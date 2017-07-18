Yaza özel, inceliğinizi koruyan iki lezzetli tarif

VİETNAM USÜLÜ TAVUKLU SALATA

Malzemeler:

Salata için 2 fincan didiklenmiş haşlanmış tavuk, 4 bardak kıyılmış Çin lahanası, ince dilimlenmiş 4 soğan, 1 su bardağı rendelenmiş havuç, küçük parçalara ayrılmış 1 kırmızıbiber, 1/2 fincan kabaca doğranmış taze nane, 1/2 fincan kabaca doğranmış taze kişniş, 1/2 fincan kıyılmış yer fıstığı. Sosu için 1/4 fincan taze limon suyu, 2 çay kaşığı Sriracha sosu, 3 diş kıyılmış sarımsak, 2 çorba kaşığı şeker, 3 çorba kaşığı balık sosu (tercihen Tayland veya Vietnam'dan ithal edilen bir marka), 3 çorba kaşığı bitkisel yağ

Hazırlanışı:

Büyük bir salata kabında, fıstıklar haricindeki tüm salata malzemelerini karıştırın. Ayrı bir çanakta, sos için tüm malzemeleri bir araya getirin; şeker eriyinceye kadar karıştırın. Porsiyonlara ayırmadan hemen önce, sosu salataya dökün ve karıştırın. Servis kâselerine aktarın ve fıstıklarla süsleyin.

GOLDEN GAZPACHO

Malzemeler:

6 bardak sarı kiraz domates, 1/2 fincan taze kıtır ekmek, 2 yemek kaşığı beyaz şarap sirkesi, 6 çorba kaşığı sızma zeytinyağı, 1/4 çay kaşığı zerdeçal, 1/4 çay kaşığı köri tozu, 2,5 çay kaşığı tuz, 1 su bardağı soğuk su, 6 ince kıyılmış frenk soğanı, 1 çekirdekleri çıkmış ve kıyılmış kırmızıbiber, taze karabiber. İsteğe bağlı malzemeler haşlanmış kıyılmış yumurta, jambon veya prosciutto, yengeç eti, kızarmış ekmek.

Hazırlanışı:

Domatesleri, ekmek kırıntılarını, beyaz şarap sirkesi, zeytinyağı, zerdeçal, köri tozu, tuz ve suyu blender’da iyice karıştırın. Pürüzsüz bir karışım elde edene kadar devam edin. Karışımı ince bir elekten geçirip iyice süzün. İpeksi dokuyu elde etmek için çorbanızı iyice elemelisiniz. Bu işlemi ne kadar iyi yaparsanız o kadar güzel bir çorba elde edersiniz. Baharatları ekleyin. Hazırladığınız çorbayı buzdolabında yaklaşık bir saat soğutun. Buzdolabından çıkardıktan sonra iyice karıştırın ve kâselere doldurup üzerini dilediğiniz çeşnilerle süsleyin. Üzerine kırmızıbiber ve taze olarak öğütülmüş karabiber serpin. Dünyanın en lezzetli soğuk çorbasını tatmaya hazır mısınız?