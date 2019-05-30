YSK’nın yanıtlaması gereken sorular

TÜRKİYE, İstanbul seçimlerine odaklandı.
31 Mart seçimlerinden sonra belirsizliğin ortadan kalkacağı, piyasaların açılacağı tahmin ediliyordu ama İstanbul seçimlerinin iptaliyle başa dönüldü.
YSK’nın gerekçeli kararı ise tartışmalara son vermek yerine tam aksine yeni tartışmalara neden oldu. YSK’nın iptal kararı, İstanbul seçimlerini etkileyecek. 23 Haziran’da sandığa sadece adaylar girmeyecek, aynı zamanda YSK’nın kararı da oylanacak. Kimi seçmen Ekrem İmamoğlu’nun mağdur edildiğini düşünerek oy kullanacak, kimi bunu seçimin ikinci turu olarak görecek.
Gerekçeli kararın görüşüldüğü YSK’daki toplantının perde arkasını paylaşacağım ama öncelikle bazı sorulara cevap arayacağım. İptal kararından sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “YSK içindeki 7 çete mensubu hâkim iptal kararı veriyor” dedi. Yetinmedi, CHP grubunda bu isimleri tek tek okuyup yuhalattı.
YSK BAŞKANI NEDEN SESSİZ?
YSK’nın bir başkanı var. Adı Sadi Güven. Başkanın bir görevi de YSK’nın hukukunu korumak. Ben şu ana kadar Sadi Güven’den YSK’nın hukukunu koruyacak bir cümle duymadım. Sadi Güven, iptal kararına karşı çıktı. Bunu anlıyorum. Ancak iptale karşı çıkması başında bulunduğu kurumun hukukunu korumasına ve 7 üyenin çete olarak ilan edilmesine sessiz kalmasını mı gerektiriyor? Yoksa Sadi Güven de Kılıçdaroğlu gibi mi düşünüyor?
Devam edelim.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, bir TV programında “YSK kararını saray yazmış, onlar da imzalamışlar” dedi. Bu söz sadece iptal kararı veren 7 üyeyi değil, muhalefet şerhi yazan 4 üyeyi de töhmet altında bırakacak bir ifade.
YSK Başkanı Sadi Güven’den “Bu kararlar sarayda değil, YSK’da yazılmıştır” diyen bir açıklama gelmedi. Elbette ki YSK polemiklerle uğraşmaz ama “çete” deniliyorsa, “Karar sarayda yazıldı” diye konuşuluyorsa, “Kızılay’da sizi yürütmezler, yüzünüze tükürürler” diye diye tehdit ediliyorsa YSK Başkanı’nın bir şey demesi gerekmez mi?
O TOPLANTIDA KONUŞULANLAR
YSK’nın iptal kararı aldığı 6 Mayıs’taki toplantıda “kısa karar” açıklanmıştı. 22 Mayıs’ta gerekçeli kararın yayınlanmasıyla birlikte kısa kararda yer almayan iptal gerekçelerinin gerekçeli kararda yer aldığı iddiası üzerine bir tartışma başladı. Kısa karar metninde iptal gerekçesi olarak sadece bazı sandık kurullarında kamu görevlisi olmamasından söz edilince, bazı üyeler itiraz ediyor. Kamu görevlilerinin kısıtlılar ve sayım döküm cetvelleriyle birlikte seçim sonuçları üzerinde müessir olması nedeniyle iptal kararının verildiği belirtiliyor. İtiraz eden üyeler, bu noktaların gerekçeli kararda yer alacağı belirtilerek ikna ediliyor. Ama bir de bakıyorsunuz, sanki bu tartışma hiç yaşanmamış gibi, muhalefet şerhlerinde önemli bir yer tutuyor
YSK’NIN ÇELİŞKİLERİ
Bir başka çelişki, sandık kurulu başkanlarıyla ilgili yaşanıyor. Antalya Serik İlçe Seçim Kurulu, 27 Mart’ta YSK’ya “Sandık kurulu başkan ve üyelerini seçime katılan partilere verebilir miyim” diye başvuruda bulunuyor. YSK, “Veremezsin” diyor.
Haymana İlçe Seçim Kurulu, AK Parti’nin sandık kurullarıyla ilgili başvurusu üzerine YSK’ya müracaat ediyor. YSK, 4 Nisan tarihli kararında, sandık kurulu başkan ve üyelerinin listesinin verilemeyeceğine hükmediyor. Peki o zaman aynı YSK üyeleri sandık kurullarıyla ilgili muhalefet şerhlerinde niye sandık kurullarına itirazların 2 Mart tarihinde son erdiği savunmasının arkasına saklanıyorlar? Hem listeleri vermeyeceksin, hem bu işin yanlışlığı İstanbul seçimlerinin iptaline neden olunca bu kez listelerin partilere verilmesi kararı alacaksın, hem de o zaman niye itiraz etmedin diyeceksin. Bu ne yaman çelişki YSK?
Ayrıca 298 sayılı Seçim Yasası’ndaki olağanüstü itirazın süresinin dolmadığını onlar benden iyi biliyor.
BEDELİ ADAYLAR ÖDEYECEK
Sahi unutmuştum, sorayım: CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, sonradan tevil etmeye çalışsa da 31 Mart seçimleri öncesinde sandık kurullarıyla ilgili listeleri aldıklarını söyledi. Zaten Pendik’te CHP belediye başkan adayı Mehmet Salih Usta’nın “değerli sandık başkanım” diye attığı mesajlar ortaya çıktı. Sahi CHP listeleri nasıl temin etti?
Bu seçimin üç mağduru var.
1- İstanbul seçmeni
2- Ekrem İmamoğlu
3- Binali Yıldırım
YSK birbirinden çelişkili kararlarıyla İstanbul seçimlerinin iptaline neden oldu. Ama üzücü olan, seçimde bunun bedelini YSK ödemeyecek. Seçimlerin iptal kararıyla bedeli Türk demokrasinin ödediği gibi...
YSK’nın yanıtlaması gereken sorular
TÜRKİYE, İstanbul seçimlerine odaklandı.
31 Mart seçimlerinden sonra belirsizliğin ortadan kalkacağı, piyasaların açılacağı tahmin ediliyordu ama İstanbul seçimlerinin iptaliyle başa dönüldü.
YSK’nın gerekçeli kararı ise tartışmalara son vermek yerine tam aksine yeni tartışmalara neden oldu. YSK’nın iptal kararı, İstanbul seçimlerini etkileyecek. 23 Haziran’da sandığa sadece adaylar girmeyecek, aynı zamanda YSK’nın kararı da oylanacak. Kimi seçmen Ekrem İmamoğlu’nun mağdur edildiğini düşünerek oy kullanacak, kimi bunu seçimin ikinci turu olarak görecek.
Gerekçeli kararın görüşüldüğü YSK’daki toplantının perde arkasını paylaşacağım ama öncelikle bazı sorulara cevap arayacağım. İptal kararından sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “YSK içindeki 7 çete mensubu hâkim iptal kararı veriyor” dedi. Yetinmedi, CHP grubunda bu isimleri tek tek okuyup yuhalattı.
YSK BAŞKANI NEDEN SESSİZ?
YSK’nın bir başkanı var. Adı Sadi Güven. Başkanın bir görevi de YSK’nın hukukunu korumak. Ben şu ana kadar Sadi Güven’den YSK’nın hukukunu koruyacak bir cümle duymadım. Sadi Güven, iptal kararına karşı çıktı. Bunu anlıyorum. Ancak iptale karşı çıkması başında bulunduğu kurumun hukukunu korumasına ve 7 üyenin çete olarak ilan edilmesine sessiz kalmasını mı gerektiriyor? Yoksa Sadi Güven de Kılıçdaroğlu gibi mi düşünüyor?
Devam edelim.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, bir TV programında “YSK kararını saray yazmış, onlar da imzalamışlar” dedi. Bu söz sadece iptal kararı veren 7 üyeyi değil, muhalefet şerhi yazan 4 üyeyi de töhmet altında bırakacak bir ifade.
YSK Başkanı Sadi Güven’den “Bu kararlar sarayda değil, YSK’da yazılmıştır” diyen bir açıklama gelmedi. Elbette ki YSK polemiklerle uğraşmaz ama “çete” deniliyorsa, “Karar sarayda yazıldı” diye konuşuluyorsa, “Kızılay’da sizi yürütmezler, yüzünüze tükürürler” diye diye tehdit ediliyorsa YSK Başkanı’nın bir şey demesi gerekmez mi?
O TOPLANTIDA KONUŞULANLAR
YSK’nın iptal kararı aldığı 6 Mayıs’taki toplantıda “kısa karar” açıklanmıştı. 22 Mayıs’ta gerekçeli kararın yayınlanmasıyla birlikte kısa kararda yer almayan iptal gerekçelerinin gerekçeli kararda yer aldığı iddiası üzerine bir tartışma başladı. Kısa karar metninde iptal gerekçesi olarak sadece bazı sandık kurullarında kamu görevlisi olmamasından söz edilince, bazı üyeler itiraz ediyor. Kamu görevlilerinin kısıtlılar ve sayım döküm cetvelleriyle birlikte seçim sonuçları üzerinde müessir olması nedeniyle iptal kararının verildiği belirtiliyor. İtiraz eden üyeler, bu noktaların gerekçeli kararda yer alacağı belirtilerek ikna ediliyor. Ama bir de bakıyorsunuz, sanki bu tartışma hiç yaşanmamış gibi, muhalefet şerhlerinde önemli bir yer tutuyor
YSK’NIN ÇELİŞKİLERİ
Bir başka çelişki, sandık kurulu başkanlarıyla ilgili yaşanıyor. Antalya Serik İlçe Seçim Kurulu, 27 Mart’ta YSK’ya “Sandık kurulu başkan ve üyelerini seçime katılan partilere verebilir miyim” diye başvuruda bulunuyor. YSK, “Veremezsin” diyor.
Haymana İlçe Seçim Kurulu, AK Parti’nin sandık kurullarıyla ilgili başvurusu üzerine YSK’ya müracaat ediyor. YSK, 4 Nisan tarihli kararında, sandık kurulu başkan ve üyelerinin listesinin verilemeyeceğine hükmediyor. Peki o zaman aynı YSK üyeleri sandık kurullarıyla ilgili muhalefet şerhlerinde niye sandık kurullarına itirazların 2 Mart tarihinde son erdiği savunmasının arkasına saklanıyorlar? Hem listeleri vermeyeceksin, hem bu işin yanlışlığı İstanbul seçimlerinin iptaline neden olunca bu kez listelerin partilere verilmesi kararı alacaksın, hem de o zaman niye itiraz etmedin diyeceksin. Bu ne yaman çelişki YSK?
Ayrıca 298 sayılı Seçim Yasası’ndaki olağanüstü itirazın süresinin dolmadığını onlar benden iyi biliyor.
BEDELİ ADAYLAR ÖDEYECEK
Sahi unutmuştum, sorayım: CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, sonradan tevil etmeye çalışsa da 31 Mart seçimleri öncesinde sandık kurullarıyla ilgili listeleri aldıklarını söyledi. Zaten Pendik’te CHP belediye başkan adayı Mehmet Salih Usta’nın “değerli sandık başkanım” diye attığı mesajlar ortaya çıktı. Sahi CHP listeleri nasıl temin etti?
Bu seçimin üç mağduru var.
1- İstanbul seçmeni
2- Ekrem İmamoğlu
3- Binali Yıldırım
YSK birbirinden çelişkili kararlarıyla İstanbul seçimlerinin iptaline neden oldu. Ama üzücü olan, seçimde bunun bedelini YSK ödemeyecek. Seçimlerin iptal kararıyla bedeli Türk demokrasinin ödediği gibi...