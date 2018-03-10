İslam’ın güncellenmesi ne demektir, nasıl olur?

Bence de...

İslam’ın güncellenmesi şart.

*

Ne demek İslam’ın güncellenmesi?

*

İslam’ı değiştirmek midir?

İslam’ı reforme etmek midir?

Hayır!

Tabii ki hayır!

Tabii ki temel kaynaklarda zerre değişim olmaz.

*

Peki ne değişir?

*

Zaman değiştikçe...

- Yorumlar değişir.

- Bakış açısı değişir.

- Geçmiş zaman âlimlerinin verdikleri içtihada dayalı hükümler değişir.

- Kullanılan dil ve üslup değişir.

- Erkek egemen okuma biçimi değişir.

*

Bu ‘güncelleme’ olayını...

En güzel Mehmet Âkif anlatmıştır.

Dediği şudur Âkif’in:

“Doğrudan doğruya Kuran’dan alıp ilhamı / Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam’ı.”

*

‘Asansörde halvet’, ‘kadın dövmenin incelikleri’, ‘ketçap azdırır’, ‘battaniye şehvete yol açar’ türü abuk sabukluklar...

İslam’ı asrın idrakinden, çağın anlayışından kaçırma avanaklığının daniskasıdır.

*

Hatta bırakın İslam’ı asrın idrakinden, çağın anlayışından kaçırma avanaklığını...

Asrın idrakinin, çağın anlayışının İslam’la alay etmesine yol açma hödüklüğünden başka bir şey değildir.

NURETTİN SADECE MİZAH KONUSU





KADINLAR Günü yürüyüşünde taşınmış bu matrak döviz.

*

Size bir şey söyleyeyim mi?

Asansörde halvetle, şehvet uyandıran battaniyeyle, kadın dövmenin inceliklerine dair açıklamalarıyla, ketçap fetvasıyla falan...

Nurettin aslında sadece mizah konusu olabilirdi.

*

Keşke en baştan itibaren...

Ona bu muameleyi çekseydik.

NURETTİN, ERDOĞAN’I TEFE KOYAR MI?

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, İslam’ın güncellenmesi anlayışını aktarırken...

Dedi ki:

“Biliyorum, beni birçok hoca efendi tefe koyacak o ayrı mesele. Rabbim bizi tefe koymasın.”

*

Hocaefendiler tefe koyarlar mı, koymazlar mı?

Bilmiyorum, bilemiyorum.

*

Ama bildiğim bir şey var:

Nurettin Yıldız ve benzerlerinin gücü ancak kadınlara yeter.

Karşılarında Tayyip Erdoğan’ı ve pek tabii devleti görünce çil yavrusu gibi dağılırlar.

*

Zaten de öyle oldu.

Nurettin Yıldız ve benzerleri...

İki gündür sadece, “Bize algı operasyonu yapılıyor” falan diye ağlaşıp durmaktan başka bir şey yapmıyorlar, yapamıyorlar.

BAHÇELİ’YE YENİ BİR ŞİİR ÖNERİSİ

DEVLET Bahçeli, geçen salı partisinin grup toplantısında Abdurrahim Karakoç’un şu dizelerini okudu:

*

“Ellerin yurdunda çiçek açarken / Bizim ile kar geliyor gardaşım / Bu hududu kimler çizmiş gönlüme? / Dar geliyor, dar geliyor gardaşım.”

*

Afrin Harekâtı’nın coşkusuyla okuduğu şiirde Bahçeli, hudutların kendisine dar geldiğini söylüyordu.

*

Eğer Devlet Bey, bu temayı sürdürmek isterse...

Bu salı da Arif Nihat Asya’dan şu şiiri okusun:

*

“Şu yakın suların / Kolu neden bükülmez / Fırat niçin, Dicle niçin, Aras niçin / Benden doğar, bana dökülmez”.

ARDA’NIN SÖZÜ AKLIMA ŞU ÜNLÜ KARİKATÜRÜ GETİRDİ





ASLIHAN Doğan ile üç yıldır birlikte olan Arda Turan, muhabirlerin, “Düğün ne zaman?” sorusuna şöyle yanıt vermiş:

“Afrin Harekâtı varken olmaz”.

Bu yaklaşım, bana Yiğit Özgür’ün o meşhuuuur “Millet aç, aç” karikatürünü hatırlattı.

Aslıhan kardeş!

Galiba Arda’nın düğüne pek gönlü yok.

Haberin olsun.

(Bir dost)

CEZAYA BAK

SALİH Müslim’e verilen ceza şuymuş:

“Avrupa Birliği ülkelerinin dışına çıkmamak.”

Bu ceza değil ki.

Ödül, ödül!

CHP NE ZAMAN KURTULUR

KOTA, tüzük, kurultay gibi kelimeleri...

Telaffuz etmekten vazgeçtiği zaman.

SİYASETTE BİR YILDIZ DOĞDU: BİROL AYDIN





Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın’ı takdimimdir:

- Polemik gücü... On kaplan gücünde.

- Samimiyet ve inandırıcılık... Fazlasıyla var.

- Ezber bozma sanatı... Başyapıt ayarında.

- Hitabeti... İmam-hatipliler gibi...

- Vuruş isabeti... Tam isabet!