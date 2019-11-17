Mustafa Cahit Atasoy’dan bir seçki

MUSTAFA CAHİT ATASOY’un bestelerinden oluşan Seçkiler 1, “İstanbul Bir Saraylı Kadındır”* adıyla çıktı.
Yılmaz Öztuna’nın onu tanıtan yazısından alıntı: “Mustafa Cahit Atasoy, akademik Türk musikîsinin yarım asır boyunca en cesur savunucularından biri, yenilikçi seçkin bir bestekâr ve Arel Ekolü’nün birkaç önemli isminden biridir.
Mûsikî tarihimizin en büyük müzikologları olan Sâdettin Arel ve Dr. Suphi Ezgi’nin talebesidir. Atasoy’un mûsikî formasyonu için artık daha fazla söze gerek yoktur.”
Mustafa Cahit Atasoy (1 Mart 1926- 3 Nisan 2002) Trabzon’da doğdu. Annesi Rukiye Atasoy, babası tacir ve nakliyeci İsmail Hakkı Atasoy’dur.
İlkokulu Trabzon’da, orta ve liseyi İstanbul Erkek Lisesi’nde bitirdi (1947). İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 1952 yılında mezun oldu. Nakliyecilik, imalatçılık, ticaret ve sanayi ile uğraştı.
Musikiye ilkokulda ağız armonikası ile başladı, armonika dersi aldı ve çoksesli korolara katıldı. İstanbul’da İstanbul Belediye Konservatuvarı Şan Bölümü, İstanbul Belediyesi Konservatuvarı Korosu ve İstanbul Üniversitesi Korosu’na devam etti (1948).
Ankara Devlet Operası’nda Madam Hidalgo’dan şan ve Guiseppe Momo’dan opera eğitimi aldı. Türk musikisi solfeji ve nazariyatını Hüseyin Sadettin Arel’den (1948-1955) ve Dr. Suphi Ezgi’den (1948-1960); polifoniyi Hüseyin Sadetten Arel’den (1948-1955) ve Edgar Mnas’tan (1957-1960), klasik tanburu Dr. Suphi Ezgi’den ve kemanı Tahir Sevenay’dan öğrendi.
Kurucusu, kurucu yönetim kurulu üyesi ve öğretim üyesi olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda (İTÜ TMDK) Türk musikisi nazariyatı ve solfej derslerini (1982-2002) verdi.
Konservatuvarda ve sosyal bilimler enstitüsünde sayısız tez ve bitirme ödevi danışmanlığı ve jüri üyeliği yaptı
Birçok üniversitede, kongre, sempozyum ve panellerde konuşmaları ve tebliğleri oldu.
Büyük sabah gazetelerinde makale, opera, orkestra ve icra heyeti kritikleri; Yeni Türkiye Ansiklopedisi, Diriliş, Musiki Mecmuası, Hayat Tarih Mecmuası ve Orkestra dergisinde yazıları yayımlandı.
Çoksesli, teksesli, dini, ladini, söz ve saz eseri olmak üzere çok sayıda eser besteledi.
Türk Kültürü ve Musikisi Derneği kurucu başkanlığı ve fahri üyeliği (1987-2002), Türk Edebiyatı Vakfı üyeliği (1996-2002), İstanbul Erkek Lisesi mütevelli heyeti üyeliği (1999-2002) ile Eyüp Musiki Derneği kurucu onur üyeliği yaptı.
ESERLERİ:
1 - İstanbul’un Koynunda (Haliç)
2- Anlat Karacoğlan Anlat Halini
3- Dağlar Yarimi Gördün mü
4- İstanbul Bir Saraylı Kadındır
5- Uçun Kuşlar Uçun
6- Ah Eden Kimdir Bu Saat Kuytuda
7 - Çin Kâsesi
8- Gece Şarkısı
9 - Mal Sahibi Mülk Sahibi
10 - Ey Büyük Allahım
Sözler :
Doğudan Bayülgen - Öksüz Dede - Rıza Tevfik Bölükbaşı - Faruk Nafiz Çamlıbel - Yahya Kemal Beyatlı - Yunus Emre - Mustafa Cahit Atasoy
İcra Edenler:
* Bilen Işıktaş (ut)
* Serkan Mesut Halili (kanun)
* Ahmet İslam Toz (ney)
* Volkan Ertem (viyolonsel)
* Serdar Bişiren (ritim)
* Ömer Aşçıoğlu (kemençe)
* Gül Yazıcı (vokal)
* Atakan Aktaş (vokal)
Hakan Talu’nun ve aile adına da Beste Atasoy’un teşekkürü yer alıyor.
BİR müzisyeni yakınan tanıyacaksınız
...................................
(*) Pan Yayıncılık
Mustafa Cahit Atasoy’dan bir seçki
MUSTAFA CAHİT ATASOY’un bestelerinden oluşan Seçkiler 1, “İstanbul Bir Saraylı Kadındır”* adıyla çıktı.
Yılmaz Öztuna’nın onu tanıtan yazısından alıntı: “Mustafa Cahit Atasoy, akademik Türk musikîsinin yarım asır boyunca en cesur savunucularından biri, yenilikçi seçkin bir bestekâr ve Arel Ekolü’nün birkaç önemli isminden biridir.
Mûsikî tarihimizin en büyük müzikologları olan Sâdettin Arel ve Dr. Suphi Ezgi’nin talebesidir. Atasoy’un mûsikî formasyonu için artık daha fazla söze gerek yoktur.”
Mustafa Cahit Atasoy (1 Mart 1926- 3 Nisan 2002) Trabzon’da doğdu. Annesi Rukiye Atasoy, babası tacir ve nakliyeci İsmail Hakkı Atasoy’dur.
İlkokulu Trabzon’da, orta ve liseyi İstanbul Erkek Lisesi’nde bitirdi (1947). İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 1952 yılında mezun oldu. Nakliyecilik, imalatçılık, ticaret ve sanayi ile uğraştı.
Musikiye ilkokulda ağız armonikası ile başladı, armonika dersi aldı ve çoksesli korolara katıldı. İstanbul’da İstanbul Belediye Konservatuvarı Şan Bölümü, İstanbul Belediyesi Konservatuvarı Korosu ve İstanbul Üniversitesi Korosu’na devam etti (1948).
Ankara Devlet Operası’nda Madam Hidalgo’dan şan ve Guiseppe Momo’dan opera eğitimi aldı. Türk musikisi solfeji ve nazariyatını Hüseyin Sadettin Arel’den (1948-1955) ve Dr. Suphi Ezgi’den (1948-1960); polifoniyi Hüseyin Sadetten Arel’den (1948-1955) ve Edgar Mnas’tan (1957-1960), klasik tanburu Dr. Suphi Ezgi’den ve kemanı Tahir Sevenay’dan öğrendi.
Kurucusu, kurucu yönetim kurulu üyesi ve öğretim üyesi olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda (İTÜ TMDK) Türk musikisi nazariyatı ve solfej derslerini (1982-2002) verdi.
Konservatuvarda ve sosyal bilimler enstitüsünde sayısız tez ve bitirme ödevi danışmanlığı ve jüri üyeliği yaptı
Birçok üniversitede, kongre, sempozyum ve panellerde konuşmaları ve tebliğleri oldu.
Büyük sabah gazetelerinde makale, opera, orkestra ve icra heyeti kritikleri; Yeni Türkiye Ansiklopedisi, Diriliş, Musiki Mecmuası, Hayat Tarih Mecmuası ve Orkestra dergisinde yazıları yayımlandı.
Çoksesli, teksesli, dini, ladini, söz ve saz eseri olmak üzere çok sayıda eser besteledi.
Türk Kültürü ve Musikisi Derneği kurucu başkanlığı ve fahri üyeliği (1987-2002), Türk Edebiyatı Vakfı üyeliği (1996-2002), İstanbul Erkek Lisesi mütevelli heyeti üyeliği (1999-2002) ile Eyüp Musiki Derneği kurucu onur üyeliği yaptı.
ESERLERİ:
1 - İstanbul’un Koynunda (Haliç)
2- Anlat Karacoğlan Anlat Halini
3- Dağlar Yarimi Gördün mü
4- İstanbul Bir Saraylı Kadındır
5- Uçun Kuşlar Uçun
6- Ah Eden Kimdir Bu Saat Kuytuda
7 - Çin Kâsesi
8- Gece Şarkısı
9 - Mal Sahibi Mülk Sahibi
10 - Ey Büyük Allahım
Sözler :
Doğudan Bayülgen - Öksüz Dede - Rıza Tevfik Bölükbaşı - Faruk Nafiz Çamlıbel - Yahya Kemal Beyatlı - Yunus Emre - Mustafa Cahit Atasoy
İcra Edenler:
* Bilen Işıktaş (ut)
* Serkan Mesut Halili (kanun)
* Ahmet İslam Toz (ney)
* Volkan Ertem (viyolonsel)
* Serdar Bişiren (ritim)
* Ömer Aşçıoğlu (kemençe)
* Gül Yazıcı (vokal)
* Atakan Aktaş (vokal)
Hakan Talu’nun ve aile adına da Beste Atasoy’un teşekkürü yer alıyor.
BİR müzisyeni yakınan tanıyacaksınız
...................................
(*) Pan Yayıncılık