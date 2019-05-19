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Aygül Aydın

Aygül Aydın

a.aygul@hurriyet.com.tr

Eyvah, hayatı kaçırıyor muyum. Yoksa bunların hep dolunaydan mı?

19 Mayıs 2019

Mutlu pazarlar hepinize…

Evet bugün büyük gün.

Dolunay gece saatlerinde akrep burcunda gerçekleşti.

 

Aslında hafta içinde dolunay yazısını yazıp yayınlamıştım.

Ama bugünde sizi yalnız bırakmak istemedim.

 

İçinizde hiç olmadığı kadar gelecek kaygısı veya endişesi yaşarken şu gül gibi hayatımda seveceğim biri olmayacak mı duygularıyla isyan bayraklarını açmış olabilirsiniz.

 

Geçmiş sanki hiç geçmemiş de zihninizde bir ceylan gibi sekiyor olabilir.

 

Bunlarla tam baş etmeye çalışırken köşe başında biri size demesin mi “dur arkadaş napıyorsun, bir kendine gel” desin elbet…

 

Yalnız değilsiniz…

 

Hiçbirimiz birbirimizden farksız şeyler yaşamıyoruz.

Olsun bunların hepsi bir deneyim ve tecrübe olarak hafızalarda kalacak.

Astrolojiyi biliyor olmanız tekâmül sürecinizi anlamanıza yardımcı olacaktır.

 

Gelecek kaygısı içinizde ise endişeler dört bir yanınızı sardıysa ve tutkularınızı kontrol edemiyorsanız,

Geçen yıllarınızı nelere ve kimlere heba ettiğinizi sorguluyorsanız,

Kaçan trenler gözününüz önüne geliyorsa,

Bir şeyden kurtulmak istersek aslında kurtulacağınız şeyin sizin sonunuz olacağını düşünüyorsanız,

Hayatı kaçırmış gibi bir his içindeyseniz evet tam doğru adrestesiniz.

Yaşamdaki tercihlerinizden mutlu olmayabilirsiniz ama neden böyle olduğunu bilmek istediğiniz günlerdesiniz.

 

Bu kadar okudum da ne oldu

Bu kadar bu adama katlandım da ne oldu?

Bu kadar yıldır para kazanıyorum bir birikimim yok?

 

Diye bir sürü kendinize sorular sorup işkenceler yapıyor olabilirsiniz.

Her şey olması gerektiği gibi olması gerektiği zamanda olacaktır.

Sadece süreci anlamanız ve bu süreci kendi ruhunuzu üzmeden, sabrınızı tüketmeden geçirmeyi öğrenmeniz gerekmektedir.

 

Mantıklı olmayan işlerle haşır neşir olduğunuzda,

İçinizden gelmeyen bir şeyleri yapmak zorunda kaldığınızda,

İşinize geldiğinde kendinizi kandırıp yolunuza devam ettiğinizde,

Unutmayın ki kimse size ödül vermeyecek.

Sadece yaşamı kaçıracaksınız.

Biliyorum nasıl hissettirdiğini unutamadığınız olaylar var…

Olayları unutun ama unutmadığınız o hissin size bir şey katmış olmasına izin verin.

Diğer yazılarımda da defalarca yazdığım gibi sadece korkularınızla sizi yüzleştiren bir dolunay.

 

Dolunay yazımı tıklayarak okuyabilirsiniz.

 

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/aygul-aydin/akrep-dolunayi-vefasizin-yasi-tutulmaz-41214488

 

 

 

Yüreğinizdeki mevsimler hep bahar olsun emi…

 

 

Aygül AYDIN

 

 

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