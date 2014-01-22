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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Van kahvaltısı marka oluyor

22 Ocak 2014

Meşhurdur Van kahvaltısı. İstanbul’da, Van’dan yüzlerce kilometre uzakta bile kapılarında “Van kahvaltısı burada” yazan mekânlar vardır.

Otlu peynirinden murtuğasına ve kavutuna kadar pek çok yöresel lezzetiyle Van kahvaltısı çok özeldir.
Ancak her özel ve güzel şeyde olduğu gibi Van kahvaltısını da layıkıyla sunamayan mekânlar var. İşte Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva’nın Van kahvaltısını markalaştırmak için çalışmalara başlamasının bir sebebi de bu.
Takva, bu amaçla bir dosya hazırlayıp Türk Patent Enstitüsü’ne başvurduklarını, Türkiye’nin pek çok kentinde, hatta yurtdışında bile Van kahvaltısı adı altında ürün ve hizmet sunulduğunu ve eğer marka tescillenirse sunulan üründe standart bir kalite yakalanabileceğini belirtiyor.
Takva, Van kahvaltısını tanıtmak amacıyla aynı zamanda Van’da 7 kilometrelik bir kahvaltı sofrası kurmayı amaçladıklarını da söylüyor.
Van Ticaret ve Sanayi Odası’nın bu girişimini saygıyla selamlıyorum. Projede emeği geçen herkese sevgiler.

Mantarlı Ispanaklı Mücver

Mantarlar akan suyun altında iyice yıkanıp süzülür ve rendelenerek derin bir kaba koyulur. Ispanak yaprakları incecik doğranıp başka bir derin kaba alınır.
Sarmısaklar pirinç tanesi büyüklüğünde dilimlere ayrılıp ıspanağın üzerine ilave edilir. Soğan rendelenip katılır. Tuz, karabiber, kırmızı pulbiber, kuru nane ve kekik serpilir.
Sebze karışımı elle yoğrulup yumuşatılır ve rendelenmiş mantarın üzerine eklenip tekrar karıştırılır.
Diğer taraftan, un derin bir kaba koyulup üzerine yumurtalar kırılır. Bir taraftan tel çırpıcı yardımıyla çırpılırken, bir taraftan süt ilave edilir.
Hazırlanan bu sos sebzelerin üzerine aktarılıp karıştırılır. Rendelenmiş kaşar peyniri (diyet dil peynir de kullanılabilir) serpilir.
Orta boy ve kenarları yüksek bir fırın kabı 2 yemek kaşığı sıvıyağla yağlanır.
Hazırlanmış olan karışım kaba aktarılıp üzeri düzeltilir.
Mücver, 10 dakika önceden 175 dereceye ayarlanmış fırında üzeri iyice kızarıncaya kadar, 30 dakika pişirilip çıkarılır. Et ya da balığın yanında sıcak sıcak servise sunulur.

Malzeme listesi

-300-400 gr taze kültür mantarı
-1 orta boy kuru soğan
-2 diş sarmısak
-10-12 yaprak ıspanak
-2 çay kaşığı kuru nane, kuru kekik
-1 çay kaşığı tuz, karabiber, kırmızı pulbiber
Sos için;
-2 yemek kaşığı un
(1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı kepekli un da kullanılabilir)
-3 su bardağı süt
-2 adet
yumurta
-Yarım su bardağı rendelenmiş taze kaşar

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