısız Tarifler’ sözü.

Hangi bölgelerin yemekleri ‘Soframda Anadolu’da yer alıyor?

‘Ege Yemekleri’ cildini merakla okudum.

Kaç kişi için hazırlayacaksanız, ona göre malzemeler sıralanıyor, hazırlama süresi de eklenmiş.

Tariflerimizi denerken yazısı da size hazırlama, pişirme kolaylığı sağlayacaktır.

Bir otu nasıl haşlayacaksınız, onun da usulü var.

‘Anadolu’nun Eti Koyun Eti’ bahsini geçtim, kuzu etini sevdiğim için...

Poğaça tarifini deneyeceğim, çünkü ne yazık ki birçok pastane poğaça yapamıyor.

Lor peynirini de, tatlısını da çok severim. Yapıyoruz da...

Turşu kuranlar azaldı ama eğer yapanlar varsa; ‘Turşu Kurarken Aklınızda Bulunsun’ bölümünü okuyun.

Marmara Yemekleri - 422 tarif

Karadeniz Yemekleri - 372 tarif

Ege Yemekleri - 418 tarif

Akdeniz Yemekleri - 371 tarif

Güneydoğu Anadolu Yemekleri - 354 tarif

Doğu Anadolu Yemekleri - 356 tarif

İç Anadolu Yemekleri - 362 tarif

Önce yaşadığınız bölgenin cildini gözden geçirin, yaptığınız yemekler konusunda belki yeni bilgilerle lezzetini artırırsınız.

Daha sonra da başka bölgelerin lezzetlerini deneyin.

Yemek konusunda gerçekten mükemmel bir kitap.