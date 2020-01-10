Ekrem İmamoğlu’na dostane uyarılar

*
- Bazı bilim insanları, “Kanal İstanbul depremi tetikler” diyor. Bazı bilim insanları ise “Kanal İstanbul depremi tetiklemez” diyor. “Bilim ne derse o” türü sözler ederken bilim insanları arasındaki bu tür ihtilafları asla gözden kaçırmayın.
*
- Konuk olduğunuz televizyon programlarında “Ben belediye başkanıyım, bana herhangi bir konuk muamelesi yapamazsınız” demeyin. Çünkü elinizde bir yaptırım gücü yokken yaptıklarınız, elinizde yaptırım gücü olduğunda yapacaklarınızın bir göstergesi sayılır.
*
- “Referandum” demek, halkın görüşü demektir. “Referandumdan benim istemediğim sonuç çıkmazsa mücadeleye devam ederim” yaklaşımından vazgeçin... Çünkü size “Halk ne derse o” demek yakışır.
*
- Sadece “Kanal İstanbul”a odaklanmanızın şöyle bir sakıncası da var: “Şu kadar zaman geçti, İstanbul için ne yaptın?” sorusuna verecek dişe dokunur bir cevap vermeniz zorlaşır. Halbuki sizin “Şunu yaptım, bunu yaptım” diye patır patır icraat saymanız gerekiyor.
*
İMZA: Açık aramak için çırpınmayan, İstanbul için başarılı olmanızı canıgönülden dileyen, size karşı herhangi bir önyargısı olmayan... BİR DOST.
BENİ KARİKATÜRİZE ETMİŞLER
GEÇEN gün Cumhuriyet’te çıktı bu karikatür.
Zafer Temoçin çizmiş.
Eğer “Bakın bakın! Ben ne kadar da hoşgörülü biriyim” türü artistlik yaptığımı düşünmeyeceksiniz görüşümü söyleyeyim:
Karikatüre bayıldım! Yemin ederim bayıldım!
*
Bir kere beni acayip iyi çizmiş Zafer Temoçin...
Olduğumdan da iyi...
Ayrıca espri de güzel...
Kolay anlaşılıyor, gülümsetiyor falan.
*
Fakat bir kusurcuğu var esprinin: Hakikatle pek örtüşmüyor.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığımız televizyon programında...
“Aman da ekonomimiz süper, yaman da ekonomimiz uçuşa geçti, ekonomi çok iyi” falan diye bir şey söylemedim ben.
*
Söylemek isteğim sadece ve sadece şuydu:
*
Ekonomistler ‘Faiz düşerse... Enflasyon fırlar, döviz yükselir, perişan oluruz, batarız’ diyorlardı... Ben de etkilenmiştim bu görüşlerden... Halbuki faiz düştüğü halde enflasyon fırlamadı, batmadık. Faiz düşüşü daha kötü bir tabloya yol açmadı.
*
Sosyal medyada bir cımbızlama çetesi var...
Bu çete şöyle çalışıyor:
Senin söylemek istediğinle, söylemeyi murat ettiğinle zerre kadar ilgilenmiyorlar.
Kurduğun cümlelerden bir tanesini alıp... “Ahmet Hakan ‘Ekonomi süper’ dedi” diye üzerinde tepiniyorlar.
*
Amaaaaan... Neyse... Alıştık artık böyle şeylere.
Fakat karikatür gerçekten güzel!
ADAMDAKİ AVRUPA TAHAYYÜLÜNE BAKIN
İHSAN Şenocak diye bir hoca var.
Kadın, cinsellik falan başlıca konusu...
*
Yaptığı paylaşımdan öğreniyoruz ki Avrupa’dan gelen bir arkadaşı, kendisine şunları anlatmış:
“Çalıştığım fabrikadaki gayrimüslimlerin çoğu diskoya giderken karşılıklı olarak eşlerini değişir”.
*
Arkadaşının anlattığını sorgusuz sualsiz doğru kabul eden İhsan Şenocak, hemen hükmünü vermiş:
“Batı hayvanlarda bile görülmeyen bir sefaleti yaşıyor”.
*
Buradan İhsan Şenocak’a ve İhsan Şenocak zihniyetinde olanlara birkaç şey söyleyeceğim:
*
- Türkiye’de de var eş değiştirenler. Polis operasyonlarında falan ortaya çıktı, çıkıyor. Ne yani? Buradan yola çıkıp Türkiye hakkında da böyle bir hüküm mü verilecek?
*
- Dünyanın her tarafında olduğu gibi Avrupa’da da... İhsan Şenocak’tan daha ahlaklı yaşayan insanlar da vardır, hayvanlarda bile görülmeyen sefaleti yaşayanlar da vardır. “Avrupa” diye genelleme yapıp koskoca kıtada yaşayan bütün insanlara iftira atmak, bırakın Müslümanlığı, insanlığa bile sığmaz.
*
- “Diskoya giderken karşılıklı olarak eşlerini değişir” cümlesi, gerçeği yansıtmaktan ziyade kurmaca bir fanteziyi dile getirmek gibi geldi bana... Doğrusunu tabii ki Allah bilir.
ATATÜRK’TEN GEÇİNENLER
ESKİDEN...
Sabah akşam Atatürk goygoyculuğu yaparak Atatürk’ten geçinenler vardı.
*
Şimdi ise...
Sabah akşam Atatürk’e dil uzatmak suretiyle Atatürk’ten geçinenler var.
*
Bakınız: Tuğçe Kazaz.
ANNEMİN PRENS HARRY VE MEGAN YORUMLARI
- Bu oğlanın da kafası hiç çalışmıyor yahu. Gül gibi prenslik bırakılır mı? Ne yiyecek ne içecek bu oğlan... SSK’sı bile yoktur bunun.
*
- Megan mıdır nedir, hep onun başının altından çıkıyordur bu işler. Hem oğlanın hem de sarayın ağzının tadını bozdu.
*
- Kraliçe Hanım’ın da ne kötü kaderi varmış... Ne çekti bu gelinlerden zavallı... Koca saraya sığamadılar bir türlü... Vah ki vah.
NOT DEFTERİMDEN
- 30 yaş üstü bekârlar için bir türkü: “Of of böyle kâr/Bu yıl da kaldık bekâr”.
*
- Nusret çaptan mı düştü? Yoksa bana mı öyle geliyor?
*
- Avustralya’da develeri öldürmeyi planlayanlar! Gün yüzü görmeyin e mi!
*
- Aramızda savaş çıkmadı diye düş kırıklığına uğrayanlar var ve onlar kendilerini biliyor.
*
- Hülya Koçyiğit’in “Emekliler devlete yüktür” dediğine dair palavrayı dolaşıma sokmak mı daha büyük bir ayıptır, yoksa önüne arkasına bakmadan bu palavrayı yaygınlaştırdıkça yaygınlaştırmak mı? Bilemedim.
*
- Burçlara merak sardım biraz... Önüme gelene “Burcun ne?” diye soruyorum.
Ekrem İmamoğlu’na dostane uyarılar
- Bütün varoluşunuzu “Kanal İstanbul” üzerinden tanımlamaktan vazgeçin. Eğer böyle yaparsanız... Hükümet yetkilileri, “Vazgeçtik... Kanal İstanbul’u yapmıyoruz” dediklerinde çok esaslı bir varoluşsal kriz yaşarsınız.
*
- Bazı bilim insanları, “Kanal İstanbul depremi tetikler” diyor. Bazı bilim insanları ise “Kanal İstanbul depremi tetiklemez” diyor. “Bilim ne derse o” türü sözler ederken bilim insanları arasındaki bu tür ihtilafları asla gözden kaçırmayın.
*
- Konuk olduğunuz televizyon programlarında “Ben belediye başkanıyım, bana herhangi bir konuk muamelesi yapamazsınız” demeyin. Çünkü elinizde bir yaptırım gücü yokken yaptıklarınız, elinizde yaptırım gücü olduğunda yapacaklarınızın bir göstergesi sayılır.
*
- “Referandum” demek, halkın görüşü demektir. “Referandumdan benim istemediğim sonuç çıkmazsa mücadeleye devam ederim” yaklaşımından vazgeçin... Çünkü size “Halk ne derse o” demek yakışır.
*
- Sadece “Kanal İstanbul”a odaklanmanızın şöyle bir sakıncası da var: “Şu kadar zaman geçti, İstanbul için ne yaptın?” sorusuna verecek dişe dokunur bir cevap vermeniz zorlaşır. Halbuki sizin “Şunu yaptım, bunu yaptım” diye patır patır icraat saymanız gerekiyor.
*
İMZA: Açık aramak için çırpınmayan, İstanbul için başarılı olmanızı canıgönülden dileyen, size karşı herhangi bir önyargısı olmayan... BİR DOST.
BENİ KARİKATÜRİZE ETMİŞLER
GEÇEN gün Cumhuriyet’te çıktı bu karikatür.
Zafer Temoçin çizmiş.
Eğer “Bakın bakın! Ben ne kadar da hoşgörülü biriyim” türü artistlik yaptığımı düşünmeyeceksiniz görüşümü söyleyeyim:
Karikatüre bayıldım! Yemin ederim bayıldım!
*
Bir kere beni acayip iyi çizmiş Zafer Temoçin...
Olduğumdan da iyi...
Ayrıca espri de güzel...
Kolay anlaşılıyor, gülümsetiyor falan.
*
Fakat bir kusurcuğu var esprinin: Hakikatle pek örtüşmüyor.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığımız televizyon programında...
“Aman da ekonomimiz süper, yaman da ekonomimiz uçuşa geçti, ekonomi çok iyi” falan diye bir şey söylemedim ben.
*
Söylemek isteğim sadece ve sadece şuydu:
*
Ekonomistler ‘Faiz düşerse... Enflasyon fırlar, döviz yükselir, perişan oluruz, batarız’ diyorlardı... Ben de etkilenmiştim bu görüşlerden... Halbuki faiz düştüğü halde enflasyon fırlamadı, batmadık. Faiz düşüşü daha kötü bir tabloya yol açmadı.
*
Sosyal medyada bir cımbızlama çetesi var...
Bu çete şöyle çalışıyor:
Senin söylemek istediğinle, söylemeyi murat ettiğinle zerre kadar ilgilenmiyorlar.
Kurduğun cümlelerden bir tanesini alıp... “Ahmet Hakan ‘Ekonomi süper’ dedi” diye üzerinde tepiniyorlar.
*
Amaaaaan... Neyse... Alıştık artık böyle şeylere.
Fakat karikatür gerçekten güzel!
ADAMDAKİ AVRUPA TAHAYYÜLÜNE BAKIN
İHSAN Şenocak diye bir hoca var.
Kadın, cinsellik falan başlıca konusu...
*
Yaptığı paylaşımdan öğreniyoruz ki Avrupa’dan gelen bir arkadaşı, kendisine şunları anlatmış:
“Çalıştığım fabrikadaki gayrimüslimlerin çoğu diskoya giderken karşılıklı olarak eşlerini değişir”.
*
Arkadaşının anlattığını sorgusuz sualsiz doğru kabul eden İhsan Şenocak, hemen hükmünü vermiş:
“Batı hayvanlarda bile görülmeyen bir sefaleti yaşıyor”.
*
Buradan İhsan Şenocak’a ve İhsan Şenocak zihniyetinde olanlara birkaç şey söyleyeceğim:
*
- Türkiye’de de var eş değiştirenler. Polis operasyonlarında falan ortaya çıktı, çıkıyor. Ne yani? Buradan yola çıkıp Türkiye hakkında da böyle bir hüküm mü verilecek?
*
- Dünyanın her tarafında olduğu gibi Avrupa’da da... İhsan Şenocak’tan daha ahlaklı yaşayan insanlar da vardır, hayvanlarda bile görülmeyen sefaleti yaşayanlar da vardır. “Avrupa” diye genelleme yapıp koskoca kıtada yaşayan bütün insanlara iftira atmak, bırakın Müslümanlığı, insanlığa bile sığmaz.
*
- “Diskoya giderken karşılıklı olarak eşlerini değişir” cümlesi, gerçeği yansıtmaktan ziyade kurmaca bir fanteziyi dile getirmek gibi geldi bana... Doğrusunu tabii ki Allah bilir.
ATATÜRK’TEN GEÇİNENLER
ESKİDEN...
Sabah akşam Atatürk goygoyculuğu yaparak Atatürk’ten geçinenler vardı.
*
Şimdi ise...
Sabah akşam Atatürk’e dil uzatmak suretiyle Atatürk’ten geçinenler var.
*
Bakınız: Tuğçe Kazaz.
ANNEMİN PRENS HARRY VE MEGAN YORUMLARI
- Bu oğlanın da kafası hiç çalışmıyor yahu. Gül gibi prenslik bırakılır mı? Ne yiyecek ne içecek bu oğlan... SSK’sı bile yoktur bunun.
*
- Megan mıdır nedir, hep onun başının altından çıkıyordur bu işler. Hem oğlanın hem de sarayın ağzının tadını bozdu.
*
- Kraliçe Hanım’ın da ne kötü kaderi varmış... Ne çekti bu gelinlerden zavallı... Koca saraya sığamadılar bir türlü... Vah ki vah.
NOT DEFTERİMDEN
- 30 yaş üstü bekârlar için bir türkü: “Of of böyle kâr/Bu yıl da kaldık bekâr”.
*
- Nusret çaptan mı düştü? Yoksa bana mı öyle geliyor?
*
- Avustralya’da develeri öldürmeyi planlayanlar! Gün yüzü görmeyin e mi!
*
- Aramızda savaş çıkmadı diye düş kırıklığına uğrayanlar var ve onlar kendilerini biliyor.
*
- Hülya Koçyiğit’in “Emekliler devlete yüktür” dediğine dair palavrayı dolaşıma sokmak mı daha büyük bir ayıptır, yoksa önüne arkasına bakmadan bu palavrayı yaygınlaştırdıkça yaygınlaştırmak mı? Bilemedim.
*
- Burçlara merak sardım biraz... Önüme gelene “Burcun ne?” diye soruyorum.