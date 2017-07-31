Bu adam ya idraksiz ya ahlaksız ya da kuduruk

ŞANLIURFA Siverek’te sarıklı şalvarlı adamın teki, eline almış tuhaf kesici bir alet ve Atatürk büstüne saldırmaya başlamış.

Saldırırken de...

“Dinimizde putperestlik yoktur” falan diye bağırmış.

İddia ediyorum:

Bu adam...

Ya idraksizdir ya ahlaksızdır ya da kuduruktur.

Başka seçenek yok.

İmkânı yok.

*

İDRAKSİZDİR...

Çünkü...

Atatürk heykeli ile putperestlik arasında herhangi bir bağlantı, iltisak, bir örüntü kurulamayacağını idrakten yoksundur.

*

AHLAKSIZDIR...

Çünkü...

Bu tür adamlar, mesela çocuklara tecavüz gibi ürkünç bir olay karşısında kıllarını kıpırdatmazlar ama Atatürk heykeline işte böyle saldırırlar.

*

KUDURUKTUR...

Çünkü...

Biraz galeyan, hezeyan, biraz sıcak geçmesi, titreme gelmesi, biraz da motoru kaynatması nedeniyle kuduruk olmuştur.

MERVE KAVAKÇI’NIN BÜYÜKELÇİ YAPILMASINA NEDEN LAF ETMİYORUM?

MERVE Kavakçı’nın...

Meclis’te yemin edememesi, faşizan bir biçimde Meclis’ten kovulması, bilhassa kadın milletvekillerinin “Dışarı! Dışarı!” diye bağırması, Ecevit’in “Bu hanıma haddini bildirin” diye haykırması, apar topar vatandaşlıktan çıkarılması, mavi gökyüzünün kendisine dar edilmesi falan...

Hepsi daha dün gibi aklımda...

*

Bu eziyet, bu eza, bu haksızlık, bu zalimlik, bu vicdansızlık, bu gaddarlık...

Merve Kavakçı’ya sonsuz bir kredi açmıştır benim gözümde.

*

İşte bu yüzden...

Onun yeniden Türk vatandaşı yapılmasına da apar topar büyükelçi olarak atanmasına da hatta Şeyh Nazım Kıbrisi’nin önünde avuç açarken çekilmiş fotoğrafına da...

Tek bir laf etmiyorum, edemiyorum.

*

Ayrıca bu kıssadan benim çıkarabildiğim şöyle bir hisse de var:

Eğer dünün mazlumu Merve Kavakçı için bugün hak yerini bulmuşsa...

Bugünün mazlumları için de gün gelecek hak yerini bulacaktır.

KEMAL BEY CHP’Lİ ÜÇ BELEDİYEYE KARŞI DA YÜRÜYECEK Mİ?

İSTANBUL’da özellikle CHP’li Beşiktaş, Şişli ve Sarıyer belediyeleri emlak vergisinde bazı bölgelerde yüzde 600’lere varan oranda artış yapmış.

*

Bunun anlamı nedir?

Şudur:

Parasını verip satın aldığın evin için neredeyse ev kirası kadar vergi vereceksin.

Vatandaş öfkeli, kızgın ve de hızlı... Şimdiden İstanbul İdare Mahkemesi’ne binlerce dava açılmış.

*

Hatta mesele CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da götürülmüş. O da “Böyle şey olmaz, artış makul seviyede olmalı” diyerek CHP’nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’a görev vermiş. Ama somut bir sonuç çıkmamış.

*

Sanırım Kemal Bey, şimdi de kendi belediyelerinin bu adaletsiz uygulamalarına karşı bir yürüyüş eylemek zorunda kalacak.

DİNİNE, İMANINA BURHAN HOCAM

KEMAL Kılıçdaroğlu’nun “Adalet Yürüyüşü” nedeniyle Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesine...

Burhan Kuzu şu mesajla karşılık vermiş:

“Hatırlatayım dedim: 1938’de Hitler de Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmişti.”

*

Reis aday gösterilseydi Nobel’e...

Şu hatırlatmayı yine de yapar mıydın?

Dinine, imanına...

Doğru söyle Burhan Hocam.

BEŞ MİNİK NOT

- BİR: Birçok okurum “Birçok Batı ülkesinde kilise nikâhı, belediye nikâhının tamamlayıcı unsurudur, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma” diye beni uyardı.

*

- İKİ: Kudüs Mitingi’nin duyurusunu yaptığım bölümün başlığında yanlışlıkla “bugün” yerine “yarın” ifadesi yayınlandı.

*

- ÜÇ: Bana gönderdiğiniz elektronik postalara tek tek cevap vermeme nezaketsizliği gösteriyorum ama en azından okumama nezaketsizliği yapmıyorum.

*

- DÖRT: “Nargilemin marpucu” türküsünü pek severim ama nargileden ve kokusundan hiç hazzetmem. Daha fazla yaygınlaşmasa olmaz mı?

*

- BEŞ: Ne zaman kayıtlı olmayan telefon numarasını açsam pişman oluyorum... Keşke herkes önce mesaj atsa...

GEÇMİŞ OLSUN YILMAZ HOCAM

- “YIKILMA sakın hocam” diyeceğim ama biliyorum yıkılmazsın.

- “Aldırma sakın hocam” diyeceğim ama biliyorum aldırmazsın.

- “Takma sakın hocam” diyeceğim ama biliyorum takmazsın.

İşte bu yüzden sadece “Geçmiş olsun” diyorum.

MÜFTÜLÜK NİKÂHINDAN BİR ŞEY ANLADIYSAM

YENİ yasal düzenlemeye göre...

- Belediyeler nikâh kıymaya devam edecekmiş.

- Belediye nikâhında aranan resmi şartlarda en küçük bir değişiklik söz konusu değilmiş.

- Sadece il ve ilçe müftüleri de nikâh kıyabilecekmiş.

- İsteyen belediyeye, isteyen müftülüğe gidebilecekmiş.

*

Bu durumda...

- Karşı çıkan niye karşı çıkıyor?

- Destekleyen niye destekliyor?

- Bu düzenlemeyi yapan niye yapıyor?

Anlamış değilim.

BUNDAN SONRA BÖYLE

MAÇKA Parkı’nda özel güvenlik görevlisi olarak ortalıkta dolaşan hırt herifin teki, bir kadını sırf kıyafetinden dolayı taciz etmiş, “Burada böyle dolaştırmam” falan demiş.

*

“Kıyafetime karışma” yürüyüşüne katılanlar, anında örgütlenip dün saat 19.00’da Maçka Parkı’nda buluştular o sözde güvenlik görevlisi hırt herif ve onun zihniyetine karşı.

*

Kim kadının kıyafetine karışıyorsa...

Örgütlü kadınları karşısında bulacak.

Tırsacak...

Pısacak...

Korkacak.

Bundan sonra böyle.

İLAHİ İKAZ MI?

ŞÖYLE oldu:

Oturmuş tam da “Bodrum, Yunan adalarına bin basar” konulu bir yazı yazıyordum ki...

Bodrum tam 4.3’lük sallanıverdi.

*

İlahi ikaz galiba dedim.

Ve yazmaktan vazgeçtim.