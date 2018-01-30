Türkiye’nin en iyi korunmuş köyü

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Çanakkale Küçükkuyu ilçesinde küçücük bir sit alanı Adatepe… Türkiye’nin en iyi korunmuş köyü olarak da biliniyor. Rum ve Türk mimarisinin izlerini taşıyan binaların bulunduğu Adatepe adete huzura açılan birer pencere… Hafta sonunda biraz olsun kafa dinlemek istiyorsanız burası tam size göre...
Çanakkale Küçükkuyu ilçesinde küçücük bir sit alanı Adatepe… Türkiye’nin en iyi korunmuş köyü olarak da biliniyor. Rum ve Türk mimarisinin izlerini taşıyan binaların bulunduğu Adatepe adete huzura açılan birer pencere… Hafta sonunda biraz olsun kafa dinlemek istiyorsanız burası tam size göre...
Fotoğraflar: Alamy, Pinterest, Adatepe Ida Blue Hotel
Instagram: @seymen.b
SON GÜNCELLEME
2 / 30
Kaz Dağları ve Edremit Körfezinin dibinde bulunan bu köy yıllarca ev sahipliği yapmış insanlara... Binalardaki her taş yüz yılların emeği, hatırası... Türkler bu köyde Selçuklu dönemi itibariyle yaşamışlar.
Instagram: @seymen.b
SON GÜNCELLEME
3 / 30
Midilli’den gelen Rumlarla beraber ise bu köyde yaşamışlar. Yıllarca beraber yaşayan iki ırk... Kurtuluş Savaşı sonrasında mübadele ile ayrılmış. Rumlar Girit’e, Atina’ya göçmüş.
Instagram: @seymen.b
SON GÜNCELLEME
4 / 30
Burada kalan Türkler de yıllara tutunamamış ve köyü terk etmişler. 1950’li yıllarda evler sahipsiz kalmış. 1989 yılında sit alanı ilan edilen Adatepe’de evlerin 110 tanesi yeniden restore edilmiş ve turizm için güzel bir yatırım olmuş.
Instagram: @seymen.b
SON GÜNCELLEME
5 / 30
Adatepe’de günümüzde Anıtlar Kurulu izni olmadan bir çivi bile çakılamıyor. Her şey izne tabi. Hal böyle olunca tesis sayısı da az kalıyor tabi.
Instagram: @seymen.b
SON GÜNCELLEME
6 / 30
Ama büyük şehirlerden kaçan insanların keşfetmesiyle Adatepe’de satın alınan ev sayısı da artmış. Adatepe’nin sakinleri kaybolmak üzere olan bir köyü yeniden ayağa kaldırmış ve hayat bağlamış...
Instagram: @seymen.b
SON GÜNCELLEME
7 / 30
Burası günümüzde Ege’de ciddi bir cazibe merkezlerinden... Adatepe Köyü Köy mezarlığının binbir yeşilli selvilerini ardınızda bırakıp Zeus Sunağının bulunduğu tepeye çıktığınızda önünüze bakmaya doyulmayan bir manzara çıkıverir; kıyısındaki köylerden dört mevsim dumanlar yükselen Edremit körfezi, Ayvalık civarındaki adalar ve bütün baştan çıkarıcılığıyla Midilli...
Instagram: @seymen.b
SON GÜNCELLEME
8 / 30
Dağlardan gelen yaban mersinlerinin, keçiboynuzlarının, taze limon kekiklerinin ve adaçayının kokusu Ege’den gelen meltemle harmanlanır. Buradan bakıldığında zeytinlikler uçsuz bucaksızmış gibi gelir insana...
Instagram: @seymen.b
SON GÜNCELLEME
9 / 30
Zeytin ağacının mücizeleri Geçmişi günümüzden yedi bin yıl öncesine dayanan zeytin ağacı, bu ağacın meyvesi olan zeytin ve zeytinin özü sayılan zeytinyağı tarihin her döneminde kutsal sayılmış ve birçok efsanenin de kaynağı olmuştur.
Instagram: @seymen.b
SON GÜNCELLEME
10 / 30
Ve rivayet odur ki, en nefis zeytinyağı binlerce yıldır Kazdağından gelen binbir baharatın kokusunun Ege’nin meltemiyle karıştığı bu eşsiz coğrafyada üretilir.
Instagram: @seymen.b
SON GÜNCELLEME
11 / 30
İyi bir zeytinyağı için zeytinler henüz bütünüyle olgunlaşmadan toplanıp, meyvemsi tadını yitirmemesi için bekletilmeden fabrikaya ulaştırılır. Eskiler bu konunun önemini “ağaçtan taşa" diye ifade etmişler.
Instagram: @seymen.b
SON GÜNCELLEME
12 / 30
Mutlaka gezilmeli: Zeytinyağı Müzesi Türkiye'de türünün ilk örneği olarakZeytinyağı "Fabrika - Müzesi" 2001 den beri yerli yabancı onbinlerce ziyaretçi ağırlıyor.
Instagram: @seymen.b
SON GÜNCELLEME
13 / 30
Zeytin ve zeytinyağının kültürü o kadar derinlere iniyor ki, yazılmış tüm kutsal kitaplarda çeşitli şekillerde ifadesini buluyor.
Instagram: @seymen.b
SON GÜNCELLEME
14 / 30
Ülkemizde bu kadar eski ve köklü bir kültürü olmasına karşın, bu ürüne ilişkin yazılı ve görsel malzemelerin yok denecek kadar az olması, Adatepe Zeytinyağ Müzesi'nin doğuşuna gerekçe olmuş.
Instagram: @seymen.b
SON GÜNCELLEME
15 / 30
Müzede eski zeytinyağı presleri, zeytin toplama aletleri, taşıma ve saklama kapları, çeşitli folklorik objeler görülebilir.
Instagram: @seymen.b
SON GÜNCELLEME
16 / 30
Aynı zamanda geleneksel usulde zeytinyağı sabun yapım tekniği de açıklamalı olarak sergilenmekte. Zeytinyağının üretim aşamaları, saklanması, aktarılması, filtre edilmesi vb. gibi zeytinin dalından soframıza geliş öyküsünü görüp, dinlemek tabii ki taze köy ekmeği ile tadımını yapmak yerli ve yabancı ziyaretçiler için hem eğitici hem de keyifli olacak.
Instagram: @seymen.b
SON GÜNCELLEME
17 / 30
Nerede kalınır? Adatepe’de toplam üç otel bulunuyor: İdea blue, Hünnaphan ve Zeushan Otel.
Instagram: @seymen.b
SON GÜNCELLEME
18 / 30
İdeablue, harika bahçesiyle, Hünnaphan ise köyün tek havuzlu tesisi olarak dikkatleri üzerine çekiyor.
Instagram: @seymen.b
SON GÜNCELLEME
19 / 30
Köyde ayrıca 'airbnb' üzerinden kiralama yapan evlerde varmış ama bakmak lazım...
Instagram: @seymen.b
SON GÜNCELLEME
20 / 30
Adatepe’de hemen köy girişinde bulunan Zeushan Otel’de bölgenin üçüncü oteli olarak ziyaretçilerini bekliyor.
Instagram: @seymen.b
SON GÜNCELLEME
21 / 30
Adatepe’de kahvaltı “Adatepe’de kalmayacağım ama sabah oradan geçeceğim bir kahvaltı mekanı var mı?” diye sorarsanız 'Tanyeri' tam size göre olabilir.
Instagram: @seymen.b
SON GÜNCELLEME
22 / 30
Edremit Körfezi’ni tepeden görebileceğiniz ve lezzetli kahvaltısıyla kendi kendinize “Ne güzel karar vermişim” diyebileceğiniz hoş bir nokta.
Instagram: @seymen.b
SON GÜNCELLEME
23 / 30
Adatepe’de ne yapılır? Adatepe’de öyle müthiş eğlence beklemeyin sakın. Çünkü doğasına aykırı zaten. Burada kitabınızı okursunuz, sohbetinizi yaparsınız.
Instagram: @seymen.b
SON GÜNCELLEME
24 / 30
Yoğun bir tempoda geçen haftanın yorgunluğunu unutursunuz. Özetle burada kendinizle kalacaksınız. Telefon da çekmez, çünkü sit alanı, baz istasyonu yoktur.
Instagram: @seymen.b
SON GÜNCELLEME
25 / 30
Hal böyle olunca kafa dinlemek için yaptığınız bu kaçamağın hakkını verirsiniz. Mis gibi dinlenir öyle ayrılırsınız köyden.
Instagram: @seymen.b
SON GÜNCELLEME
26 / 30
Adatepe civarında nereler var? Adatepe birçok merkeze yakın bir mesafede konumlanmış.
Instagram: @seymen.b
SON GÜNCELLEME
27 / 30
Altınoluk, Zeus Altarı, Kaz Dağları, Assos, Behram son derece yakın mesafede arabada maksimum 30 dakikada gidilecek güzelliklerden. Genelde bu rotalar bahar ve yaz aylarında tercih edilse de şu sıralar da oldukça güzel...
Instagram: @seymen.b
SON GÜNCELLEME
28 / 30
Adatepe’ye nasıl gidilir? Adatepe, Çanakkale’nin Küçükkuyu ilçesine bağlı bir dağlık alanda konumlanmış bir köy. Küçükkuyu’da Altınoluk yolunda dağlara doğru bir tabela göreceksiniz.
Instagram: @seymen.b
SON GÜNCELLEME
29 / 30
Buradan girdikten 5 km. sonra Adatepe sınırına geliyorsunuz. Köye araçla gidiliyor. Hatta köyde konaklayacağınız otele arabayla giriş yapabilirsiniz.
Instagram: @seymen.b
SON GÜNCELLEME
30 / 30
Yol gayet düzgün, manzaralı ve sorunsuz. Köye kadar asfalt ve köyün içi ise taşlık patika.