Özcan Köknel’den mutlu yaşamın reçetesi

Psikiyatrinin duayeni, yeni kitabı ‘Bilgenin Aynası’nda günlük hayatımıza dair birçok tespit ve çözüm sunuyor.
Prof. Dr. Özcan Köknel’i Altın Kitaplar Yayınevi’nde kitapları yayımlanırken tanıdım.
Bilimi kişiliğine sindirmiş, konuşma üslubu ve nezaketiyle dikkat çeken biriydi.
Mert İnan’ın yayına hazırladığı kitabın tam adı şöyle:
Psikiyatrinin Duayeni Prof. Dr. Özcan Köknel’den
Bilgenin Aynası
Toplumsal Ruh Sağlığımıza İlişkin Tespitler (*)
Kitabın başında Özcan Köknel ile Mert İnan’ın biyografileri yer alıyor.
Kitap, Alaçam’da başlayıp İstanbul’da devam eden bir yaşam serüvenini aktarıyor.
Meslek yaşamıyla özel yaşamın sarmal biçimde kaleme alındığı kitap, günlük hayatımıza dair birçok tespit ve çözüm içeriyor.
Nehir söyleşi tadındaki kitap üç ana bölümden oluşuyor:
Birinci Bölüm: Giriş ve İnsana Adanan Bir Ömür
İkinci Bölüm: Aileler ve Toplum İçin Yol Haritası
Üçüncü Bölüm: Bilgenin Nasihatleri
İnsanın yaşamında, bugün anımsadığında güldüğü ama yaşadığında pek de gülemediği olaylar vardır.
Nişan törenindesiniz, Köknel’in hocası İhsan Şükrü Aksel, “Acele gel” diye çağırıyor, ona bir iş havale ediyor, nişan da iptal ediliyor.
Köknel önemli soruları yanıtlıyor, sosyal medyanın, akıllı telefonların kullanıldığı bir yüzyılda onun söylediklerine gerçekten ihtiyacımız var.
Bir gün Köknel ailesini Hasan Âli Yücel ziyaret ediyor. Yakında doğacak çocukları için bir isim öneriyor. Diyor ki, “Benim oğlumun adı Can, siz de Özcan koyun.”
İsminin öyküsü bu.
Sebep, ataerkil yapı
İnan’ın sorularını yanıtlarken, meslekitecrübelerinden de kesitler veriyor.
İşte örnek: “Gerçekte korkusuz insan, duygusuz ve düşüncesiz insan demektir. İnsan duygu ve düşünceden soyutlanınca, insandan ve insanlıktan söz etmek olanaksızdır. Ancak korkunun boyutları insan yaşamını kuşatacak ölçüde artarsa, hastalığa dönüşmüş demektir. Korkudan korkmamaktır bütün mesele.”
Hocaların hocası Prof. Dr. Özcan Köknel’e göre Türkiye’de cinsiyet eşitsizliği, istismar, şiddet, uyuşturucu, saplantılar, öfke, çarpık davranışlar gibi sorunların ortaya çıkmasındaki en temel neden, kaba, baskıcı ataerkil aile yapısı.”
Peki edebiyat dünyasından, müzik dünyasından kimleri seviyor?
Yaşar Kemal ve Attilâ İlhan’a hayran.
1991 yılında Yaşar Kemal’in de aralarında olduğu bir grupla Adana’ya giden Köknel, bu gezide Kemal’i yakından tanıma fırsatı bulduğunu anlatırkenşunları aktarıyor:
“Yaşar Kemal bu toprakların yetiştirdiği en önemli edebiyatçılardan biriydi. Kalemiyle bireylerin ve toplumun sorunlarını rahatça ortaya çıkartarak Anadolu mitolojisini günlük hayata yansıtıyordu. Arkadaşlığımız vefatına kadar devam etti. Türkiye’ye, Cumhuriyet değerlerine sımsıkı bağlı, bakışını benimsediğim bir düşünce insanıydı Yaşar Kemal.
Edebiyatta ikinci önemli isim olarak Attilâ İlhan’ı söylerim.
Müziğe karşı çocukluktan gelen bir ilgim var. Erol Evgin’i çok severim. Yanan Şan Tiyatrosu ve yıkılan Atatürk Kültür Merkezi’nde tüm konserleri izledim diyebilirim. Opera, bale, tiyatro gösterilerinin birçoğunu görme fırsatım oldu.”
Bize mesajı çok önemli:
“Yaşadığınız zamana sıkı sıkıya sarılın.”
Özcan Köknel’den mutlu yaşamın reçetesi
Psikiyatrinin duayeni, yeni kitabı ‘Bilgenin Aynası’nda günlük hayatımıza dair birçok tespit ve çözüm sunuyor.
Prof. Dr. Özcan Köknel’i Altın Kitaplar Yayınevi’nde kitapları yayımlanırken tanıdım.
Bilimi kişiliğine sindirmiş, konuşma üslubu ve nezaketiyle dikkat çeken biriydi.
Mert İnan’ın yayına hazırladığı kitabın tam adı şöyle:
Psikiyatrinin Duayeni Prof. Dr. Özcan Köknel’den
Bilgenin Aynası
Toplumsal Ruh Sağlığımıza İlişkin Tespitler (*)
Kitabın başında Özcan Köknel ile Mert İnan’ın biyografileri yer alıyor.
Kitap, Alaçam’da başlayıp İstanbul’da devam eden bir yaşam serüvenini aktarıyor.
Meslek yaşamıyla özel yaşamın sarmal biçimde kaleme alındığı kitap, günlük hayatımıza dair birçok tespit ve çözüm içeriyor.
Nehir söyleşi tadındaki kitap üç ana bölümden oluşuyor:
Birinci Bölüm: Giriş ve İnsana Adanan Bir Ömür
İkinci Bölüm: Aileler ve Toplum İçin Yol Haritası
Üçüncü Bölüm: Bilgenin Nasihatleri
İnsanın yaşamında, bugün anımsadığında güldüğü ama yaşadığında pek de gülemediği olaylar vardır.
Nişan törenindesiniz, Köknel’in hocası İhsan Şükrü Aksel, “Acele gel” diye çağırıyor, ona bir iş havale ediyor, nişan da iptal ediliyor.
Köknel önemli soruları yanıtlıyor, sosyal medyanın, akıllı telefonların kullanıldığı bir yüzyılda onun söylediklerine gerçekten ihtiyacımız var.
Bir gün Köknel ailesini Hasan Âli Yücel ziyaret ediyor. Yakında doğacak çocukları için bir isim öneriyor. Diyor ki, “Benim oğlumun adı Can, siz de Özcan koyun.”
İsminin öyküsü bu.
Sebep, ataerkil yapı
İnan’ın sorularını yanıtlarken, meslekitecrübelerinden de kesitler veriyor.
İşte örnek: “Gerçekte korkusuz insan, duygusuz ve düşüncesiz insan demektir. İnsan duygu ve düşünceden soyutlanınca, insandan ve insanlıktan söz etmek olanaksızdır. Ancak korkunun boyutları insan yaşamını kuşatacak ölçüde artarsa, hastalığa dönüşmüş demektir. Korkudan korkmamaktır bütün mesele.”
Hocaların hocası Prof. Dr. Özcan Köknel’e göre Türkiye’de cinsiyet eşitsizliği, istismar, şiddet, uyuşturucu, saplantılar, öfke, çarpık davranışlar gibi sorunların ortaya çıkmasındaki en temel neden, kaba, baskıcı ataerkil aile yapısı.”
Peki edebiyat dünyasından, müzik dünyasından kimleri seviyor?
Yaşar Kemal ve Attilâ İlhan’a hayran.
1991 yılında Yaşar Kemal’in de aralarında olduğu bir grupla Adana’ya giden Köknel, bu gezide Kemal’i yakından tanıma fırsatı bulduğunu anlatırkenşunları aktarıyor:
“Yaşar Kemal bu toprakların yetiştirdiği en önemli edebiyatçılardan biriydi. Kalemiyle bireylerin ve toplumun sorunlarını rahatça ortaya çıkartarak Anadolu mitolojisini günlük hayata yansıtıyordu. Arkadaşlığımız vefatına kadar devam etti. Türkiye’ye, Cumhuriyet değerlerine sımsıkı bağlı, bakışını benimsediğim bir düşünce insanıydı Yaşar Kemal.
Edebiyatta ikinci önemli isim olarak Attilâ İlhan’ı söylerim.
Müziğe karşı çocukluktan gelen bir ilgim var. Erol Evgin’i çok severim. Yanan Şan Tiyatrosu ve yıkılan Atatürk Kültür Merkezi’nde tüm konserleri izledim diyebilirim. Opera, bale, tiyatro gösterilerinin birçoğunu görme fırsatım oldu.”
Bize mesajı çok önemli:
“Yaşadığınız zamana sıkı sıkıya sarılın.”