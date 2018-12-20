CHP İstanbul ve Ankara’da adaylarını belirledi.
İzmir’i ise sona bıraktı.
Ocak ortasından önce İzmir’in açıklanmayacağı da söyleniyor.
Ben İzmir’de bir sürpriz beklemiyorum.
En fazla konuşulan dört isimden birinin aday gösterileceğini düşünüyorum.
Bu isimleri sıralayayım.
Tunç Soyer, Abdül Batur, Murat Bakan ve Alaattin Yüksel...
“Hangisi daha şanslı” derseniz; her biri için ayrı özelliklerini sıralamam lazım.
Zaten bu da bizim işimiz değil.
Kimin olacağına CHP’nin yetkili organları verecek.
Ama kim olursa olsun; gözler İzmir’e çevrilecek.
Nihat Zeybekci siyaseti iyi bilen biri...
Belediye başkanlığı, milletvekilliği ve iki dönem bakanlığı var.
Dolayısıyla bu tecrübesini kampanya sürecine aktaracaktır.
Yarışın başlaması tam olarak ilçelerin de belirlenmesiyle başlar.
CHP’nin bazı ilçelerde köklü değişikliklere gideceği konuşuluyor.
“Hangileri” diye sorduk; “Merkez ilçelerde sürprizler olabilir” bilgisi geldi.
Konuştuğum kişiler bunun sadece İzmir’de değil; Ankara ve İstanbul’da da beklenmesi gerektiğini ifade ettiler.
Ben de herkes gibi merakla bekliyorum.
Bu arada AK Parti’nin listelerinde de sürpriz, İzmir’in iyi tanıdığı isimlerin yer alacağı söyleniyor.
Her konuda, her alanda, her partide değişim iyidir.
Yenilenme bir heyecan getirir, partilerin teşkilatlarını motive eder.
Hadi bakalım, isimlerin belli olmasına çok az kaldı.
Alsancak Limanı’nı genişletmeliyiz
ALSANCAK Limanı’nın inşaatına 1954’te başlanmış; hala devam ediyor.
Liman İzmir’in kalbi demek, limansız bir İzmir’i düşünmek mümkün değil...
Ama bence hala verimli kullanabildiğimizi söyleyemem.
Belki özelleştirme yapılmış olsaydı; bugün daha farklı bir Alsancak Limanı’ndan söz ediyor olabilirdik.
İzmir Liman İşletme Müdürlüğü görevine atanan Serdar Görür, taramanın yakında başlayacağını ve derinliğin artacağını söylemiş.
Bunu ne kadar kısa sürede bitirirsek o kadar iyi olur.
Çünkü büyük tonajlı gemiler körfeze giremiyor, derinlik buna izin vermiyor.
İkincisi giderek artan TIR trafiği...
Gazetedeki odam limana bakıyor.
O yüzden liman trafiğini sürekli izliyorum.
İki gündür TIR’lar kornalarla uygulamaları protesto ediyor.
Uzun TIR kuyrukları oluştu, trafik adeta felç oldu.
Limanın taranmasıyla birlikte, sahanın genişletilmesi, TIR trafiğinin de yeniden düzenlemesi gerekir.
Elimizde bir değer var.
Alsancak Limanı dünyada eşi benzeri olmayan yerlerden biri...
Kıymetini bilmeli ve büyütmeliyiz.
Kimlerin isimleri geçiyor
AK Parti İzmir’de Bilal Doğan’ın, Kerem Ali Sürekli’nin, Pervin Mısırlıoğlu’nun ilçeler için ismi geçiyor.
CHP’de ise Şenol Arslanoğlu’nun, Barış Erel’in, Hüseyin Arslan’ın, Ülkümen Rodoplu’nun, Hakan Tartan’ın, Zeynep Altıok’un ismi öne çıkıyor.
Şu huyumuzdan vazgeçsek
MÜTHİŞ bir salgın var. “Gergedan gribi” diyorlar. Hastaneler dolu... Aman dikkat diyorum; yatırdı mı dört, beş günden önce ayağa kalkamıyorsunuz. Vitaminlerinizi alın, istirahat edin. Ve lütfen; bir süreliğine öpüşme huyumuzdan vazgeçelim. O kadar önemli ki...
Akıllı şehir önerileri
ADAYLAR tam olarak belli olduktan sonra hepsinin projelerine tek tek bakacağım. En çok da İzmir’i bir dijital ve akıllı şehir yapma planı olanları destekleyeceğim. Partisi önemli değil. Önemli olan vizyonları, önerdikleri, nasıl bir İzmir hayal ettikleri...
Merkez ilçelerde sürprizler olabilir
CHP İstanbul ve Ankara’da adaylarını belirledi.
İzmir’i ise sona bıraktı.
Ocak ortasından önce İzmir’in açıklanmayacağı da söyleniyor.
Ben İzmir’de bir sürpriz beklemiyorum.
En fazla konuşulan dört isimden birinin aday gösterileceğini düşünüyorum.
Bu isimleri sıralayayım.
Tunç Soyer, Abdül Batur, Murat Bakan ve Alaattin Yüksel...
“Hangisi daha şanslı” derseniz; her biri için ayrı özelliklerini sıralamam lazım.
Zaten bu da bizim işimiz değil.
Kimin olacağına CHP’nin yetkili organları verecek.
Ama kim olursa olsun; gözler İzmir’e çevrilecek.
Nihat Zeybekci siyaseti iyi bilen biri...
Belediye başkanlığı, milletvekilliği ve iki dönem bakanlığı var.
Dolayısıyla bu tecrübesini kampanya sürecine aktaracaktır.
Yarışın başlaması tam olarak ilçelerin de belirlenmesiyle başlar.
CHP’nin bazı ilçelerde köklü değişikliklere gideceği konuşuluyor.
“Hangileri” diye sorduk; “Merkez ilçelerde sürprizler olabilir” bilgisi geldi.
Konuştuğum kişiler bunun sadece İzmir’de değil; Ankara ve İstanbul’da da beklenmesi gerektiğini ifade ettiler.
Ben de herkes gibi merakla bekliyorum.
Bu arada AK Parti’nin listelerinde de sürpriz, İzmir’in iyi tanıdığı isimlerin yer alacağı söyleniyor.
Her konuda, her alanda, her partide değişim iyidir.
Yenilenme bir heyecan getirir, partilerin teşkilatlarını motive eder.
Hadi bakalım, isimlerin belli olmasına çok az kaldı.
Alsancak Limanı’nı genişletmeliyiz
ALSANCAK Limanı’nın inşaatına 1954’te başlanmış; hala devam ediyor.
Liman İzmir’in kalbi demek, limansız bir İzmir’i düşünmek mümkün değil...
Ama bence hala verimli kullanabildiğimizi söyleyemem.
Belki özelleştirme yapılmış olsaydı; bugün daha farklı bir Alsancak Limanı’ndan söz ediyor olabilirdik.
İzmir Liman İşletme Müdürlüğü görevine atanan Serdar Görür, taramanın yakında başlayacağını ve derinliğin artacağını söylemiş.
Bunu ne kadar kısa sürede bitirirsek o kadar iyi olur.
Çünkü büyük tonajlı gemiler körfeze giremiyor, derinlik buna izin vermiyor.
İkincisi giderek artan TIR trafiği...
Gazetedeki odam limana bakıyor.
O yüzden liman trafiğini sürekli izliyorum.
İki gündür TIR’lar kornalarla uygulamaları protesto ediyor.
Uzun TIR kuyrukları oluştu, trafik adeta felç oldu.
Limanın taranmasıyla birlikte, sahanın genişletilmesi, TIR trafiğinin de yeniden düzenlemesi gerekir.
Elimizde bir değer var.
Alsancak Limanı dünyada eşi benzeri olmayan yerlerden biri...
Kıymetini bilmeli ve büyütmeliyiz.
Kimlerin isimleri geçiyor
AK Parti İzmir’de Bilal Doğan’ın, Kerem Ali Sürekli’nin, Pervin Mısırlıoğlu’nun ilçeler için ismi geçiyor.
CHP’de ise Şenol Arslanoğlu’nun, Barış Erel’in, Hüseyin Arslan’ın, Ülkümen Rodoplu’nun, Hakan Tartan’ın, Zeynep Altıok’un ismi öne çıkıyor.
Şu huyumuzdan vazgeçsek
MÜTHİŞ bir salgın var. “Gergedan gribi” diyorlar. Hastaneler dolu... Aman dikkat diyorum; yatırdı mı dört, beş günden önce ayağa kalkamıyorsunuz. Vitaminlerinizi alın, istirahat edin. Ve lütfen; bir süreliğine öpüşme huyumuzdan vazgeçelim. O kadar önemli ki...
Akıllı şehir önerileri
ADAYLAR tam olarak belli olduktan sonra hepsinin projelerine tek tek bakacağım. En çok da İzmir’i bir dijital ve akıllı şehir yapma planı olanları destekleyeceğim. Partisi önemli değil. Önemli olan vizyonları, önerdikleri, nasıl bir İzmir hayal ettikleri...