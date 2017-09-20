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    Üniversiteli kızın sır ölümü...

    MERSİN, (DHA)
    20.09.2017 - 16:02 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 00:20

    Mersin’de tabancayla vurulan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi F. Ş. hayatını kaybetti. F. Ş.’in, tabancasıyla oynarken yanlışlıkla ateş almasıyla öldüğünü iddia eden polis memuru sevgilisi B.A. gözaltına alındı.

    Olay, dün saat 22.00 sıralarında merkez Mezitli İlçesi’nde meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda bulunan ve tatil için Mersin’e gelen polis memuru B.A., kız arkadaşı F. Ş. ile buluştu.

    İkilinin bulunduğu evden bir süre sonra silah sesi geldi. Olay yerine gelen ekipler, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemede Ş.’in göğüs kısmında bir kurşun yarası belirlendi. Genç kızın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, gözaltına alınan polis memuru B.A. ifadesinde, kız arkadaşı F. Ş.’in tabancasıyla oynadığını, kendisinin de "Dur yapma" dediği sırada ateş aldığını ileri sürdü.

    Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayın kaza mı yoksa cinayet mi olduğunun araştırıldığı bildirildi.

    Etiketler: Mersin , Son dakika , Cinayet , Ölüm
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