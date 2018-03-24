Çalışan kadın giyinirken nelere dikkat etmeli

Kadın olmak harika ama bir o kadar da zor. Hem iyi bir anne, hem iyi bir eş, hem çalışıp ev bütçesine katkı sağlamak hem de bakımlı ve çarpıcı olmak... Çalışan, üreten kadın her zaman çevresine kıyafetiyle de iyi mesajlar vermeli.

Kıyafetlerimiz konuşur. Yaşam tarzımızı, nasıl bir işte çalıştığımızı, kültürümüzü, ekonomik durumumuzu, ruhumuzu belli eder. O yüzden de çok dikkatli olmanız gerekir. İstemeden yanlış mesajlar verebilirsiniz. Özellikle iş hayatı çok iddialı kıyafetleri kaldırmaz. Biraz dozunu kaçırırsanız, sizi ciddiye almaları zorlaşabilir. Çünkü kıyafetiniz kişiliğinizin önüne geçtiği anda ön yargılar başlar. Ancak iş giysileri aynı zamanda sofistike görünmenizi de sağlamalı. Sektör ile uyum içinde olmalıyız. Moda sektörü, medya, reklam veya sanatla uğraşılan bir sektörde avangard bir görünüm son derece rahat karşılanırken bir bankacı için aynı şeyi söylemek zor. Siz de bu sınırlar dahilinde zarif ve sofistike görünmeyi becerebiliyorsanız bu size iş hayatında avantaj sağlar, ancak bu sınırları aştığınız takdirde görüntünüz işinizin önüne geçer.

Yanlış giyim kişiyi yorgun, silik, sinirli, soğuk, fazla sıcak, ciddi veya ciddiyetsiz gösterebilir.



DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Ayaklı askınız varsa, haftanın 5 günü nasıl giyinmek istiyorsanız, fularınıza kadar asarsanız, sabah kaktığınızda ne giyeceğim derdi olmaz.

İş kıyafetlerini eğlenceli hale dönüştürmek sizin elinizde. Renkli aksesuarlar, fularlar...

Dekolteniz. Fazla dekolteden kaçınmalısınız.

Mini etek giyiyorsanız altına muhakkak kalın çorap giyin.

Omzu açık kıyafetler giyinmeyin.

Aşırı makyaj yapmayın.

Belinizi açıkta bırakan kıyafetler giymeyin.

Gömlek düğmelerinize dikkat edin.

Düz ayakkabılarla da şıklığı yakalayın.(Topuklu ayakkabılarınızın yürürken çok ses çıkarmaması için, altına lastik tarzında bir şeyler yaptırın)

İş yeriniz jean pantolon giyinmenize izin veriyorsa üzerine giyeceğiniz bluzun çok spor olmamasına dikkat edin.(Ceket, ipek gömlek, uzun inci kolyeler)

ECE VAHAPOĞLU İLE 5 SORU 5 CEVAP

O bir spor tutkunu, yazar, sunucu bir de fit21 by Ece Vahapoğlu Kolleksiyon’un yaratıcısı, başarılı Ece Vahapoğlu. Stil ve spor şıklığına dair Hürriyet Ankara okurları için ipuçları verdi:

1- En güzel kıyafet bedenimiz midir? Neden?

Kesinlikle öyle. Bize en değerli emanet bedenimizdir. Ruhumuzla birleşir ve enerjiyi yansıtır. Sağlıklı fit bir bedeni güzel göstermek her zaman çok kolaydır ve ne giyersek yakışır.

2-Spor giyinmek isteyenler için neler önerirsin?

Yaptığınız spor, çevre koşulları ve fonksiyonel ihtiyaçlarınız önemli. Teknik malzemeler spor performansını artırdığı gibi rahat da ettirir. Bu saydıklarımın yanında ben enerji verecek renkler de kullanıyorum. Renkli giyinmeyi severim. Mesela temel rengim mor, Doğu felsefesinde zaten tepe çakrayı temsil ediyor; yani yaratıcılığı ve üretkenliği tetikliyor.

3-Hafta sonu kahvaltıya giderken nasıl giyinelim?

Gideceğiniz yere bağlı ama ben genelde hafta sonları sportif giyinirim. Hafta sonları güzel bir doğa yürüyüşü sonrası iyi bir kahvaltı veya brunch yapabilirim. O zaman üzerime birkaç kat nefes alan ürün giyip, spor sonrası birini çıkarıp, üşümemek için daha sonra üzerine uzun kollu üst ile kendimi korumaya alabilirim. Benim için kıyafetlerde görüntüden daha çok teknolojisi yani fonksiyonu önemli. Kendi fit21 markamda da tüm kumaşlar nefes alır ve esnektir.

4-Size göre şıklık nedir?

Bana göre şıklık, kendi yaşam biçiminizle vücut stilinizi güzel birleştirip, doğru zamanda doğru kombini yapabilmek ve kendinize ait bir tarz oluşturabilmektir.

5-Stil sahibi olmanın şifreleri nelerdir?

Vücudunuzu çok iyi tanıyıp, ona yakışan ögeleri, hayat stilinizle ve moda ile birleştirebilmektir. Bazen tüm kıyafet bazen tek bir aksesuar ile fark edilmektir.

AYSUN KABA’YA SOR

- Spor giyinmeyi çok seviyorum, özellikle jean pantolon kazak ve spor ayakkabı vazgeçilmezim. Ama şık görünemiyorum. Nasıl spor giyinerek şık görünebilirim?

Oya Bilir

- Oya hanım jean pantolon giydiğinizde üzerine dokusu akışkan bluzlar tercih edin. (İpek gömlek, bol omuz dekolteli tişörtler, kazaklar, şık bir ceket) Spor dokulu ne giyerseniz kombinleyeceğiniz ürünün dokusu daha şık olmalı. Ayakkabı tercihiniz yine spor olsun yani tişört, jean, spor ayakkabı, üçünün de dokuları spor. Üzerine giyeceğiniz trençkotunuz hafif parlak ve canlı bir renk olmalı ya da içinize giydiğiniz tişört yerine ipek şık bir gömlek...