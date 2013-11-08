Susamlı tavuk salatası

Marine sosunun hazırlanması için; sıcak süt derin bir kaba aktarılıp üzerine bal eklenir. Çatalla karıştırılarak bal eritilir.

Ketçap (domates püresi de kullanılabilir) tuz ve karabiber ilave edilip iyice karıştırılır. Tavuk etleri bu sosa bulanır ve buzdolabında 30 dakika kadar bekletilir.

Galeta unu bir tabağa koyulur. Varsa yarım çay kaşığı kimyon ve kırmızı pul biber de katılabilir) Bütün yumurta ve yumurta akı da başka bir tabakta çırpılır. Susam da başka bir kaba serpiştirilir.

Sıvıyağ derin bir tavada (wok tavası öneririm) ve orta ısılı ateşte kızdırılır. Şinitzeller önce galeta ununa, sonra yumurtaya, en son da susama iyice bulandıktan sonra kızgın yağa aktarılır.

Önlü arkalı 4-5 dakika, nar gibi kızartılan tavuk etleri delikli kaşıkla tavadan alınıp kağıt havlu üzerine çıkarılır. Diğer taraftan, kıvırcık ya da göbek salata yıkanıp iri parçalara ayrılır ve derin bir salata kasesine aktarılır. Üzerine incecik kıyılmış roka ve ortadan ikiye bölünmüş domatesler eklenir. Üzerine kızarmış tavuk etleri yerleştirilir.

Taze soğanın sadece yeşil kısım ince ince doğranıp geniş bir kaseye aktarıldıktan sonra ince kıyılmış dereotu ve maydanoz da eklenir. Üzerine sızma zeytinyağı, hardal, sarmısaklar ve limon suyu aktarılıp tuz ve karabiber ilave edilir. Varsa biraz kuru fesleğen ve nane de katılır. Taze soğanlı karışım mutfak robotunda çekilip salata kasesindeki tavukların üzerinde gezdirilir.

Bu salataya keten tohumu ya da ince çekilmiş ceviz de katılabilir.

Afiyet olsun...

Malzeme listesi

-2 adet tavuk şinitzel (parmak şeklinde doğranmış olmalı)

-1 demet kıvırcık salata

-1 demet roka

-7-8 adet kiraz domates

-1 su bardağı sıvıyağ

Marine sosu için;

-2 yemek kaşığı ketçap

-1 yemek kaşığı bal

-Yarım su bardağı sıcak süt

-1 çay kaşığı tuz, karabiber

-1 çay bardağı susam

-2 çay bardağı galeta unu

-1 adet yumurta ve 1 adet yumurtanın akı

Sos için;

-1 adet taze yeşil soğan (yalnızca yeşil kısmı kullanılacak)

-Yarım demet dereotu

-Yarım demet maydanoz

-2 diş sarmısak

-1 çay bardağı sızma zeytinyağı

-1 çay kaşığı tatlı hardal

-1 adet limonun suyu

-1 çay kaşığı tuz, karabiber