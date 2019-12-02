Patron gizlerse çalışan gizlemez mi?

Vergi rekortmen listesi açıklandı. Gelir vergisinde (GV) ilk 100’e girenlerden 57 mükellef, övünç listesinde yer almamayı tercih etti. İsminin gizlenmesini istedi Maliye’den. Maliye’de ilk 100 listesinde yalnızca 43 mükellefin ismine yer verdi. Pek tabi bu listedekilerin çoğu da patron.
Yeni yıldan itibaren elde edilecek gelirler için, bu listeye daha önce hiç adını duymadığımız kişiler de girecektir… Ve bu yeni isimler şirket sahibi de olmayacak üstelik… Yeni isimler bordrolu-sigortalı çalışanlar olacak... Çalışan derken tabi ki, CEO ya da üst düzey yöneticiler. Kazançları milyonlarla ifade edilen yüksek maaş ve prim kazancı elde eden çalışanlar…
Peki; neden bu yıla kadar listeye girmediler de, 2020’den itibaren elde edecekleri kazançlarından dolayı rekortmen listesine girecekler?
Açıklayalım…
Vergi mevzuatına göre; ücretliler ne kadar çok kazanırsa kazansın tek bir patrondan (işyerinden) maaş aldıkları sürece beyanname vermiyorlar.
Artık önümüzdeki yıldan itibaren yüksek ücret geliri edenler de yıllık gelir vergisi beyannamesi verecek. (7193 sayılı kanunla Gelir Vergisi Kanunu’nun 86’ncı maddesinde yapılan değişiklik)
Gelir vergisi tarifesinin 4’üncü dilimini aşan tutarda (Bu tutar, 2019 için 500 bin lira) ücret geliri gelir elde edenler beyanname verecek. Mevcut durumda; ücretlilerin maaşı ne kadar yüksek olursa olsun, tek bir işverenden maaş aldıkları sürece, hiçbir şekilde beyanname verme zorunlulukları yok. Çalışanların vergileri, bordrosunda kayıtlı oldukları işletmeler tarafından stopaj-kesinti yoluyla Maliye’ye ödeniyor. Çalışanın-CEO’nun herhangi bir beyanname verme, bizzat vergi ödeme gibi bir yükümlülüğü yok.
21 Kasım’da mecliste kabul edilen yeni vergi paketiyle, yüksek ücretlilere beyanname verme zorunluluğu da getirildi. 2020’de yüksek ücret geliri elde eden CEO’lar ve üst düzey çalışanlar vergi dairesi ile tanışacak, yıllık gelir vergisi beyanı verecekler… Dolayısıyla büyük şirketlerin çok kazanan CEO’ları da önümüzdeki yıldan itibaren rekortmen listesinin yeni isimleri olarak dikkat çekecektir. Geçmiş yıllarda banka hesaplarına milyonlarca liralık maaş-prim ödemeleri yatırılmış olsa da, ücret gelirleri beyana tabi olmadığından, rekortmen listesine girme şansları yoktu.
Patronlar dahi rekortmen olacak kadar vergi ödemesine rağmen listede isminin yer almasını istemezken, netice de bordrolu-sigortalı çalışan olan CEO’lar veya üst düzey yöneticiler de rekortmenler listesinde isminin yer almasını istemeyecektir. Çünkü patronlar dahi kamuoyunda ‘çok kazanan kişi’ olarak tanınmak istemezken, CEO’lar da ‘çok kazanan kişi’ olarak tanınmak istemeyecektir.
Aslında ister patron olsun, ister çalışan olsun, en çok vergi ödeyen erdemli vatandaşlarımız ödüllendirilmeyi de, övgüyü de fazlasıyla hak ediyor.
“Neden isimlerinin gizli kalınması istiyorlar” peki… Onu da tahmin edebiliyoruz… Çok vergi ödemekten, çok kazanmaktan dolayı çeşitli yollarla baskı altında kalmak istemiyorlardır muhtemelen… Eş, dost ve akraba ‘borç isteyebilir’ çeşitli dernekler ‘bağış’ isteyebilir, çalışanlar ‘ekstra zam’ isteyebilir gibi düşünüyor olabilirler… Şantaj, hırsızlık için hedef olma riski de düşünülebilir.
Dileyelim bu kaygılar önümüzdeki yıllarda yaşanmasın… Rekortmen listesine girmeyi hak edecek kadar vergi ödeyen vatandaşlarımız, bu gururu, isimlerini gizleme ihtiyacı duymaksızın yaşamayı tercih ederler.
ACUN ILICALI 83’ÜNCÜ SIRADA
Ünlüler açısından listeye göz attığımızda, Acun Ilıcalı’nın kesintisiz olarak listede yer almaya devam ettiğini görüyoruz. Cem Yılmaz, 2016 GV listesinde 89’uncu (4 milyon 712 bin lira) sırada yer almıştı, son iki yıldır listede ismi yer almıyor.
Kıvanç Tatlıtuğ, geçen yıl (2017 GV) Türkiye ilk 100 listesine, 93’üncü sıradan ve 4 milyon 816 bin liralık GV tahakkuk tutarı ile girmişti. Tatlıtuğ, bu yıl listede yer almıyor.
Acun Ilıcalı, Türkiye ilk 100 listesine geçen yıl (2017 GV) 42’nci sıradan girmiş, beyan ettiği geliri (2017) üzerinden 7 milyon 977 bin lira vergi tahakkuk ettirmişti… Bu yıl açıklanan ilk 100 listesine ise 83’üncü sıradan ve 6.7 milyon lira vergi tahakkuk ettirerek girmiş durumda. Ilıcalı, üç yıl önceki listede de (2016 GV) yine vardı ve 38’inci sıradan girmiş ve adına 7 milyon 230 bin lira vergi tahakkuk etmişti.
Patron gizlerse çalışan gizlemez mi?
Vergi rekortmen listesi açıklandı. Gelir vergisinde (GV) ilk 100’e girenlerden 57 mükellef, övünç listesinde yer almamayı tercih etti. İsminin gizlenmesini istedi Maliye’den. Maliye’de ilk 100 listesinde yalnızca 43 mükellefin ismine yer verdi. Pek tabi bu listedekilerin çoğu da patron.
Yeni yıldan itibaren elde edilecek gelirler için, bu listeye daha önce hiç adını duymadığımız kişiler de girecektir… Ve bu yeni isimler şirket sahibi de olmayacak üstelik… Yeni isimler bordrolu-sigortalı çalışanlar olacak... Çalışan derken tabi ki, CEO ya da üst düzey yöneticiler. Kazançları milyonlarla ifade edilen yüksek maaş ve prim kazancı elde eden çalışanlar…
Peki; neden bu yıla kadar listeye girmediler de, 2020’den itibaren elde edecekleri kazançlarından dolayı rekortmen listesine girecekler?
Açıklayalım…
Vergi mevzuatına göre; ücretliler ne kadar çok kazanırsa kazansın tek bir patrondan (işyerinden) maaş aldıkları sürece beyanname vermiyorlar.
Artık önümüzdeki yıldan itibaren yüksek ücret geliri edenler de yıllık gelir vergisi beyannamesi verecek. (7193 sayılı kanunla Gelir Vergisi Kanunu’nun 86’ncı maddesinde yapılan değişiklik)
Gelir vergisi tarifesinin 4’üncü dilimini aşan tutarda (Bu tutar, 2019 için 500 bin lira) ücret geliri gelir elde edenler beyanname verecek. Mevcut durumda; ücretlilerin maaşı ne kadar yüksek olursa olsun, tek bir işverenden maaş aldıkları sürece, hiçbir şekilde beyanname verme zorunlulukları yok. Çalışanların vergileri, bordrosunda kayıtlı oldukları işletmeler tarafından stopaj-kesinti yoluyla Maliye’ye ödeniyor. Çalışanın-CEO’nun herhangi bir beyanname verme, bizzat vergi ödeme gibi bir yükümlülüğü yok.
21 Kasım’da mecliste kabul edilen yeni vergi paketiyle, yüksek ücretlilere beyanname verme zorunluluğu da getirildi. 2020’de yüksek ücret geliri elde eden CEO’lar ve üst düzey çalışanlar vergi dairesi ile tanışacak, yıllık gelir vergisi beyanı verecekler… Dolayısıyla büyük şirketlerin çok kazanan CEO’ları da önümüzdeki yıldan itibaren rekortmen listesinin yeni isimleri olarak dikkat çekecektir. Geçmiş yıllarda banka hesaplarına milyonlarca liralık maaş-prim ödemeleri yatırılmış olsa da, ücret gelirleri beyana tabi olmadığından, rekortmen listesine girme şansları yoktu.
Patronlar dahi rekortmen olacak kadar vergi ödemesine rağmen listede isminin yer almasını istemezken, netice de bordrolu-sigortalı çalışan olan CEO’lar veya üst düzey yöneticiler de rekortmenler listesinde isminin yer almasını istemeyecektir. Çünkü patronlar dahi kamuoyunda ‘çok kazanan kişi’ olarak tanınmak istemezken, CEO’lar da ‘çok kazanan kişi’ olarak tanınmak istemeyecektir.
Aslında ister patron olsun, ister çalışan olsun, en çok vergi ödeyen erdemli vatandaşlarımız ödüllendirilmeyi de, övgüyü de fazlasıyla hak ediyor.
“Neden isimlerinin gizli kalınması istiyorlar” peki… Onu da tahmin edebiliyoruz… Çok vergi ödemekten, çok kazanmaktan dolayı çeşitli yollarla baskı altında kalmak istemiyorlardır muhtemelen… Eş, dost ve akraba ‘borç isteyebilir’ çeşitli dernekler ‘bağış’ isteyebilir, çalışanlar ‘ekstra zam’ isteyebilir gibi düşünüyor olabilirler… Şantaj, hırsızlık için hedef olma riski de düşünülebilir.
Dileyelim bu kaygılar önümüzdeki yıllarda yaşanmasın… Rekortmen listesine girmeyi hak edecek kadar vergi ödeyen vatandaşlarımız, bu gururu, isimlerini gizleme ihtiyacı duymaksızın yaşamayı tercih ederler.
ACUN ILICALI 83’ÜNCÜ SIRADA
Ünlüler açısından listeye göz attığımızda, Acun Ilıcalı’nın kesintisiz olarak listede yer almaya devam ettiğini görüyoruz. Cem Yılmaz, 2016 GV listesinde 89’uncu (4 milyon 712 bin lira) sırada yer almıştı, son iki yıldır listede ismi yer almıyor.
Kıvanç Tatlıtuğ, geçen yıl (2017 GV) Türkiye ilk 100 listesine, 93’üncü sıradan ve 4 milyon 816 bin liralık GV tahakkuk tutarı ile girmişti. Tatlıtuğ, bu yıl listede yer almıyor.
Acun Ilıcalı, Türkiye ilk 100 listesine geçen yıl (2017 GV) 42’nci sıradan girmiş, beyan ettiği geliri (2017) üzerinden 7 milyon 977 bin lira vergi tahakkuk ettirmişti… Bu yıl açıklanan ilk 100 listesine ise 83’üncü sıradan ve 6.7 milyon lira vergi tahakkuk ettirerek girmiş durumda. Ilıcalı, üç yıl önceki listede de (2016 GV) yine vardı ve 38’inci sıradan girmiş ve adına 7 milyon 230 bin lira vergi tahakkuk etmişti.