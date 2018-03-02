Saadet de tıpkı Milli Selamet gibi anahtar parti oldu

Bir zamanlar Erbakan Hoca’nın Milli Selamet Partisi, ‘anahtar parti’ işlevi görürdü.



MSP’siz koalisyon kurulamazdı.



Aradan yıllar geçti.



Devir değişti.

Devran döndü.



Ve Erbakan Hoca’nın mirasçısı olan Saadet Partisi, bir anlamda yine anahtar parti konumuna yükseldi.



AK Parti ve MHP bloku Saadet’i istiyor...



Çünkü...



Dışarıda muhafazakâr parti bırakmak istemiyorlar.



Muhalefet bloku Saadet’i istiyor...



Çünkü...



Yanlarında Saadet gibi bir muhafazakâr partinin olmasının çok önemli olduğuna inanıyorlar.



Ve bu durum...



Saadet Partisi’ni oy oranının ve kapsama alanının çok ama çok ötesinde önemli hâle getiriyor.



Resmen “Vay be!”lik bir durum yani.





ALEYNA TİLKİ'NİN YAŞLISI

VERDİĞİ bir röportajda kendisini övüyordu Selda Bağcan.









Ben de dedim ki:



“Normalde kendini öven kişileri antipatik bulurum ama Selda Bağcan’a yakışıyor kendini övmek.”



Selda Bağcan aradı.



Dedi ki:



“Röportajda soruları çıkarmışlar, sadece cevaplar kalmış. Böyle olunca da kendimi çok övmüş gibi bir izlenim ortaya çıkmış. Çıkan durumdan ben de hoşnut değilim. Mütevazı bir insanımdır.”



Ardından da şunu ekledi:



“Sosyal medyada benim o röportajımın altına birisi ‘Aleyna Tilki’nin yaşlısı’ diye yorum yapmış. Çok güldüm bu yoruma... Hâlâ da gülüyorum!”





ŞU FOTOĞRAFI GÖRDÜĞÜM ANDA





FOTOĞRAF Taksim Meydanı’ndan...



Belediye, meydanı yeşillendiriyor.



Gördüğüm anda...



Kurduğum cümle şu oldu:



“Aynı annemin evin salonunu dekore etmesi gibi...”





ERCAN YAZGAN VE FELÇ

EFSANE dizi ‘Bizimkiler’in Cafer’i Ercan Yazgan, felç geçirmiş.



Yazgan’ın felçli halinin fotoğrafları yayınlandı sosyal medyada kıyamet gibi...



Herhalde şöyle bir mottoya şiddetle ihtiyaç var:



“Önce insanım, sonra sosyal medya kullanıcısıyım!”





BİN YIL SÜRECEK

GENERALİN teki, “28 Şubat bin yıl sürecek” demişti.



O gün bugündür...



Herhangi bir siyasi süreçle ilgili olarak...



“Bin yıl sürecek” denildiğinde...



Beni bir gülme alıyor.





'EYLEMSİZ DOÇENT' DE NE DEMEK MERAL ABLA?

MERAL Akşener, Devlet Bahçeli için “eylemsiz doçent” demiş.



Benim bildiğim Devlet Bey’in akademik unvanı ‘doktor’dur.



‘Doçent’ de nereden çıktı acaba?



Hatta ve hatta “Eylemsiz doçent” de ne demek?





DÜŞÜN HDP DÜŞÜN

Düşün: Niye kimse seninle ittifak yapmak istemiyor?

Düşün: Niye seninle ittifak yapmak, baştan kaybetmek anlamına geliyor?

Düşün: Niye seninle yan yana olmak, bir yıpranma vesilesi oluyor?

Düşün: Niye bu ötekileştirme çabasını aşabilecek bir tek cümle bile kuramıyorsun?

Düşün: Niye kendi seçmenin bile bu durum karşısında yeterince öfkelenmiyor?





CHP, HALUK KOÇ'U ADAY YAPACAKMIŞ

CHP Parti Meclisi’nde ciddi ciddi konuşmuşlar.



“Cumhurbaşkanı adayı olarak Haluk Koç’u gösterelim” falan demişler.



Var ya...



CHP hakikaten de eğer Haluk Koç’u aday gösterirse...



Ve başkanlık seçimi ikinci tura kalırsa...



Meral Akşener, ikinci turda en yüksek oyu alan aday olur.





AKİT PAÇAVRASININ MÜPTEZELLİĞİNE DAİR

AKİT paçavrası, beni hedef almış, bel altı bel üstü falan dinlemeden saldırıyor.



Bin türlü iftira, bin türlü kepazelik, bir türlü yalan.



Özel hayat falan dinlemeden dalıyor reziller.



Niye?



Ekranlarına çıkardıkları o palyaçoya laf ettim diye...



Fakat bunlar öyle müptezel adamlardır ki...



O palyaçoya benden daha ağır sözler söyleyen AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal’a “gık” bile demiyorlar, diyemiyorlar.



Çünkü mert değiller, ilkeli değiller, adam değiller, onurlu değiller.