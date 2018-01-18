Ödüller haftası

Gün sıralaması şöyleydi:



Pazartesi günü Talât Sait Halman Çeviri Ödülü.



Salı günü Dünya Kitap Ödülleri ve Metin Altıok Şiir Ödülü.



BU haftanın ilk ödülü Talât Sait Halman Çeviri Ödülü idi. Seçiciler kurulu oybirliğiyle Fuat Sevimay’ın çevirdiği James Joyce’un eseri Finnegans Wake (Finnegan Uyanması) kitabına verdi ödülü.



Sevimay’ın başarılı telif kitapları da var.



Bu çeviri için de uzun süre yurtdışında çalışmalar, araştırmalar yaptı.



Çalışmaları hakkında bilgi verdi, James Joyce çevirilerini sürdüreceğini, bu çalışmaların yakında yayınlanacağından söz etti.



DÜNYA Kitap Ödülleri, değişik dalları içeriyor.



Bu yıl 25’incisi düzenlendi.



Ödül töreni Pera Müzesi’nde yapıldı. Ödül sınıflaması ve kazananlar şöyle:



Yılın telif kitabı: Nermin Yıldırım - ‘Dokunmadan’.

Yılın çeviri kitabı: Fuat Sevimay - ‘Finnegan Uyanması’ - James Joyce.

Yılın yayınevi: Siren Yayınları.

Elli yılın emeği ödülü: Selim İleri.

Yılın telif polisiye kitabı: Alper Canıgüz - ‘Kan ve Gül: Bir Kara Dejavu.’

Polisiye edebiyat teşvik ödülü: Berkan M. Şimşek - ‘Leopold’un Sabunu’.

Polisiye edebiyata katkı ödülü: Kara Hafta İstanbul Festivali.

Yılın Gastronomi Kitabı: Özge Samancı - ‘1880 Yeni Yemek Kitabı’.

Gastronomi kültürü emek ödülü: Günay Kut - Turgut Kut.



Ödüller içinde, bir alana uzun yıllar emek verenlerin altını çizmek gerekir.



Selim İleri’yi anlatmaya, Türk edebiyatındaki seçkin yerini belirtmeye sanırım hiç gerek yok.



Günay Kut - Turgut Kut, gastronomi alanında yaptıkları çalışmalarla, gerçekten bu ödülü çoktan hak etmiş iki dost.



METİN ALTIOK anısına bu yıl onuncusu verilen Metin Altıok Şiir Ödülü, salı akşamı Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir törenle ‘Aşktan Alır Rengini’ kitabıyla Hicri İzgören’e sunuldu.



Törenin açılışını, Sivas olaylarında yaşamını yitiren Metin Altıok’un kızı Zeynep Altıok Akatlı yaparken, Fazıl Say, Serenad Bağcan ve Tilbe Saran mini bir konser verdiler.



Şair, ödülünü seçici kurul üyesi Eray Canberk’in elinden aldı ve şöyle konuştu:



“Metin Altıok adına konulmuş bir ödülü almaktan son derece mutlu ve onurluyum. Bu ödülü bana layık gören seçici kurulun değerli üyelerine saygılarımı ve teşekkürlerimi bildiriyorum.



Bu ödülü şiirin muhalif kimliği adına barış, özgürlük ve adalet adına mücadele eden, içeride ve dışarıda direnenlere ithaf ediyorum.”



ÖDÜL kazananları tekrar kutluyorum.