En güçlü kanser ilacı ‘hasta-hekim ilişkisi’

EN güçlü kanser ilacının hasta ile hekim arasındaki ilişki olduğunu söyleyen onkoloji uzmanı Prof. Dr. Salahattin Sanal, bunun tedavi sürecine olumlu yönde katkısı olacağını belirtti.
Özel Tınaztepe Hastanesi Onkoloji Bölümü uzmanlarından Prof. Sanal kanser tedavisinde hastaların, hekimlerden ve diğer sağlık çalışanlarından öncelikli olarak güleryüz ve sabır beklediklerini kaydetti. Tedavi sürecinde hasta-hekim arasında kurulacak profesyonel bir iletişimin iki taraf için de kolaylıklar sağlayacağını ifade eden Sanal, şunları söyledi:
KÖTÜ ÖRNEKLER VERİLİYOR
“Kanser hastaları, dertleri ve kaygıları olan hastalardır. Onları en çok etkileyen şey de çevre faktörü yani komşular, akrabalardır. Hastaya yardım etme adına birçok yanlış bilgi verip, zaten var olan endişelerini daha da artırırlar. Halkımız hastalara hep kötü örnekleri nakleder. Bu da hastanın anksiyete düzeyini yükseltir. Bu nedenle hastanın doktoruyla çok iyi bir diyalog içerisinde olması gerekir. Hasta, aklına takılan her şeyi rahatlıkla doktoruna sorabilmeli. Bunların içerisinde hem beslenme alışkanlıklarıyla ilgili hem hastalığıyla ilgili hem de normal yaşamını sürdürürken dikkat etmesi gereken sorular olabilir.”
SABIRLI TEDAVİ YENİYOR
Onkoloji hastalarına gösterilecek sabrın güven duygusunu pekiştirmede etkili olacağını vurgulayan Sanal, “Doktorlarla görüşürken hastanın bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi gerek. Onkoloji hastasının birçok sorusu olacaktır. Hekim bu soruları sabırla cevaplamalıdır. Özellikle onkoloji hekimleri için sabır çok önemli; hastaya güven verici bir faktör. Bu sorumluluk onkoloji hemşirelerinde de olmalı. Yurt dışındaki onkoloji hemşireleri bununla ilgili özel eğitim alıyor. Türkiye’de de böyle olmalı” diye konuştu.
BİLGİLENDİRME
VE TAKİP ŞART
Hekim ve hasta arasındaki ilişkinin tamamen profesyonel seviyede olması gerektiğine de değinen Sanal, şu açıklamayı yaptı: “Doktorun hastayı sahiplenmesi gerekiyor. Yani hastasını başka bir yere gönderecekse, hekimin bizzat diğer hekimi arayarak hasta hakkında bilgilendirme yapması gerekir. Hatta hastayı gönderdikten sonra da hastayı takip etmesi gerekir. Hasta birden fazla hekime gidebilir, güven duygusunda bazı sıkıntılar yaşayabilir. Bu çok doğal. Hastanın tedaviye başlamadan önce başka bir hekimin fikrini alma hakkı vardır. Bu durumu hekiminin de normal karşılaması gerekir. Ancak tedavi başladıktan sonra hekim değiştirmek, tedavi sürecini negatif etkiler. Çünkü hasta bazen makul sebeplerin dışında böyle hareket etmiş olabilir.”
En güçlü kanser ilacı ‘hasta-hekim ilişkisi’
EN güçlü kanser ilacının hasta ile hekim arasındaki ilişki olduğunu söyleyen onkoloji uzmanı Prof. Dr. Salahattin Sanal, bunun tedavi sürecine olumlu yönde katkısı olacağını belirtti.
Özel Tınaztepe Hastanesi Onkoloji Bölümü uzmanlarından Prof. Sanal kanser tedavisinde hastaların, hekimlerden ve diğer sağlık çalışanlarından öncelikli olarak güleryüz ve sabır beklediklerini kaydetti. Tedavi sürecinde hasta-hekim arasında kurulacak profesyonel bir iletişimin iki taraf için de kolaylıklar sağlayacağını ifade eden Sanal, şunları söyledi:
KÖTÜ ÖRNEKLER VERİLİYOR
“Kanser hastaları, dertleri ve kaygıları olan hastalardır. Onları en çok etkileyen şey de çevre faktörü yani komşular, akrabalardır. Hastaya yardım etme adına birçok yanlış bilgi verip, zaten var olan endişelerini daha da artırırlar. Halkımız hastalara hep kötü örnekleri nakleder. Bu da hastanın anksiyete düzeyini yükseltir. Bu nedenle hastanın doktoruyla çok iyi bir diyalog içerisinde olması gerekir. Hasta, aklına takılan her şeyi rahatlıkla doktoruna sorabilmeli. Bunların içerisinde hem beslenme alışkanlıklarıyla ilgili hem hastalığıyla ilgili hem de normal yaşamını sürdürürken dikkat etmesi gereken sorular olabilir.”
SABIRLI TEDAVİ YENİYOR
Onkoloji hastalarına gösterilecek sabrın güven duygusunu pekiştirmede etkili olacağını vurgulayan Sanal, “Doktorlarla görüşürken hastanın bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi gerek. Onkoloji hastasının birçok sorusu olacaktır. Hekim bu soruları sabırla cevaplamalıdır. Özellikle onkoloji hekimleri için sabır çok önemli; hastaya güven verici bir faktör. Bu sorumluluk onkoloji hemşirelerinde de olmalı. Yurt dışındaki onkoloji hemşireleri bununla ilgili özel eğitim alıyor. Türkiye’de de böyle olmalı” diye konuştu.
BİLGİLENDİRME
VE TAKİP ŞART
Hekim ve hasta arasındaki ilişkinin tamamen profesyonel seviyede olması gerektiğine de değinen Sanal, şu açıklamayı yaptı: “Doktorun hastayı sahiplenmesi gerekiyor. Yani hastasını başka bir yere gönderecekse, hekimin bizzat diğer hekimi arayarak hasta hakkında bilgilendirme yapması gerekir. Hatta hastayı gönderdikten sonra da hastayı takip etmesi gerekir. Hasta birden fazla hekime gidebilir, güven duygusunda bazı sıkıntılar yaşayabilir. Bu çok doğal. Hastanın tedaviye başlamadan önce başka bir hekimin fikrini alma hakkı vardır. Bu durumu hekiminin de normal karşılaması gerekir. Ancak tedavi başladıktan sonra hekim değiştirmek, tedavi sürecini negatif etkiler. Çünkü hasta bazen makul sebeplerin dışında böyle hareket etmiş olabilir.”