1 yeni yıl mesajınız var! Yaşamak en büyük isyandır, her saniyeni bu düşünceyle yaşa

Yılın son sabahına bir günaydın bırakıyorum. Aslında hafta sonu yazı yazmıyorum ama bugün yeni yıl için söyleyeceklerim olduğundan ve birbirimizi ihtiyacımız olma ihtimalini düşündüğüm için birkaç diyecek notum var sizlere.

Benim için yılbaşı geçişleri hepiniz kadar heyecan vericidir ama yılbaşı ertesi uyandığımda yılın son sayısının 7’den 8’e yükselmesinin hakkını verecek miyim diye hemen düşünmeye başlarım. Her yıl mutlaka yeni yıl kararlarım vardır. Çünkü gençlik bir servettir ve her yıl bundan bir sayı eksilir. Çok önemli bir şey değil fiziksel yaşlanmanız asıl önemli olan ruhunuzun ve gençlik felsefenizin yaşlanmasıdır.

Gençlik ömrün bir parçası değildir. O bir akıl ve idrak durumudur.

Gençlik, bir irade derecesi,

Bir hayal gücü,

Heyecanın ne kadar devam ettiği

Cesaretin korkaklığa karşı duruşu,

Macera isteğinin rahat ve mutlu yaşama sevdasına üstün gelmesidir.

Hiç kimse birkaç yıl yaşamış olmakla ihtiyarlamaz. İnsanları ihtiyarlatan ideallerinin bitmesidir. Seneler cildi buruşturabilir, fakat heyecanın olmaması ruhunu buruşturur.

Üzüntü, şüphe, korku ve endişe, bütün bunlar başları eğen ve ilerlemeye çalışan ruhuna tekrar gerisin geriye mezara götüren uzun bir yoldur. Kalbin dünyadan, insanlardan ve sonsuzluktan güzellik, sevinç, cesaret, büyüklük ve kuvvet haberleri aldığı sürece gençsin. Bütün bu hatların yıkılmış ve kalbinin tam ortası kötümserlik karları ve bağnazlık buzları ile örtülmüşse, o zaman artık muhakkak ihtiyarlamışsındır.

Sen inancın ve ümidin kadar genç, şüphen ve endişen kadar ihtiyarsın.

Sevginin çeşidi olmaz. Sadece dereceleri vardır. Sevgi güven duygusu verir. İkna edici, benimsetici ve inandırıcıdır. Yaratıcıdır, yıkıcı değildir. Kişi dünyaya sevgisiz bakar ve sevmeden yaşarsa bunalıma girer, umutlarını yitirir. Fakat kişinin başkalarını sevebilmesi için önce kendini sevmesi gerekir. Sen önce kendini ve kim olduğunu bilmek için özgür ol. Sonra da başkalarının bunu yapabilmesi için onları özgür bırak. Yaşamın asıl amacı olan bilgeliğe ulaşamayan insanlar, zamanını para ve koltuk peşinde harcayan, ihtiras merdivenlerini tırmandıkça aşağıda kalanları küçük, kendini ise büyük gören zavallılardır. Büyüklük tutkusuna kapılan insanlar kibirli ve çoğunlukla da yalnızdır. Taşıdığı kibir insanları ve diğer canlıları sevmeye engeldir.

Demem o ki; Senin büyüklüğün adının önündeki unvanlardan, sana verilen yetkilerden değildir. Büyüklüğün karşına çıkan boy ölçüştüğün, aşmaya çalıştığın engellerin zorluğunda ve gücünde saklıdır. Büyük olduğunu sanan bir insanın kendini beğenerek hareket etmesi, küçüklüğüne gülümsemesi ve göz kırpmasıdır. Evrende var olan her şey üzerine düşeni yapmıştır. Bundan sonra da aynılarını tekrar edecektir. Sıra senindir. Geçtiğin zamanlarda yaptığın hataları tekrar yapma. Kader güzeldir. Allah hepimize eşit ve mükemmel kaderler vermiştir. Bu kadere ulaşmak için sadece bize nefis, akıl ve irade vermiştir. İhtiras ve tutkularının kurbanı olup sonra bunu kadere yükleme. Sen yapacaklarınla sonsuzlukta yer alacaksın. Sen geçmiş, bugün ve geleceksin.

Bence bu yıl elinden gelenin fazlasını yapacağına inanıyorum. Senden ricam bu yazıyı 01 Ocak 2018 sabahı bir fincan kahve ile bir daha okuman J Mutlu olmak için elinden geleni yap. İyi seneler…

BURÇLARINIZA GÖRE YENİ YIL MESAJLARINIZI OKUYABİLİRSİNİZ.

NOT: YÜKSELEN BURÇLARINIZA GÖRE OKUMANIZ DAHA İSABETLİ SONUÇ VEREBİLİR.

Koç

2017 senin iş ve özel hayatında büyük yüzleşmeleri görmeni sağladı. Ama sen gerek dürüstlüğün gerek se çalışma azminle hepsiyle başa çıkabildin. Yılın son zamanlarında şansının birden döndüğünü tam da hissettiğin anda bu yıl bitiyor diye sakın üzülme olur mu?

2018 senin var olan şartlarını koruman veya kariyerini daha güçlü yapılandırman adına sana yol gösterecektir. Sabırsızlık senin yenmen gereken özelliğin olsa da aslında sen bunun tam tersini ispatladın. Seni gönülden tebrik ediyorum. Önümüzdeki yıl daha çok çalışmanı, hedeflerinden asla vazgeçmemeni ve doğrularından asla ödün vermemeni istiyorum.

Boğa

2017 Yılında kendinden daha çok, yakın çevrenin problemleriyle ilgilendin. Kendine bu anlamda zaman ayıramadın.



2018 yılında artık bir toparlanma ve kendini bu dünyada emanetçi gibi hissettiğin o duygudan kurtulma zamanı geldi. Düşüncelerin ne ise hayatın da o olacaktır. Hayatının gidişatını değiştirmek istiyorsan önce düşüncelerini değiştirmelisin. Bu yıl önyargılarından ve sabit düşüncelerinden artık sıyrılacaksın.

Bundan sakın korkma.

Esnek ol ve özgürleşmek için

kendine zaman tanı. Göreceksin bu yıl her şey daha da güzel olacak

İkizler

2017 yılı özellikle nisan ayından bu yana senin için neyin iyi neyin kötü olduğunu gördüğün bir yıl oldu. Güven duygusunu sorguladığın, bu yönde kurunun yanında yaşı da yaktığın bir dönemi artık geride bıraktın. Seni yıkan yumruk aslında sert ve güçlü olan değildi, gelişini görmediğin bir yumruktu. Bunu unutmamalısın.



2018 senin küllerinden yeniden doğacağın, kendini güvenli bir sevginin içinde bulacağın harika bir yıl olacak. Kırıp döktüklerini, incittiklerini toparla ki senin de kırgınlıklarının toparlanacağı bir yıl olsun. Ne olmasını istiyorsan onu seç ve iste. Sen seçmeden önce evrendeki tüm olasılıkların senin için hazır olduğunu da bil.

Bir insanın elindeki en büyük güç seçebilme gücüdür. İçindeki sese kulak ver çünkü o seni hiç bir zaman yanıltmaz.

Yengeç

2017 yılı sizin için inişli çıkışlı bir yıl oldu diyebiliriz. Evlilik, ilişkiler adına her türlü sınavdan geçtiniz. Âmâ kendi alışkanlıklarınızdan kurtulma sınavından geçemediniz. Seni yaralayan taştan çok onu atan ele bakmadıkça, yaralanmaktan ve yakınmaktan kurtulamazsın. Bu yıl bunu öğrenmiş oldun.



2018 yılı gerçek bir sevginin sıcaklığı içerisine seni alabilir. Aklına güvendiğin biri seni manevi anlamda oldukça toparlayacaktır. Her insanın mutluluğu kendi düşünce ve görüşlerine bağlıdır. Geçmişi değiştiremezsin, gelecek ise avucunun içindedir. Bunu bu yıl sürekli kendine tekrarla. Çevrene duvar örme! Örersen de yalnızlıktan şikâyet etme.

Aslan

2017 yılı kendine olan inancını sorguladığın bir yıl oldu. Yılın ikinci yarısı tam kendini anladığını düşündün ama işler tam istediğin gibi gitmedi. Olsun sende biliyorsun ki şartlar iyi oluşmamıştı.



2018 yılında bilmen gereken her zaman için hayatında yapacak bir şeyler olduğunu unutmamandır. Yapacağın iş, senin yaratılışına ve farkına varabildiğin yeteneklerine en yakın olan iştir. Ana yol olamazsan patika ol, güneş olamazsan yıldız ol, hem de en parlak olanından olmalısın. Kazanmak ya da kaybetmek bu bir ölçü değildir. Sen her neyi düşlüyorsan onun en iyisi olmalısın... Bu yılı asla pas geçme. Elinden gelenin fazlasını yap.

Başak

2017 yılından bu yana hayatınızda radikal kararlar verdiğiniz veya bu tarz gelişen kararlar vermek zorunda kaldığınız durumlar ile karşılaştınız. Biliyorum zorlayıcı bir süreçti. Bu yılki yüzleşmeleriniz artık bu yılda kaldı. Elbet güzel şeylerde yaşandı onları da gözden kaçırmamak lazım.

2018 yılı için artık çevrenizde olan biten gerginliklere karşı önemli bir güçlenme zamanı. Başkalarını yenmek istiyorsan önce kendini yenmelisin, başkaları hakkında hüküm vermek istiyorsan önce kendi hakkında hüküm vermelisin. Bu yıl kendini gerçekten tanımak için kendine emek vermelisin. Hiçbir eleştiri ya da düşünce senin gerçekliğin olamaz. Hedeflerine odaklan ve istediğini al.

Terazi

Koskoca bir yıl iyicil gezegen olan Jüpiter sizin burcunuzda olmasına rağmen pek bir zorluklarla yoğruldunuz. Parasal konularda her şeyin ucundan dönmüş olsanız da, en çok yakın çevre ilişkileriniz, iletişiminiz ve olumsuz insanları elemek fikri sizi hem maddi hem manevi yıprattı ama çok güzel şeylerde kattı.

2018 yılı finansal kalıcılıklarınız ve yatırımsal konularınızda sizi oldukça desteklerken, ailevi sorumluluklarınızı arttırabilir. Sıcak bir yuva hayali bu yıl aklınızdan geçerken hızlı bir şekilde gerçek olabilir. Bu yıl söylediklerinizi duyurmak için kimseyi kolundan tutmayın. Çünkü onlar sizi dinlemeye istekli değilseler, onları tutacak yerde çenenizi tutmanız daha hayırlıdır.

Akrep

2017 yılın başı iş hayatınızın yoğun başladığı yeni çalışma ortamınıza adapte olmaya çalıştığınız bir dönemle girmiş olabilirsiniz. Partnerinizle olan ilişkileriniz bu dönemlerde sinyallerini vermişte olabilir. Belki siz bir takım sorunları görmezden gelmeyi seçmiştiniz. Âmâ yine birçok konuyu anlamaya çalıştığınız bir yılı geride bırakıyorsunuz.

2018 yılı finansal ve ekonomik şartlarınızı biraz zorlayacak gibi görünse de sessiz ve derinden bununla başa çıkabileceğinizin mesajını veriyor. Yürümeyen ilişkiniz üzerinde ısrarcı olmak yerine yeni olana şans vermek sizi iyileştirecektir. Unutmayın, alışkanlık bir halata benzer ve biz her gün onu meydana getiren ince iplerden birini dokuruz. Sonunda onu bir daha koparamayız.

Yay

2017 yılı sizi kırdı üzdü, aldattı. Belki de içinizdeki tüm iyimserliği aldı götürdü. Biliyorum artık sen eski sen değilsin. Âmâ güzel olmadı mı? Kime ne kadar güveneceğini öğrenmedin mi? Hayata bakış açın daha farklı yönde değişmedi mi?

2018 yılı senin için bambaşka başlangıçların kapısı olacak. Hayata karşı üzerindeki baskıdan kurtulduğunu hissedeceksin. Şimdi her şeyi daha güvenle inşa etme zamanı geldi. Bu fırsatı iyi değerlendirmelisin. Rüzgârın nasıl estiği fark etmez. Önemli olan yelkenleri nasıl açtığındır. Şampiyon olanlar şampiyon gibi düşünenlerdir. Sana güveniyorum.

Oğlak

Yılın başından bu yana yaşadığınız ekonomik sıkıntılar ve kariyerinizle ilgili kaygılar sizi oldukça yıpratmış olabilir. İlişkilerinizdeki çalkantılı dönemler aslında sizi manevi bir boyuta ulaştırmak içindi.

Şimdi ise bu yeni yılda sen, güçlü iradeni en kuvvetli şekilde ortaya koymalısın ki istediğini başarabilesin. Unutma ki iradesi kuvvetli insanlar en dayanılmaz koşullarda bile başarıya ulaşabilirler. Eğer büyük insanların hikâyelerini okuyabilirsen, onların ilk zaferlerinin kendilerine karşı kazandıklarını göreceksin. Sakın kendini yapabileceklerinden dolayı küçümseme. Sen de her şeyin en iyisini yapabilecek güç varken bunları kullanmamak kendine yapacağın en büyük haksızlık olur.

Kova

2017 senin için oldukça hareketli bir yıldı. Fakat bu hareketlilik fiziksel anlamda değil ruhsal anlamda bir yolculuktu. Bu yolculukta önemli aydınlatmalar ve sıçramalar edindin. Maneviyat anlamında da bir arayışa çıktın denilebilir. Yaşadığın güven problemlerinin kaynağını bir bir tespit ettin. Hayatına yeni arkadaşlar dâhil ettin.

2018 yılı senin bütün bu öğrendiklerinle ilerleyebileceğin ve hayatını yeni farkındalıklarla sürdüreceğin çok özel bir yıl olacak. İstediğin parayı kazanabilecek ve kendine daha çok zaman ayıracaksın. Uzun zamandır beklediğin aşk kapını çaldığında ise hiç korkmadan kabul edebileceksin. Çünkü artık sen her anlamda her şeye hazırsın. Bugün için yaşayacak yarın için hayal edeceksin. Mutlu yıllar.

Balık

2017 yılında sosyal çevren ve ilişkilerinden gördüğün ihanet artık canına tak etmişti. Sanıyordun ki bu ömür boyu böyle olacaktı. Aslında bunların hepsi senin gereğinden fazla fedakâr olmandan öte bir şey değildi. Ne kadar öğrendin veya bunları kendine ne kadar ders olarak aldın bunu kendine sor ve bu sayfayı kapat.

2018 yılı senin için neşeni ve keyfini yeniden yapılandırdığın bir yıl olacak. Sevme duygusunu yaşadığın gibi birde sevilme duygusunu hissedeceksin. Sadece daha cesur olmayı öğrenmelisin. Evrende var olan her şey üzerine düşeni yapmıştır. Bundan sonra da aynılarını tekrar edecektir. Sıra senindir.