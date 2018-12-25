Altına imzamı atacağım sözler

EGE Genç İşadamları Derneği (EGİAD) geçen hafta Bülent Eczacıbaşı’nı ağırladı.
EGİAD Başkanı Aydın Buğra İlter burada güzel bir konuşma yaptı. Altına ben de imzamı atıyor ve bir özet yapıyorum.
***
“Kalbi ülke sevgisi ile çarpan, Türkiye’nin potansiyeline inanan, temel hak ve özgürlüklere, cumhuriyetin değerleri ve temel kazanımlarına, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı genç iş dünyası olarak, gündemimizi şu bileşenler ile oluşturmamız gerektiğine inanıyoruz.
* Özgürlük ve sosyal ilerleme yolunda, şeffaf, adil, demokratik, uzlaşmacı bir toplum olmayı hedeflemeliyiz.
* Küresel kurallara bağlı, liberal demokratik düzene entegre olmaktan farklı bir ajandamız olamaz.
* Temelleri sağlam, kamu bütçesi ve ödemeler dengesi açık vermeyen, bankacılık sistemi güçlü, denetim ve gözetimin yapıldığı, kurumları özerk, borçluluk oranları düşük bir ekonomi yaratmalıyız.
* Hukukun üstünlüğü ve öngörülebilir hukuk sistemi, yerli ve yabancı yatırımcı için olmazsa olmazdır.
* AB üyeliği ve çağdaşlaşma hedefinden vazgeçemeyiz.
* Güçlü ve bağımsız kurumlar tesis edilmeden, ekonomik başarı elde etmemiz mümkün değildir.
* Kural temelli politikalar ve kurallar ne kadar açık, eşit ve siyasetten uzak olursa, ekonominin istikrarı o kadar artacaktır.
* İşletmelerimizde verimlilik bazlı yeniden yapılanmayı ve dijital dönüşümü gündemimizin ön sıralarına almamız gerekiyor.
* Gençlerimizin, halkımızın, şirketlerimizin dijital çağın gereklilikleri ile donatılması şarttır. En önemli arzumuz, dijital dönüşümü yakalayan, geleceğin becerilerine sahip, Atatürk ilkelerine sahip çıkacak gençler yetiştirecek bir eğitim sistemidir.
* Toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında, kadınlarımızın iş dünyası ve tüm alanlarında erkekler ile eşit olanaklara sahip olması gereklidir.”
***
Gençlerin gündeminin ülkenin gündemi olmasını ben de arzu ediyorum.
Bu grevi artık bitirin
İZBAN grevi devam ediyor.
Trafiğin sıkışıklığından zaten her gün aklımıza geliyor.
Ben de takip ediyorum.
Sendikaların, İZBAN yetkililerinin açıklamalarını izliyorum.
Aslında herkes gibi benim de biraz kafam karıştı.
Çünkü sendikanın konuştuğu rakamlarla İZBAN yetkililerinin konuştuğu rakamlar arasında epey fark var.
Önemli olan işçinin eline geçendir.
Çıplağı, çıplak olmayanı değil; totalde siz işçimizin cebine giren bakın.
Farklı bakış açıları olunca işler iyice karışıyor.
Şunu söylemem lazım.
Artık bu grevin bitmesi gerekir.
Bir yerde uzlaşılmasını öneriyorum.
Bakın dün milyonları ilgilendiren asgari ücret rakamı belli oldu.
2019 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı 2 bin 20 TL olarak belirlendi.
Bu yüzde 26.05’lik artış anlamına geliyor.
Şimdi İZBAN için önerilen zam yüzde 22 idi.
Diyorum ki; bir yerde uzlaşılsın, asgari ücret kadar ya da ortada bir rakamda anlaşılsın ve bu iş bitsin.
Çünkü İZBAN İzmirliler için gerçekten önemli bir ulaşım aracı ve yoğunluk İzmir trafiğini olumsuz etkiliyor.
Kimlerin ismi geçiyor
HERKES bize soruyor; ”CHP’nin büyükşehir adayı kim olur?” diye...
Biz de takip ediyoruz.
İbre bir gün bir başka aday adayına, başka bir gün bir başkasına doğru kayıyor.
Ama şunu söyleyeyim.
En çok konuşulan isimler şunlar...
Tunç Soyer, Abdül Batur, Murat Bakan, Alaattin Yüksel...
Ama şu ihtimalleri de unutmayın.
Genel Merkez oturup yeniden “Aziz Kocaoğlu” diyebilir.
İttifaklar, teşkilatın baskıları, aday adaylarının kulisleri, parti içi dengeler ve düşünemediğimiz birçok ayrıntı da devreye girdiğinde...
“Mehmet Ali Susam...” ismini de bir kenara yazın.
Öğrenmek için biraz daha vakit var.
Yani denildiği gibi 4 Ocak da olmayabilir.
İyi sanat iyi salon
ADNAN Saygun Sanat Merkezi 2008’de açıldı, 10’uncu yılını kutluyor.
Sahnede Fazıl Say olacak.
Birçok sanatçı dostumdan dinlediğim için rahatlıkla söyleyebilirim.
Diyorlar ki...
“Adnan Saygun tartışmasız Türkiye’nin en iyi salonu...”
Ben de burada bir konser izlemekten keyif alıyorum.
İyi sanat iyi salonlarda yapılır çünkü...
Altına imzamı atacağım sözler
EGE Genç İşadamları Derneği (EGİAD) geçen hafta Bülent Eczacıbaşı’nı ağırladı.
EGİAD Başkanı Aydın Buğra İlter burada güzel bir konuşma yaptı. Altına ben de imzamı atıyor ve bir özet yapıyorum.
***
“Kalbi ülke sevgisi ile çarpan, Türkiye’nin potansiyeline inanan, temel hak ve özgürlüklere, cumhuriyetin değerleri ve temel kazanımlarına, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı genç iş dünyası olarak, gündemimizi şu bileşenler ile oluşturmamız gerektiğine inanıyoruz.
* Özgürlük ve sosyal ilerleme yolunda, şeffaf, adil, demokratik, uzlaşmacı bir toplum olmayı hedeflemeliyiz.
* Küresel kurallara bağlı, liberal demokratik düzene entegre olmaktan farklı bir ajandamız olamaz.
* Temelleri sağlam, kamu bütçesi ve ödemeler dengesi açık vermeyen, bankacılık sistemi güçlü, denetim ve gözetimin yapıldığı, kurumları özerk, borçluluk oranları düşük bir ekonomi yaratmalıyız.
* Hukukun üstünlüğü ve öngörülebilir hukuk sistemi, yerli ve yabancı yatırımcı için olmazsa olmazdır.
* AB üyeliği ve çağdaşlaşma hedefinden vazgeçemeyiz.
* Güçlü ve bağımsız kurumlar tesis edilmeden, ekonomik başarı elde etmemiz mümkün değildir.
* Kural temelli politikalar ve kurallar ne kadar açık, eşit ve siyasetten uzak olursa, ekonominin istikrarı o kadar artacaktır.
* İşletmelerimizde verimlilik bazlı yeniden yapılanmayı ve dijital dönüşümü gündemimizin ön sıralarına almamız gerekiyor.
* Gençlerimizin, halkımızın, şirketlerimizin dijital çağın gereklilikleri ile donatılması şarttır. En önemli arzumuz, dijital dönüşümü yakalayan, geleceğin becerilerine sahip, Atatürk ilkelerine sahip çıkacak gençler yetiştirecek bir eğitim sistemidir.
* Toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında, kadınlarımızın iş dünyası ve tüm alanlarında erkekler ile eşit olanaklara sahip olması gereklidir.”
***
Gençlerin gündeminin ülkenin gündemi olmasını ben de arzu ediyorum.
Bu grevi artık bitirin
İZBAN grevi devam ediyor.
Trafiğin sıkışıklığından zaten her gün aklımıza geliyor.
Ben de takip ediyorum.
Sendikaların, İZBAN yetkililerinin açıklamalarını izliyorum.
Aslında herkes gibi benim de biraz kafam karıştı.
Çünkü sendikanın konuştuğu rakamlarla İZBAN yetkililerinin konuştuğu rakamlar arasında epey fark var.
Önemli olan işçinin eline geçendir.
Çıplağı, çıplak olmayanı değil; totalde siz işçimizin cebine giren bakın.
Farklı bakış açıları olunca işler iyice karışıyor.
Şunu söylemem lazım.
Artık bu grevin bitmesi gerekir.
Bir yerde uzlaşılmasını öneriyorum.
Bakın dün milyonları ilgilendiren asgari ücret rakamı belli oldu.
2019 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı 2 bin 20 TL olarak belirlendi.
Bu yüzde 26.05’lik artış anlamına geliyor.
Şimdi İZBAN için önerilen zam yüzde 22 idi.
Diyorum ki; bir yerde uzlaşılsın, asgari ücret kadar ya da ortada bir rakamda anlaşılsın ve bu iş bitsin.
Çünkü İZBAN İzmirliler için gerçekten önemli bir ulaşım aracı ve yoğunluk İzmir trafiğini olumsuz etkiliyor.
Kimlerin ismi geçiyor
HERKES bize soruyor; ”CHP’nin büyükşehir adayı kim olur?” diye...
Biz de takip ediyoruz.
İbre bir gün bir başka aday adayına, başka bir gün bir başkasına doğru kayıyor.
Ama şunu söyleyeyim.
En çok konuşulan isimler şunlar...
Tunç Soyer, Abdül Batur, Murat Bakan, Alaattin Yüksel...
Ama şu ihtimalleri de unutmayın.
Genel Merkez oturup yeniden “Aziz Kocaoğlu” diyebilir.
İttifaklar, teşkilatın baskıları, aday adaylarının kulisleri, parti içi dengeler ve düşünemediğimiz birçok ayrıntı da devreye girdiğinde...
“Mehmet Ali Susam...” ismini de bir kenara yazın.
Öğrenmek için biraz daha vakit var.
Yani denildiği gibi 4 Ocak da olmayabilir.
İyi sanat iyi salon
ADNAN Saygun Sanat Merkezi 2008’de açıldı, 10’uncu yılını kutluyor.
Sahnede Fazıl Say olacak.
Birçok sanatçı dostumdan dinlediğim için rahatlıkla söyleyebilirim.
Diyorlar ki...
“Adnan Saygun tartışmasız Türkiye’nin en iyi salonu...”
Ben de burada bir konser izlemekten keyif alıyorum.
İyi sanat iyi salonlarda yapılır çünkü...