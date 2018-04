2 Nisan, yani bugün, Dünya Otizm Farkındalık Günü. Nisan ayının tamamı ise Dünya Otizm Farkındalık Ayı. Bu sebeple Nisan ayı boyunca tüm dünyada Otizm ile ilgili farkındalık mesajları veriliyor olacak.

Otizm, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nerogelişimsel bozukluk. Bu bozukluğun beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı sanılıyor. Günümüzde rastlanan en yaygın nörolojik bozukluk olan otizme neyin neden olduğu bilinmiyor. Ancak, bu rahatsızlığın genetik temelli olduğuna ilişkin bulgular mevcut.

Hastalıkları Kontrol Etme ve Önleme Merkezi (Centers for Disease Control Prevention) verilerine göre 2006 yılında her 150 çocuktan birinde otizm görülürken 2012 yılında her 88 çocuktan birinde otizme rastlanmış, 2014 yılında ise her 68 çocuktan birinde otizm görülmüş bulunuyor. Bu rahatsızlığın erkeklerdeki yaygınlığı kızlardan 4.3 kat fazla. Otizm tüm ırklarda, etnik gruplarda ya da sosyal statüsü farklı gruplarda görülebiliyor. Ailenin gelir durumu, yaşam biçimi ya da eğitim düzeyi ile otizm arasında bir bağ olmadığı vurgulanıyor.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde tüm dünyada otizm için mavi ışık yakılacak. Bu özel günde kamuoyunun dikkatini otizme çekmek için başlatılan ve bütün dünyada ilgi gören Mavi Işık Yak Kampanyası’nın (Light it Up Blue) Türkiye elçisi Tohum Otizm Vakfı. Tohum Otizm Vakfı’nın çağrısı ile bugün Türkiye’de ikonik binalar mavi ışıkla aydınlatılacak; insanlar mavi giyecek ve sosyal medya hesapları üzerinden #otizmemaviışıkyak etiketi ile otizmle ilgili mesajlar vererek otizmin farkında, otizmlilerin yanında olduklarını ifade edecekler.

Tohum Otizm Vakfı Ortaklığı’nda yapılan “Türkiye’deki Bireylerin Otizm Algısı ve Bilgi Düzeyi” araştırması Türkiye’de her 10 kişiden 8’inin otizmin belirtilerini bilmediğini ortaya koymuş bulunuyor. “Otizme Mavi Işık Yak” otizm farkındalığı için herkesi harekete geçirebilecek uluslararası bir kampanya. Kampanyaya hem bireysel hem de kurumsal olarak destek verebilmek mümkün.

Otizme Mavi Işık Yak Kampanyası’nın Türkiye elçisi Tohum Otizm Vakfı bugün otizmli çocuklara ve gençlere ışık olmak isteyen herkesi mavi giyinmeye, #otizmemaviışıkyak etiketiyle sosyal medya paylaşımları yapmaya, binaların mavi ışıkla aydınlanmasını sağlamaya ve otizm farkındalığına destek vermeye davet ediyor.

Hepimiz bu davete uyarak otizm farkındalığına katkıda bulunabiliriz.

Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…