Bazı şeyler var ki hepimizde bir çağrışım yaratır. Çünkü gündelik hayatımızın vazgeçilmezleri arasına girmiştir. ‘Kuruyemiş Ansiklopedisi - Dünden Bugüne’* başlıklı çalışma, son zamanlarda en severek okuduğum, bir maddeden bir maddeye geçerken yeni dünyalar keşfettiğim bir kitap olmuş.

Kimi kitaplar vardır, daima elinizin altında bulunmalıdır. Çünkü her an ondaki bir sayfaya gitmek gereği duyarsınız. İşte bu kitap da böyle bir çalışma.

Raşit Çavaş, ‘Sunuş’ta bizi iştahlandıran bir yazı kaleme almış: “Kuruyemiş hayatımızın hemen her anında önümüze çıkan ürünler. Kimi zaman bir kuruyemiş dükkânının önünde, kimi zaman önemli alışverişlerimizi yaptığımız bir süpermarketin uzayıp giden raflarında. Ama en çok da ‘kuruyemiş’ tanımını hak ettirecek biçimde hemen her gün işyerlerimizde ya da evde durmaksızın severek tükettiğimiz bir çerez.”

İş toplantılarında, dost muhabbetlerinde masada onlar yoksa eksikliğini hissederiz. Çayın yanında da başka içkilerin yanında da mükemmel eşlikçilerdir. Ansiklopedi, öyle sıkıcı, ağırbaşlı bir üslupla yazılmamış. Tam tersine, herkesin yararlanabileceği ve ‘eğlenerek okuyacağı’ bir içeriğe sahip. Bunun yanında titizliğine diyecek yok.

Hakkında bilgilerin aktarıldığı her madde, geniş açıdan ele alınıyor. Kültür ve edebiyattaki karşılıklarına bile değiniliyor.

Ansiklopediyi açar açmaz ‘Sait Faik Abasıyanık’ ve ‘acıbadem’ maddeleriyle karşılaşmam, benim için masa üstü kitabı olmasını zorunlu kılıyor.





Akşamcılara Ahmet Rasim maddesini öneririm

Kuruyemiş denince sadece, küçücük kaplara koyduğumuz, içki yanında meze olarak verilen bir ürün gelmemeli akla. Çok kullanılan deyimiyle; ‘kapsama ve yararlanma alanı’ saymakla bitmez.

Örneğin ceviz bugün sadece çerez olarak veya hamur tatlılarının içine değil yemeklere, salatalara bile konuyor...

Afrodizyak kuruyemişler bahsini özel bir dikkatle okudum. Edebiyatla bağlantılı madde başlıkları, içerikleriyle hem edebiyat tarihinin usta adlarının zevklerine göndermeler yapıyor hem de bunları size tattırıyor.

Ahmet Rasim ve sakız leblebisi maddesi, nice akşamcılar için bir okuma sebebi.

Ansiklopedide Tarık Dursun K.’nın, Oruç Arıoba’nın adlarını görünce kuruyemiş ansiklopedimi, edebiyat ansiklopedilerinin yanına mı koysam diye düşünüyorum.

Çavaş, “Kitabı okurken yanında kuruyemiş bulundurun” diye tavsiye ediyor. Demese de bu ansiklopediyi okuduktan sonra zaten açlığımızı bastırmak için yiyeceğiz.

DOĞAN HIZLAN’IN İLK 3’Ü

Bazı maddeler özel ilgimi çekti:

- Antepfıstığı, kabak çekirdeği maddelerinin ikisini de çok sevdiğim için dikkatle okudum.

- Badem deyip geçmeyin, ‘badem göz’ maddesini okuduğunuzda önünüze yeni kapılar açılacak.

- Fındık maddesini okurken, CD çalarınıza Çaykovski’nin ‘Fındıkkıran’ bestesini de koyabilirsiniz.