Merkür Akrep Burcunda… Kaos, henüz açığa çıkarılmamış düzendir

Günaydın herkese. Bugün iletişim ve akıl gezegenimiz Merkür burç değiştiriyor. Ve kişisel baz da hepimiz için önemli bir zaman dilimi içerisine girdiğimizin ipuçlarını da veriyor. Merkür terazi burcundaki yolculuğunu sonlandırıp 7 Kasım tarihine kadar Akrep burcunda hareket edecek.

Yani kısaca akıl halimizde bazı değişkenlikler görülecek. Merkür Akrep sürecinde gerçekleri görme konusunda yetenek kazanırız. Yüzeysellik bizi asla tatmin etmez. Olaylara bakış açımız şüphe ve kaygı üzerine kurulu olur. Çevremizdeki insanlarla tutkulu iletişim kurmak isteriz. Genelde başkalarına yardım etme eğilimimiz de artış olur. Gözlem becerilerimizde başkalarının göremediği şeyleri bile dikkatli bir şekilde fark edebiliriz. Merkür akrepteyken hedeflerinize karşı bir strateji oluşturmalısınız. Hem aklınız hem de içgüdüleriniz tüm performansıyla size yardım edecekken sizin de buna iradenizle ve inancınızla destek vermeniz sonucunda başarılı olursunuz. Bu dönemde sır tutmak ve kimseye bir şey anlatmamamız gerektiğine dair bazı dersler alabiliriz.

Bu yüzden 7 Kasıma kadar olan süreçte bu tür konularda ne kimsenin sırrını paylaşın ne de çok önemli sırlarınızı ortaya dökün.

Unutmayın iki kişinin bildiği sır değildir.

Bu dönemde daha fazla tanımadığınız ve size zararı olması mümkün olmayan insanlardan destek alın. Danışmanlık yardımları alın. Dedektifçilik oynamak ya da başkalarının sırlarını araştırmak inanın bu dönemde asla size iyi gelmez. Ve çok ilginçtir ki bu dönemde bunlar daha fazla karşınıza çıkar. Bu merak ve araştırmacı yönünüzü bilimsel konulara ya da spritüal alanlara yönelterek gelişim kazanın.

Merkür’deki Akrep insanları kandıran şeyin ne olduğunu anlamayı ve bulmayı sever. Bunları anladığınız da oldukça kaba bir şekilde çok keskin bir dille acıtarak ifade edebilirsiniz. Bu dürtüsel tuzağa düşmeyin. Sevdiklerinizi korumak isterken manipüle edici davranışlarla karşılaşabilir ya da siz bu şekilde davranabilirsiniz. Başkalarının karanlık sırlarını keşfetmek yerine kendi içinizde derin olan şeylerle yüzleşmenin bir yolunu bularak kendinize yanıtlar aramalı ve hatalarınızla yüzleşmelisiniz. Kendinize ayna olmanız gereken bir dönem içerisindeyiz.

Bugün Ay Başak burcunda hareket edecek ve mars ile kavuşum sağlayacak.

Biraz yavaşlayın. Aklınızı ve kalbinizi dinlendirin. Neden o seni sevmiyor ya da hayatın neden böyle gidiyor gibi karamsar duygular içerisinde olarak zamanın sonsuzluğundaki bu telaşlı hızınızı dengeleyin. Anlık zevkleri yaşayabilmenin bir sanat olduğunu ve bu sanatı hayatın bir gün size öğreteceğini unutmayın. Bir çiçeğe bakmak için yavaşlamayı, güzel bir köpek ya da kediyi okşamak için durmayı, güzel bir yazıdan birkaç satır okumak için içinde durmayı bilin. Kaplumbağa ve tavşanın hikâyesini hatırlayın. Hatırlayın ki yarışı her zaman hızlı koşanın kazanmadığını, yaşamda hızını arttırmaktan çok daha önemli şeyler olduğunu bilin. Köklerinizi yaşam toprağının kalıcı değerlerine güçlü bağlarsanız kaderinizin yıldızına doğru daha olgun ve daha sağlıklı yükselirsiniz.

Allah hepinize değiştirebileceğiniz şeyler için cesaret, değiştiremeyecekleriniz için sabır, her ikisini algılayabilmeniz için akıl, Aşkın körlüğünden ve yalanlarından koruyacak dostlar versin…

Gelelim günün tavsiyeli hikâyesine;

Zamanında kendini çok büyük gören egosu yüksek bir kral sahip olduğu sarayın zeminin sertliğinden şikâyet edermiş.

Bir vakit sonra bütün zeminin sığır derisi ile kaplatılmasını emretmiş. Lakin sarayın soytarısı bile bu fikre kahkaha ile gülmüş. Soytarı aslında çok bilge bir kişiymiş. Krala hemen cevap vermiş: "Bu fikir çok basit ve çok komik."

Kral bunu duyunca soytarıya "Ya bir yol göster ya da kelleni alacağım" demiş.

Bunun üzerine soytarı "Efendim küçük bir deri parçasını ayağınıza göre kestirip kaplattırın. İşte o zaman bastığınız her yer yumuşak olacaktır" demiş.

Demiz o ki; Kendini Düzeltmeye başlamanız Dünya’yı İyileştirmeye yardım etmenizdir. Kendini yargılamak; başkalarını yargılamaktan daha zordur ama bunu gerçekleştirmeyi bilenler hayatının kalitesini yükseltenlerdir…

Mutlu günler dilerim