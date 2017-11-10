 Engelli Sağlık Kurulu Raporları’na itiraz hakkı

Engelli Sağlık Kurulu Raporları, “Özürlülük Ölçütü Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” usullerine göre, Sağlık Bakanlığı tarafından engelli raporu vermeye yetkilendirilmiş hastanelerden alınıyor. Bu raporlar, Sağlık Kurulu’nda onaylandıktan sonra Ulusal Veri Tabanı’na işleniyor.

Veri Tabanı’na işlenen Sağlık Kurulu Raporları üzerinde, rapor alınan hastanenin sağlık kurulu da dâhil olmak üzere, hiçbir kurum değişiklik yapamıyor. Veri Tabanı’na işlenmiş bir raporda değişiklik istenmesi durumunda, itiraz başvurusunun İl Sağlık Müdürlükleri’nden yapılması gerekiyor.

Rapor sonucuna ilişkin bir yanlışlık ya da eksiklik olduğu düşünülüyorsa, sağlık kurulu kararı Ulusal Veri Tabanı’na işlenmeden önce hastanenin başhekimliğine yeniden inceleme yapılması için müracaat edilmesi gerekiyor. Rapor tarihi ile raporun Veri Tabanı’na işlenme tarihi arasında –hastaneden hastaneye değişmekle birlikte- en fazla üç günlük bir süre oluyor. Bu da müracaatın üç gün içinde yapılmasının şart olduğu anlamına geliyor. Sağlık kurulu yetkilileri yeniden incelemeyi uygun görürlerse, rapor tekrar incelemeye alınıyor. Sonuçta raporda bir yanlışlık ya da eksiklik varsa düzeltiliyor ya da başvuru hiçbir değişiklik yapılmadan sonlandırılıyor.

Eğer;

- Engelli sağlık kurulu raporunuz ister sürekli ister süreli olsun, engel durumunuzun değiştiği yönünde bir düşünceniz varsa,

- Raporunuzdaki ağır engellilik kısmında ‘hafif ya da ağır’ engelli ibareleri yer alıyorsa ve siz bu durumun değiştiğini ya da yanlış yazıldığını düşünüyorsanız,

- Raporunuzda ‘çalışabilir’ ibaresi bulunmamasına karşın bir işe yerleşmeniz söz konusu ise ve ‘çalışabilir’ olduğunuzun incelenmesi için yeni bir rapor almanız gerekiyorsa,

- Vakıf maaşına başvuru yapacaksanız ve raporunuz Mart 2013’ten önce alınmış ise, (zira Vakıflar Genel Müdürlüğü bu tarihten önceki raporları işleme almıyor)

- Raporunuzda olması gereken ibareler eksik yazılmışsa, (örneğin; raporun süresi yazılmamışsa, ağır ya da hafif engellilik durumunu belirtir hiçbir ibare bulunmuyorsa, engel oranı yazılmamışsa)

Engelli Sağlık Kurulu Raporu’na itiraz edebilirsiniz.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu’na; engelli birey, velisi veya vasisi ya da raporu isteyen kurum tarafından itiraz edilebiliyor. İlgililerin, itiraz dilekçesi ve ilk engelli sağlık kurulu raporunun tasdikli bir örneği ile birlikte bulundukları ilin Sağlık Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekiyor. İl Sağlık Müdürlüğü, engelli sağlık kurulu raporu alacak kişiyi en yakın farklı bir engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneye gönderiyor. İtiraz edilen rapor ile itiraz üzerine verilen rapordaki kararlar aynı yönde ise, engelli sağlık kurulu raporu kesinleşiyor. Engelli sağlık kurulu raporlarının farklı olması durumunda ise, kişi üçüncü bir hastaneye ‘Hakem Hastane’ ye sevk ediliyor. Hakem Hastane’nin Engelli Sağlık Kurulu’nun verdiği karar kesin sayılıyor.

Engelli Sağlık Kurulu Raporları’nın kişinin başvuru tarihinden itibaren en geç 20 işgünü içinde tamamlanarak ilgiliye verilmesi gerekiyor. Bu süreyi aşan durumlarda hastanenin Hasta Hakları Birimi’ne müracaat edilebiliyor.

İstiyorum ki, kimse engelli sağlık kurulu raporu almaya ihtiyaç duymasın. Ve yine istiyorum ki, bu raporu almaya gerçekten ihtiyacı olanlar bu konuda fazla zorlanmasın…

Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…

Not: Bu yazının hazırlanmasında “Özürlülük Ölçütü Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” ten ve SAHİMSEN Engelliler Komisyon Başkanı Ayşe Sarı’nın konu ile ilgili 5 Eylül 2017 tarihli makalesinden yararlanılmıştır.