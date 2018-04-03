Selfie çeken asker neden pek sempatik?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Akar’ın hemen arkasında... Cep telefonuyla selfie çekmek için çabalayan asker var ya...

- Öyle hakiki ki...

- Öyle sahici ki...

- Öyle doğal ki...

- Öyle samimi ki...

- Öyle hesapsız ki...

- Öyle plansız ki...

Sempatik olmamasına ya da sempatik bulunmamasına imkân ihtimal yok.

Hatta hatta...

- İbrahim Tatlıses’ten de...

- Sibel Can’dan da...

- Klarnetçi Serkan’dan da...

Katbekat daha sempatik.

GERÇEK SANATÇILAR

CUMHURBAŞKANI Erdoğan Hatay sınırına gidip Mehmetçik’le buluşan sanatçılara şöyle dedi:

“Dünyanın hiçbir yerinde ülkesinden ve milletinden kopuk sanatçılar göremezsiniz. Sizler buradaki dik duruşunuzla gerçek sanatçılar olduğunuzu gösterdiniz.”

*

İyi ama davet almadıkları için oraya gitmeyen, gidemeyen sanatçılar da var.

Onların durumu ne olacak?

ÜÇ NİYE, BİR ACABA

BİRİLERİ, “Bu ülkede yaşanmaz” diyorlarsa...

Bu ülkeyi yönetenlerin, kendilerine sormaları gereken temel sorular şudur:

- Niye bu ülkede yaşanmaz diyorlar?

- Niye bu ülkeyi bırakıp gitmek istiyorlar?

- Niye böyle bir ruh haline giriyorlar?

- Acaba bunda bizim bir payımız olabilir mi?

TÜRKİYE’DE KİMSENİN CAN VE MAL GÜVENLİĞİ YOKMUŞ

CHP’li Haluk Pekşen, tweet atmış.

Diyor ki:

“Türkiye’de kimsenin can ve mal güvenliği yok.”

*

“Ağzından çıkanı kulağı duymayan” diye bir tabir var ya...

Tam da bu tür durumlara uygun.

Bir milletvekili, Türkiye’nin aleyhinde kullanılabilecek böyle bir sözü nasıl söyler?

Ne istiyor Haluk Pekşen?

Yerlisi, yabancısı kimse bu ülkeye yatırım yapmasın mı istiyor?

*

Şimdi iktidar yetkilileri, CHP’li Haluk Pekşen’e...

“Kardeşim kimsenin can ve mal güvenliği yoksa... Sen nasıl oluyor da bu tweet’i atabiliyorsun” diye sorsalar...

Haksız mı olurlar?

*

İktidardan gelen aşırı mübalağalı sözlere itiraz ettiğimiz kadar...

Muhalefetten gelen bu tür aşırı mübalağalı sözlere de itiraz etmeliyiz.

MEDYASIZ BAŞARMAK MÜMKÜN MÜ?

İYİ Parti’nin Olağanüstü Büyük Kongresi, medyada pek yer almamış falan...

*

Size bir şey söyleyeyim mi?

Eğer ortada...

Coşkun bir sel gibi akan bir partinin büyük yürüyüşü söz konuysa...

Medya falan hikâye...

Kimse kesemez bu yürüyüşün önünü...

*

Bakınız:

Recep Tayyip Erdoğan’ın yükselişi...

HERKESİN AKLINA GELEN O İKİ CÜMLE

Dün herkesin ağzında şu iki cümle vardı:

- BİR: Açılımda megri megri...

- İKİ: Harekâtta yaylalar yaylalar...

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık açıklamış.

Demiş ki:

“Süleyman Şah Türbesi yakında eski yerine taşınacak.”

*

Ben olsam...

Böyle bir şey yapmazdım.

*

Şu nedenlerle:

- Türbenin taşınması olayının akıllara yeniden gelmemesi için...

- Sürekli taşınan türbe imgesini hayallerde canlı tutmamak için...

- Bu konuda espri yapmaya meraklı tiplerin coşmalarına engel olmak için...

ÜLKÜ TAMER





KAYBETTİĞİMİZİ duyduğum andan itibaren...

Sözlerini Ülkü Tamer’in yazdığı şarkılar dinliyorum.

- “Üşür Ölüm Bile” gibi...

- “Memik Oğlan” gibi...

- “Güneş Topla Benim İçin” gibi...

- “Gül Dikeni” gibi...

- “Selam Olsun Dağa Taşa” gibi...

*

Rahmetle anıyorum.

KULAĞIMA ÇALINAN ŞEYLER

- Abdullah Gül cephesi, bin iki yüz elli altıncı kez hareketlenmeye başlamış.

*

- İstanbul Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, acayip gözden düşmüş.

*

- Cumhurbaşkanlığı seçimi, Kasım’a alınabilirmiş.

*

- Gürsel Tekin, CHP’nin İstanbul belediye başkan adayı olmak için çabalıyormuş.