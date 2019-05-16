Akrep dolunayı. Vefasızın yası tutulmaz.

Bugünden itibaren artık akrep dolunayı etkileri içerisine giriyoruz.
Olur gibi olan ama bir türlü olmayan işlerimiz,
Durup dururken beliriveren tesadüfler,
Kafamıza düşen yapraklar,
Anlaşılmamak duygusu,
Yapılan vefasızlıklar,
Hayatımızda yaptığımız fedakarlıklar,
Değişmek isteyipte bir türlü değişemeyen öğrendiklerimiz
Yormadı mı?
Dedemin yaşama karşı değişik bir felsefesi vardı.
Hayatta karşılaştığı zorluklar karşısında “Ulan erkekseniz teker teker gelin” der kahkaha atardı.
Akrep dolunayında uzun zamandır üzerinize yıkılmış sorunlarınızı çözebileceğiniz fırsatları görebileceksiniz. “Zaman zaman hadi canım benim işim bu kadar kolay olmaz, nasıl oldu bu şans” bile diyebilirsiniz. Değişik bir süreç var önümüzde. Bu genelde garip krizler içerisinden gelebilir gibi duruyor.
Yaşantımızdaki en büyük “belkimiz” ayrıntılarda gezmiyor oluşumuz. Her şey çabuk çabuk olsun ve hızlıdan hızlıya sonuçlar alalım duygusu içindeyiz.
Yoğun düşüncenin, emeğin özüne işlememiş hiçbir üretim beni hoşnut etmiyor.
Nereden bakılırsa bakılsın, sizleri taktir etmemek elde değil.
Sizler yaşayabileceğiniz şartlar altında dünyaya geldiğinizi fark etmeye çalışan ve doğa kurallarını çok iyi bilen, ona uyum sağlamaya çalışan kişilersiniz.
Hoş, uyumu sağlayamayanlar ölümü düşünenler oluyor genelde…
Ölsem de kurtulsam diyenler, evrene kafa tutan ve uyum sağlayamayanlar oluyor.
Kendi çokluğunuz içinde, yerinizi bilirseniz ve gereğine göre davranırsanız gereksiniminiz kadar ilerlemeyi seçer ve daha ileri günler için kaygı çekmezsiniz.
Bu dolunay ile yaşam çizginizde prensiplerinizi düşünmeyi deneyin.
Hemcinslerinize karşı verdiğiniz tepkiler,
Karşı cinsin canlılarına karşı kurabildiğiniz ilişki ve yüklediğiniz anlam,
Mesela aşklarınızda doğallık ne kadar geçerli?
Birbirilerinizi aldatmadan, yapay tuzaklar kurmadan,
Kendi yapınızı değiştirmeden ne kadar ileri gidebiliyorsunuz.?
Bu dolunay ile neyi fark edeceğiz?
Bir annenin doğurmak için belli bir süre beklemesi gereğini…
Her nasip vaktine esirdir…
Bu dolunay ile Dönüşüm yasası çalışacak.
Şimdi diyeceksiniz ki iyi mi kötü mü?
Üzerinde durduğumuz şeye olumlu bakıyorsak olumlu, olumsuz bakıyorsak olumsuz bir sonucun gerçekleşebileceğini görürüz. Aslında bu yazdığım cümle size hiç inandırıcı gelmiyor biliyorum. İçinizden diyorsunuz ki borçlarım var bunun neresine olumlu bakayım. Kötü sonuç işte ya da işten çıkartılmışım buna nasıl o şekilde bakayım.
Bu noktada yaşadığınız problemleri ve krizleri iyi yönetiyor olmanız gerekmektedir.
Akrep burcu dolunayının yanı sıra enteresan bir yay burcu temasını da hissedeceğiniz bir dolunay geçireceksiniz.
Örnek vermek gerekirse; ne yöne eğilirseniz bu konu gelişecek. Var olan koşullarınızı etik ve kurallar içinde kalmaya ısrar ederek çözerseniz zafer sizin olacaktır.
Yani biliyorum hepiniz öyle alıştınız ki,
Dolar ne olacak onu söyle,
İşe girer miyim,
Terfi eder miyim,
Terk eden sevgilim döner mi,
Ne zaman evlenirim?
Taşınacak mıyım?
Şimdi burada size kısa vadede umut dağıtıcı yazılar yazıp geçiştirmek ya da hevesinizi kıracak cümlelerle sizleri olumsuz şeylere şartlamak kadar talihsiz bir şey olamazdı herhâlde. Bunu hiçbir zaman yapmadım bundan sonra da yapmayacağım.
Astroloji çünkü bu değil. Sizin bir doğum tarihiniz, doğum saatiniz ve doğum yeriniz var. Buna göre doğru konuları öngörebiliriz. Diğer sorulara cevap bulmanız için kendi genetik kodunuzu ortaya çıkartmanız gerekmektedir.
Kan grubuna göre zayıflamak istiyorsunuz ama kan aldırmadan doktorun bunu bilmesini istediğinizi hayal edin. Sizin de burç okumanız bunun gibi bir şey.
Size bir fikir verebilir ama sonuç vermez.
Âmâ olsun yüzeysel olsun diyorsanız da zaten bunları yazıyoruz ve bahsediyoruz.
Ama bu dolunayda derine inmelisiniz. Yoksa çok dolunaylar ve yeniaylar geçer.
Bundan önce bir sürü dolunay ve yeniay geçirmedik mi?
Neler oldu?
Neler yaşadınız bir düşünün bakalım.
Dememiz o ki;
Sizi inciten ve üzen şeyleri bırakmayı seçin.
Akrep dolunayı hiç olmadığı kadar içinizdeki öfkeyi ve intikamı yüzeye çıkartabilir.
Hiç yapmam dediğiniz şeyi yapmak ya da bir bedel ödetmek fikri içinde olabilirsiniz.
Bu tuzaklara lütfen düşmeyin. Bu dolunayda ilkelerinize ve değerlerinize sahip çıkın.
Karanlık bulduğunuz veya bilmediğiniz işlerin içine girmeyin. Hiç kimseyle bir yarış halinde olmayın. Önce dönün lütfen bir kendinize bakın.
Özgüveniniz kırılmış olsa da hemen toparlayın kendinizi.
Niyeti halis olanların keyfini sürmesi gereken ve ilahi adaletin tecelli ettiğini görecekleri harika bir dönem.
Hal ve hareketleriyle beklentileri yükseltip sonra koca bir hayal kırıklığı olan insanları hayatınızdan çıkartın.
Biliyorum ki hayatın koşturmasında bari ruhumuzu dinlendirebileceğiniz bir evimiz olsaydı dediğinizi.
Evim dediğiniz gibi bir ev.
İçine girince tüm dünya üzerinize gelse bile size bir şey olmayacak o duyguyu verecek kişi olsaydı öyle değil mi?
Bir şey olsa da olur ama o olmayacak duygusunu hissetmenin, dünyayla savaşırken yüzünüzdeki o güçlü tebessümü yakalamanın huzuru anlatılmaz öyle değil mi?
İşte iyi haberi sona sakladım.
Belki bu Akrep dolunay size evinizi verir…
Mutlu günler dilerim…
Akrep dolunayı. Vefasızın yası tutulmaz.
Günaydın hepinize
Bugünden itibaren artık akrep dolunayı etkileri içerisine giriyoruz.
Olur gibi olan ama bir türlü olmayan işlerimiz,
Durup dururken beliriveren tesadüfler,
Kafamıza düşen yapraklar,
Anlaşılmamak duygusu,
Yapılan vefasızlıklar,
Hayatımızda yaptığımız fedakarlıklar,
Değişmek isteyipte bir türlü değişemeyen öğrendiklerimiz
Yormadı mı?
Dedemin yaşama karşı değişik bir felsefesi vardı.
Hayatta karşılaştığı zorluklar karşısında “Ulan erkekseniz teker teker gelin” der kahkaha atardı.
Akrep dolunayında uzun zamandır üzerinize yıkılmış sorunlarınızı çözebileceğiniz fırsatları görebileceksiniz. “Zaman zaman hadi canım benim işim bu kadar kolay olmaz, nasıl oldu bu şans” bile diyebilirsiniz. Değişik bir süreç var önümüzde. Bu genelde garip krizler içerisinden gelebilir gibi duruyor.
Yaşantımızdaki en büyük “belkimiz” ayrıntılarda gezmiyor oluşumuz. Her şey çabuk çabuk olsun ve hızlıdan hızlıya sonuçlar alalım duygusu içindeyiz.
Yoğun düşüncenin, emeğin özüne işlememiş hiçbir üretim beni hoşnut etmiyor.
Nereden bakılırsa bakılsın, sizleri taktir etmemek elde değil.
Sizler yaşayabileceğiniz şartlar altında dünyaya geldiğinizi fark etmeye çalışan ve doğa kurallarını çok iyi bilen, ona uyum sağlamaya çalışan kişilersiniz.
Hoş, uyumu sağlayamayanlar ölümü düşünenler oluyor genelde…
Ölsem de kurtulsam diyenler, evrene kafa tutan ve uyum sağlayamayanlar oluyor.
Kendi çokluğunuz içinde, yerinizi bilirseniz ve gereğine göre davranırsanız gereksiniminiz kadar ilerlemeyi seçer ve daha ileri günler için kaygı çekmezsiniz.
Bu dolunay ile yaşam çizginizde prensiplerinizi düşünmeyi deneyin.
Hemcinslerinize karşı verdiğiniz tepkiler,
Karşı cinsin canlılarına karşı kurabildiğiniz ilişki ve yüklediğiniz anlam,
Mesela aşklarınızda doğallık ne kadar geçerli?
Birbirilerinizi aldatmadan, yapay tuzaklar kurmadan,
Kendi yapınızı değiştirmeden ne kadar ileri gidebiliyorsunuz.?
Bu dolunay ile neyi fark edeceğiz?
Bir annenin doğurmak için belli bir süre beklemesi gereğini…
Her nasip vaktine esirdir…
Bu dolunay ile Dönüşüm yasası çalışacak.
Şimdi diyeceksiniz ki iyi mi kötü mü?
Üzerinde durduğumuz şeye olumlu bakıyorsak olumlu, olumsuz bakıyorsak olumsuz bir sonucun gerçekleşebileceğini görürüz. Aslında bu yazdığım cümle size hiç inandırıcı gelmiyor biliyorum. İçinizden diyorsunuz ki borçlarım var bunun neresine olumlu bakayım. Kötü sonuç işte ya da işten çıkartılmışım buna nasıl o şekilde bakayım.
Bu noktada yaşadığınız problemleri ve krizleri iyi yönetiyor olmanız gerekmektedir.
Akrep burcu dolunayının yanı sıra enteresan bir yay burcu temasını da hissedeceğiniz bir dolunay geçireceksiniz.
Örnek vermek gerekirse; ne yöne eğilirseniz bu konu gelişecek. Var olan koşullarınızı etik ve kurallar içinde kalmaya ısrar ederek çözerseniz zafer sizin olacaktır.
Yani biliyorum hepiniz öyle alıştınız ki,
Dolar ne olacak onu söyle,
İşe girer miyim,
Terfi eder miyim,
Terk eden sevgilim döner mi,
Ne zaman evlenirim?
Taşınacak mıyım?
Şimdi burada size kısa vadede umut dağıtıcı yazılar yazıp geçiştirmek ya da hevesinizi kıracak cümlelerle sizleri olumsuz şeylere şartlamak kadar talihsiz bir şey olamazdı herhâlde. Bunu hiçbir zaman yapmadım bundan sonra da yapmayacağım.
Astroloji çünkü bu değil. Sizin bir doğum tarihiniz, doğum saatiniz ve doğum yeriniz var. Buna göre doğru konuları öngörebiliriz. Diğer sorulara cevap bulmanız için kendi genetik kodunuzu ortaya çıkartmanız gerekmektedir.
Kan grubuna göre zayıflamak istiyorsunuz ama kan aldırmadan doktorun bunu bilmesini istediğinizi hayal edin. Sizin de burç okumanız bunun gibi bir şey.
Size bir fikir verebilir ama sonuç vermez.
Âmâ olsun yüzeysel olsun diyorsanız da zaten bunları yazıyoruz ve bahsediyoruz.
Ama bu dolunayda derine inmelisiniz. Yoksa çok dolunaylar ve yeniaylar geçer.
Bundan önce bir sürü dolunay ve yeniay geçirmedik mi?
Neler oldu?
Neler yaşadınız bir düşünün bakalım.
Dememiz o ki;
Sizi inciten ve üzen şeyleri bırakmayı seçin.
Akrep dolunayı hiç olmadığı kadar içinizdeki öfkeyi ve intikamı yüzeye çıkartabilir.
Hiç yapmam dediğiniz şeyi yapmak ya da bir bedel ödetmek fikri içinde olabilirsiniz.
Bu tuzaklara lütfen düşmeyin. Bu dolunayda ilkelerinize ve değerlerinize sahip çıkın.
Karanlık bulduğunuz veya bilmediğiniz işlerin içine girmeyin. Hiç kimseyle bir yarış halinde olmayın. Önce dönün lütfen bir kendinize bakın.
Özgüveniniz kırılmış olsa da hemen toparlayın kendinizi.
Niyeti halis olanların keyfini sürmesi gereken ve ilahi adaletin tecelli ettiğini görecekleri harika bir dönem.
Hal ve hareketleriyle beklentileri yükseltip sonra koca bir hayal kırıklığı olan insanları hayatınızdan çıkartın.
Biliyorum ki hayatın koşturmasında bari ruhumuzu dinlendirebileceğiniz bir evimiz olsaydı dediğinizi.
Evim dediğiniz gibi bir ev.
İçine girince tüm dünya üzerinize gelse bile size bir şey olmayacak o duyguyu verecek kişi olsaydı öyle değil mi?
Bir şey olsa da olur ama o olmayacak duygusunu hissetmenin, dünyayla savaşırken yüzünüzdeki o güçlü tebessümü yakalamanın huzuru anlatılmaz öyle değil mi?
İşte iyi haberi sona sakladım.
Belki bu Akrep dolunay size evinizi verir…
Mutlu günler dilerim…