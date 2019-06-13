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Bilge Egemen

Bilge Egemen

Ege’den tatil tavsiyeleri

13 Haziran 2019

ÇEŞME’de çoluğu çombalağı denize götürmek üzere arabaya doldurdum. O sırada Yasemin Çaylan aradı:

 

“Tarallelli Beach’teyiz, hadi siz de gelin” diye.

Hakkında hoş sözler sarf edemeyeceğim için plajın gerçek adını vermiyorum, sevgili izleyiciler.

Giriş parasını ne sen sor ne ben dillendireyim. Üzerine bir de ‘halacım acıktım bir hamburger alabilir miyim’, ‘teyzecim içim yandı bir dondurmayla serinleyebilir miyim’ şeklinde çocuklardan haklı talepler gelince o gün ruhumu olmasa da İstanbul’daki evimin 1 aylık kirasını oracıkta teslim ettim.

Üstelik İstanbul’da bir türlü denk getirip buluşmayı beceremediğim canımdan daha çok sevdiğim kardeşim Demet Dağıstanlı’yla denizin içinde yüzerken çarpıştım. Kafayı bir kaldırdım “Aaaa Demet!” Düşün, denizin içi de bir o kadar tıklım tıklım. Bir o kadar İstiklal Caddesi...

Ege’den tatil tavsiyeleri

 

FOÇA’DAKİ Q BEACH ÇOK GÜZEL AMA

Böyle bir acı deneyimden sonra bayramda yine çoluk çocuk, yeni açılan Q Beach’e gidince bayıldık. Çünkü, fiyatlar halka uzaydan hitap etmiyor. Son derece makul. Yemekler lezzetli. İçerisi tıklım tıklım, müzik gümbür gümbür değil. Arkadaşım Mesut Tahtasız yönetimindeki çalışanlar güler yüzlü ve sempatik. O sıcakta seni bekletmemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Özetle gidip, hoşça vakit geçirebileceğin insan gibi bir plaj işte...

 

ADATEPE TAŞ MEKTEP’TE YAZ SEMİNERLERİ

Ve temmuz sonuna kadar sürecek. Çocuklar için telden heykel yapımından tut, stop motion’a kadar şahane atölyeler var.

Kendin için de dinler tarihi, duyular ve sosyal etkileri, Orwell ile Huxley arasında (Game of Thrones), skinner realesing gibi seçmekte zorlanacağın atölye ve seminerler mevcut.

Üstelik arada tarhana yapımı, ıhlamur toplama yürüyüşleri gibi etkinliklere katılıp, kakululi ve zencefilli dondurma yiyebilirsin.

Adatepe zaten Nilüfer ve Erhan Ülkügüner sayesinde Kaz Dağları’nda en sevdiğim köy.

Taş Mektep günleri başlayınca artık sevgimi derelerden taşırıyorum...

 

MAZI’YA KIYMAYIN AMA...

Bu arada, sana Mazı’dan bu satırları yazarken içim buruk sevgili okur. (Önümdeki cam gibi denize, muz ağaçları ve begonvillere rağmen)

Benimki buruksa buraya 25 yıldır her yaz gelen ve buranın dağına, taşına, denizine, yıldızına aşık Nesrin ve Ayhan Sözer çiftini düşün bir de.

Bu ıssız güzelim koylarda yer yer ağaçlar traşlanmış, anlamsız binalar yükselmeye başlamış. İmar affından dolayı mı acaba?

Ayhan dedi ki: İnşallah çok yakında Mazı da bizim için Mazi olmaz. 

Ve öyle bir iç çekti ki...

Kuşlar ürperdi...

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