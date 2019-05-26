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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr

Bir siyasetçinin nesine bakılır?

26 Mayıs 2019

ORUÇ tutup tutmadığına değil...

Ehil olup olmadığına bakılır.

*

Namaz kılıp kılmamasına değil...

Liyakat sahibi olup olmadığına bakılır.

*

İçki içip içmemesine değil...

Ortaya koyduğu projelere ve vizyona bakılır.

*

Yasin okuyup okumamasına değil...

Yalan söyleyip söylemediğine bakılır.

*

Abdest alıp almadığına değil...

Hakka, hukuka riayet edip etmediğine bakılır.

*

Cumaya gidip gitmediğine değil...

Halka gidip gitmediğine bakılır.

 

GAZETECİLİKTE YENİ KRİTERLER

EKREM İmamoğlu’na...

“Bir güneş gibi doğdun üzerimize Ekrem Başkan” demeden tarafsız gazeteci olamazsın.

*

Ekrem İmamoğlu’na...

“Güneşte leke var, sende yok” demeden iyi gazeteci kabul edilmen neredeyse imkânsız.

*

Ekrem İmamoğlu’na...

“Sen başımıza gelen son güzel şeysin” demeden araştırmacı soruşturmacı gazeteci sayılmazsın.

*

Ekrem İmamoğlu’na...

“Sen CHP’nin değil 16 milyon İstanbul’un adayısın” demeden cesur bir gazeteci olmak mı? Asla!

 

GALİBA

Bir siyasetçinin nesine bakılır

BİZ Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun ekran kapışmasını beklerken...

Galiba...

Bir siyasetçinin nesine bakılır

Melih Gökçek ile Mansur Yavaş’ın ekran kapışmasına maruz kalacağız.

 

CAMİYE YAPILABİLECEK EN BÜYÜK ÜÇ KÖTÜLÜK

BİR: Cami kapısında siyasi rakibe “hırsız” demek.

*

İKİ: Camiye gelen adayı yuhalamaya kalkışmak.

*

ÜÇ: Camiyi sadece bir partiye aitmiş gibi algılayıp algılatmak.

 

BİZİM TARAF MEDYASI/ SİZİN TARAF MEDYASI

FARKINDA mısınız?

İki taraf da konuşurken...

“Bizim taraf medyası” ve “Sizin taraf medyası” diye konuşuyor.

*

Ve hiç kimse böyle bir ayrımı zerre yadırgamıyor.

*

Böyle bir medya ortamında...

Benim gibiler için...

“Senin de ne olduğun belli değil be abi” denmesinden daha doğal ne olabilir?

 

NİYE ACABA?

KARAR gazetesinde yazan Mehmet Ocaktan’ı kimse “Karar gazetesi yazarı” diye tanıtmıyor.

Onun yerine...

“AK Parti eski milletvekili” diyor.

Niye acaba?

 

NE OLDU ONA?

Bir siyasetçinin nesine bakılır

Bir Mehmet Özhaseki vardı, ne oldu ona?

*

 Bir İstanbul’a atılacak mitil vardı, ne oldu ona?

*

 Bir “Biz bu komünist başkanı çok sevdik” vardı, ne oldu ona?

 

DERSİM’İN DERSİM OLDUĞUNUN KANITI

DERSİM’in Dersim olduğuna kanıt olarak...

Tek başına şu türkü yeter de artar bile:

*

“Dersim dört dağ içinde / Gülü bardağ içinde / Dersim’i hak saklasın / Bir gülüm var içinde...”

 

HANİ HER ŞEY GÜZEL OLACAKTI?

BENİM için her şey çok kötü oldu yahu!

*

E hani her şey çok güzel olacaktı?

 

JOHNNY DEPP KİME BENZEMİŞ?

Bir siyasetçinin nesine bakılır

- Düğünlerde sürekli hır çıkaran kız tarafı dayısına...

*

Çakallık yapmaya tövbe etmiş eski bir kulağı kesiğe...

*

“Zahidem” türküsünü pek seven kavruk bir Orta Anadolu emmisine...

 

BUNU ÇOK SEVDİM

Bir siyasetçinin nesine bakılır

UKRAYNA’nın yeni seçilen devlet başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinin memurlarına şöyle seslenmiş:

*

“Çalışma ofislerinize benim fotoğraflarımı değil, çocuklarınızın fotoğraflarını asın. Karar vereceğiniz zaman o fotoğraftaki çocuklarınızın gözlerine bakın, yaptığınız işlerden dolayı sizinle gurur mu duyacak, yoksa utanacak mı?”

*

Şahane bir talep.

Çok sevdim.

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