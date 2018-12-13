Hangisi kazanır: Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı?

Önemli olan belediye değil, önemli olan milletin bekası.
Pazarlık yapmıyoruz, yapmayacağız.
Binali Bey aday olursa başımızın üstünde yeri var.
Tabii ki bizim de jestlerimiz olacak.
En küçük bir pürüz bile yok.
Millet ittifakından yükselen sesler ise genellikle şu tür sesler:
Mansur bizim adayımız olsun, yoksa bozarız ittifakı.
Ne yani? Balıkesir’i size mi yedireceğiz?
Mersin’den tövbe bismillah vazgeçmeyiz.
Sağcı aday istemeyiz.
Senin cürmün ne ki bu kadar belediye istiyorsun?
Sorarım size:
Bu ittifaklardan hangisi...
Zafere susamış, kazanmaya odaklanmış, başarıyı hedeflemiş gözüküyor?
‘İSYANA MI ÇAĞIRIYORSUN’ DERLER TABİİ KEMAL BEY
Yakıp yıkmadan...
Mala mülke zarar vermeden...
Vandallığa zemin hazırlamadan...
Karanlık odakların ortalığı karıştırmasına fırsat vermeden...
Milletin alanlarda, meydanlarda, sokaklarda sesini çıkarmasına öncülük etmesi gereken kişi...
Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’dur.
Durum böyle olduğu halde...
Kemal Kılıçdaroğlu ne yapıyor?
Ne yapacak?
“Niye kimse sokağa çıkmıyor” diye yakınıp duruyor.
Kemal Bey! Kemal Bey!
Yasal, meşru, barışçıl protesto mitinglerini düzenleme hakkına sahip bir ana muhalefet lideri olarak görevinizi yapmak yerine “Niye kimse sokağa çıkmıyor” diye yakınmayı tercih ederseniz...
“Ne o? Milleti isyana mı çağırıyorsun?” diye soranlara...
Verecek bir cevabınız olmaz, olamaz.
DEVLET BAHÇELİ’NİN PERVİN BULDAN’LA SOHBETİ
DEVLET Bahçeli’nin HDP’nin temsilcileriyle zaman zaman medeni ilişkiler kurması neden sorun olmuyor?
Şundan dolayı:
Devlet Bahçeli HDP’ye karşı siyasi tutumunu en net, en sert, en kılçıksız biçimde ortaya koyduğu için...
Medeni bir ilişki, sorgulanmaya değer olarak görülmüyor.
SİNAN OĞAN’A SESLENİYORUM
SEVGİLİ dostum Sinan Oğan!
Şu Suriye politikasının ve onun doğurduğu mülteci sorununun bütün sorumluluğunu bana yüklemekten vazgeç be dostum!
Yahu koskoca hükümet var, ona bir şey söyle!
Ona bir şey diyemiyorsan Ahmet Davutoğlu var, ona yüklen.
Ona da bir şey demiyorsan Trump’a yürü...
Bırak yakamı be dostum, bırak!
ÇÖLAŞAN’A FETÖ’DEN DAVA AÇILMASI ÜZERİNE
FETÖ’cüler kesin şöyle demişlerdir:
“Emin Çölaşan’ı bile bizden kabul ediyorlarsa... Eninde sonunda biz bu işten yırtarız be abi!”
İktidar yanlısı kalemler kesin şöyle demişlerdir:
“Epeydir kimsenin okumadığı Emin Çölaşan’a bundan daha iyi bir tanıtım fırsatı verilmezdi be abi!”
Komplo meraklıları kesin şöyle demişlerdir:
“FETÖ davalarını sulandırmak için... Birileri yine yeni yeniden düğmelere basıverdi be abi!”
Sağduyu sahipleri kesin şöyle demişlerdir:
“Yok artık... Emin Çölaşan da FETÖ’cü ilan ediliyorsa... Bu işin suyunun suyunun suyu bile çıkmıştır be abi!”
ŞU TOSUNA ‘ŞEHZADEM’ FALAN DEMEYİN KARDEŞİM
SOSYAL medyada Abdülhamid’in torununa şehzadem falan diye gaz veren kıymetli insanlara tavsiyemdir:
Arkadaşlar!
Babadan atadan geçen soyluluğu, dinimiz ayakların altına almıştır.
Söz konusu tosunun sizden bizden hiçbir farkı yoktur.
Gereksiz yüceltmeyin şunu!
HASTAYIZ BİZ
HADİ itiraf edelim:
Öyle hasta tipleriz ki biz...
Aylardır...
“Yahu şu Adriana, şu Metin Hara’yı ne zaman kapının önüne koyacak” diye bekleşip dururken...
Bir anda gözümüzün önünde beliren...
“Adriana Lima, Metin Hara’yı takipten çıkardı” haberi karşısında...
Şu soğuk kış gününde...
İçimizde bir anda bir sıcaklık dalgası beliriveriyor.
SEN DEMEYİN SİZ DEYİN!
SEVGİLİ yargıçlarımız, doktorlarımız, polislerimiz!
Sizden makamca ve mevkice daha yüksekte olanlara karşı sergilediğiniz nezaketin bir kıymeti yoktur. Asıl kıymeti olan nezaket, sizden makamca ve mevkice daha aşağıda olanlara karşı sergileyeceğiniz nezakettir.
Lütfen hiçbir ayrım yapmadan bütün muhataplarınıza...
“Sen” diye hitap etmeyin, “siz” diye hitap edin.
KEDİM SEKTER DER Kİ
ABİLERİM, ablalarım!
Hava karlı... Dışarısı buz gibi...
Bizler hamdolsun başımızı sokacak bir yuva bulmuş durumdayız.
Ama ya başını sokacak bir yuva bulamayan ve şu soğuk kış günü sokaklarda yaşamak sorunda kalan kardeşlerimiz! Onlar ne olacak?
Lütfen onlara kapılarınızı açınız, evinizin önüne bir tas su, biraz mama koyunuz.
Ne verirseniz elinizle, o da gelir sizinle.
Hangisi kazanır: Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı?
Cumhur ittifakından yükselen sesler, genellikle şu tür sesler:
Önemli olan belediye değil, önemli olan milletin bekası.
Pazarlık yapmıyoruz, yapmayacağız.
Binali Bey aday olursa başımızın üstünde yeri var.
Tabii ki bizim de jestlerimiz olacak.
En küçük bir pürüz bile yok.
Millet ittifakından yükselen sesler ise genellikle şu tür sesler:
Mansur bizim adayımız olsun, yoksa bozarız ittifakı.
Ne yani? Balıkesir’i size mi yedireceğiz?
Mersin’den tövbe bismillah vazgeçmeyiz.
Sağcı aday istemeyiz.
Senin cürmün ne ki bu kadar belediye istiyorsun?
Sorarım size:
Bu ittifaklardan hangisi...
Zafere susamış, kazanmaya odaklanmış, başarıyı hedeflemiş gözüküyor?
‘İSYANA MI ÇAĞIRIYORSUN’ DERLER TABİİ KEMAL BEY
Yakıp yıkmadan...
Mala mülke zarar vermeden...
Vandallığa zemin hazırlamadan...
Karanlık odakların ortalığı karıştırmasına fırsat vermeden...
Milletin alanlarda, meydanlarda, sokaklarda sesini çıkarmasına öncülük etmesi gereken kişi...
Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’dur.
Durum böyle olduğu halde...
Kemal Kılıçdaroğlu ne yapıyor?
Ne yapacak?
“Niye kimse sokağa çıkmıyor” diye yakınıp duruyor.
Kemal Bey! Kemal Bey!
Yasal, meşru, barışçıl protesto mitinglerini düzenleme hakkına sahip bir ana muhalefet lideri olarak görevinizi yapmak yerine “Niye kimse sokağa çıkmıyor” diye yakınmayı tercih ederseniz...
“Ne o? Milleti isyana mı çağırıyorsun?” diye soranlara...
Verecek bir cevabınız olmaz, olamaz.
DEVLET BAHÇELİ’NİN PERVİN BULDAN’LA SOHBETİ
DEVLET Bahçeli’nin HDP’nin temsilcileriyle zaman zaman medeni ilişkiler kurması neden sorun olmuyor?
Şundan dolayı:
Devlet Bahçeli HDP’ye karşı siyasi tutumunu en net, en sert, en kılçıksız biçimde ortaya koyduğu için...
Medeni bir ilişki, sorgulanmaya değer olarak görülmüyor.
SİNAN OĞAN’A SESLENİYORUM
SEVGİLİ dostum Sinan Oğan!
Şu Suriye politikasının ve onun doğurduğu mülteci sorununun bütün sorumluluğunu bana yüklemekten vazgeç be dostum!
Yahu koskoca hükümet var, ona bir şey söyle!
Ona bir şey diyemiyorsan Ahmet Davutoğlu var, ona yüklen.
Ona da bir şey demiyorsan Trump’a yürü...
Bırak yakamı be dostum, bırak!
ÇÖLAŞAN’A FETÖ’DEN DAVA AÇILMASI ÜZERİNE
FETÖ’cüler kesin şöyle demişlerdir:
“Emin Çölaşan’ı bile bizden kabul ediyorlarsa... Eninde sonunda biz bu işten yırtarız be abi!”
İktidar yanlısı kalemler kesin şöyle demişlerdir:
“Epeydir kimsenin okumadığı Emin Çölaşan’a bundan daha iyi bir tanıtım fırsatı verilmezdi be abi!”
Komplo meraklıları kesin şöyle demişlerdir:
“FETÖ davalarını sulandırmak için... Birileri yine yeni yeniden düğmelere basıverdi be abi!”
Sağduyu sahipleri kesin şöyle demişlerdir:
“Yok artık... Emin Çölaşan da FETÖ’cü ilan ediliyorsa... Bu işin suyunun suyunun suyu bile çıkmıştır be abi!”
ŞU TOSUNA ‘ŞEHZADEM’ FALAN DEMEYİN KARDEŞİM
SOSYAL medyada Abdülhamid’in torununa şehzadem falan diye gaz veren kıymetli insanlara tavsiyemdir:
Arkadaşlar!
Babadan atadan geçen soyluluğu, dinimiz ayakların altına almıştır.
Söz konusu tosunun sizden bizden hiçbir farkı yoktur.
Gereksiz yüceltmeyin şunu!
HASTAYIZ BİZ
HADİ itiraf edelim:
Öyle hasta tipleriz ki biz...
Aylardır...
“Yahu şu Adriana, şu Metin Hara’yı ne zaman kapının önüne koyacak” diye bekleşip dururken...
Bir anda gözümüzün önünde beliren...
“Adriana Lima, Metin Hara’yı takipten çıkardı” haberi karşısında...
Şu soğuk kış gününde...
İçimizde bir anda bir sıcaklık dalgası beliriveriyor.
SEN DEMEYİN SİZ DEYİN!
SEVGİLİ yargıçlarımız, doktorlarımız, polislerimiz!
Sizden makamca ve mevkice daha yüksekte olanlara karşı sergilediğiniz nezaketin bir kıymeti yoktur. Asıl kıymeti olan nezaket, sizden makamca ve mevkice daha aşağıda olanlara karşı sergileyeceğiniz nezakettir.
Lütfen hiçbir ayrım yapmadan bütün muhataplarınıza...
“Sen” diye hitap etmeyin, “siz” diye hitap edin.
KEDİM SEKTER DER Kİ
ABİLERİM, ablalarım!
Hava karlı... Dışarısı buz gibi...
Bizler hamdolsun başımızı sokacak bir yuva bulmuş durumdayız.
Ama ya başını sokacak bir yuva bulamayan ve şu soğuk kış günü sokaklarda yaşamak sorunda kalan kardeşlerimiz! Onlar ne olacak?
Lütfen onlara kapılarınızı açınız, evinizin önüne bir tas su, biraz mama koyunuz.
Ne verirseniz elinizle, o da gelir sizinle.