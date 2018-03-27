Kütüphane Haftanız kutlu olsun

26 Mart- 1 Nisan arasında Kütüphaneler Haftası için bana emekleri geçen kütüphaneci dostlarımın, çalışanların, kütüphaneye gidenlerin haftasını kutlarım.

Hürriyet’in sanat sayfasında Türk Kütüphaneciler Derneği Başkanı Ali Fuat Kartal’ın kütüphane sayısına dair verdiği rakamlar bu konudaki üzücü açığımızı ortaya koyuyor.

Sayıyı anımsatalım:

- Türkiye’nin 81 il ve 957 ilçesinde 1137 halk kütüphanesi var.

- 126 tanesi çeşitli nedenlerden ötürü kapalı.

- 957 ilçemizin 121’inde kütüphane yok.

Büyük kentlerde de kütüphane eksik. Hiç kuşkusuz artık kütüphane denince, gidip sadece kitap okunan bir yer değil.

Ailece gidilen ve her bireyin gereksinimi karşılayan mekânlar gerekiyor. Kitapların yanı sıra DVD seyredilen, CD dinlenilen bölümler de olmalı.

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OKUMAYA teşvik için yapılacaklar:

- YHT (yüksek hızlı tren) garlarında ‘kütüphane’ dönemi başlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca okuma kültürü ve alışkanlığının geliştirilmesine katkı sağlanması ve yolcuların yolculukları sırasında okumaya teşvik edilmesi amacıyla ‘Gar Kütüphaneleri’ projesi hayata geçirilecek.

- Uygulamayla vatandaşlar bu kütüphanelerden yolculuk sırasında ve sonrasında okumak üzere kitap ve benzeri materyalleri ödünç alarak istedikleri istasyonda iade edebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, ‘Yeni Nesil Çocuklar İçin, Yeni Nesil Kütüphaneler’den söz etti konuşmasında.

Konuşmadan birkaç arabaşlık:

- “Okumak soyut bir iş değildir, aslında bir eylemdir. Hayatı anlamlandıran, hayatın merkezinde olan en önemli, en soylu eylemlerimizden birisidir.”

- “Kütüphaneleri, daha canlı yaşayan mekânlar haline getirebilmek en kısa süre içerisinde gerçekleştireceğimiz somut bir hedeftir. Şu anda 71 il halk kütüphanemiz aşağı yukarı gece 11’lere kadar açık vaziyette. Her birisinin 24 saat açık hale gelmesi için çalışacağız.”

- “Yeni nesil çocuklar, yeni nesil kütüphaneler” bu yılın temasıydı.

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DİLEĞİM bu hafta kapsamında konuşulanların, vaat edilenlerin gerçekleşmesi. Her yıl aynı dertleri, sorunları konuşmayalım.