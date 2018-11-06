Fas seyahatinde dikkat edilecekler

TÃ¼rkÃ§eyi seÃ§ebiliyorlar

En Ã§ok ilgimi Ã§eken mesele, Fasâ€™ta TÃ¼rkÃ§eyi anlama. Anlama derken konuÅŸma deÄŸil tabi. Ama benim TÃ¼rkÃ§e dili konuÅŸtuÄŸumu anlÄ±yorlar. 3000-3500 km uzaklÄ±kta bir Ã¼lkenin bizim dilimizi anlamasÄ± gerÃ§ekten Ã§ok ilginÃ§ geldi. ArkadaÅŸÄ±mla konuÅŸurken aa TÃ¼rk mÃ¼sÃ¼nÃ¼z tepkileri alÄ±yorum. Ä°lk kez baÅŸÄ±ma geldi, hoÅŸuma da gitti. Hatta bir Paul ÅŸubesinde iki kÄ±z arkamÄ±zdan su dÃ¶ktÃ¼, TÃ¼rkÃ§e gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼z dediler. Nereden mi biliyorlar peki? Dizilerdenâ€¦ Ä°nanÄ±lmaz dizi izliyorlar. MuhteÅŸem YÃ¼zyÄ±l, AÅŸk-Ä± Memnu, Kurtlar Vadisi vs vsâ€¦

Jamaa El-Fna MeydanÄ± ( Kaos ile mÃ¼cadele )

Fasâ€™ta Ã–zellikle MarakeÅŸ tam bir kaos ! Jamaa El-Fna MeydanÄ± ÅŸehrin kalbi. Bir o kadar da cÃ¼mbÃ¼ÅŸ yeri. Burada yÄ±lan oynatÄ±cÄ±larÄ±, berberi Ã§algÄ±cÄ±larÄ±, maymun gezdirenler, seyyar satÄ±cÄ±lar, oyun oynayanlar hepsi bir arada. Ã–zellikle akÅŸamlarÄ± her cinsten insanÄ±n olduÄŸu bir meydan. BurasÄ± iÃ§in hiÃ§ bilmezsen aa ne ilginÃ§ ne enteresan yorumlarÄ± yapabilirsin. Ama bilmediÄŸin bir mesela var ki, bunlarÄ±n hepsi aslÄ±nda birer tuzak. O maymunu, yÄ±lanÄ± Ã§ekmek istersen sana uygun ortamÄ± saÄŸlÄ±yorlar. YÄ±lanÄ± boynuna sarÄ±yorlar, veya senin telefonunu alÄ±yorlar sen Ã§ekiyormuÅŸsun gibi aÄŸzÄ±na kadar giriyorlar vs vs. Ama senin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ iÅŸin bitince sanki bir hizmet almÄ±ÅŸ gibi ee para ? diye soruyorlar. Sen hafif tebessÃ¼m edip tabi deyip 3 5 lira veririm diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsan yanÄ±lÄ±rsÄ±n Ã§Ã¼nkÃ¼ bahÅŸiÅŸi de beÄŸenmiyorlar. Bu kadar kiÅŸiyiz bu kadar mÄ± diyorlar ? O Ä±srarcÄ± tavÄ±r yaklaÅŸÄ±k 5 dakika kadar sÃ¼rÃ¼yor. Ve sonunda ya peki diyorlar ya da bir yÄ±lanÄ± alÄ±p seni korkutmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar vs vs. O yÃ¼zdendir ki, ben bu meydanda fotoÄŸraf Ã§ekerken Ã§ok zorlandÄ±m. Hemen bahÅŸiÅŸ ! Dikkat edin efendim. AyrÄ±ca akÅŸamlarÄ± karanlÄ±kta cepci de Ã§ok. Ã‡antaya vs dikkat atman !

Taksi meselesi

3 ÅŸehir gezdim Fasâ€™ta. MarakeÅŸ, Kazablanka ve Rabat. Bu 3 ÅŸehirde de taksi renkleri ve fiyat politikalarÄ± farklÄ±. Mesela, MarakeÅŸâ€™te havalimanÄ± ile ÅŸehir merkezi arasÄ±nda 150 dirhem verdim. Ama sonradan otelde Ã¶ÄŸrendim ki hakkÄ± 70 dirhemmiÅŸ. Oysa ben 300â€™den 150â€™ye inince iyi bir iÅŸ yaptÄ±m diye dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼ÅŸtÃ¼m. DeÄŸilmiÅŸ. MarakeÅŸ taksileri tamamen pazarlÄ±k. %50 dÃ¼ÅŸmekte yetmiyor. Daha fazla fiyat kÄ±rmak lazÄ±m. Taksilerin rengi sarÄ± ayrÄ±ca. HavalimanÄ± ile ÅŸehir merkezi dÄ±ÅŸÄ±nda bence ihtiyacÄ±nÄ±z olmaz taksiye burada. GezeceÄŸiniz alan turistik merkezde max. 30 dk yÃ¼rÃ¼me mesafesi. Zaten yolda gÃ¶receÄŸiniz ilginÃ§liklerle nasÄ±l geÃ§er anlamazsÄ±nÄ±z. Kazablankaâ€™da durum biraz daha dÃ¼zenli. Beyaz taksiler pahalÄ± taksiler oluyor, adÄ± Grand Taxi. Bir de kÄ±rmÄ±zÄ±lar ve Petite Taxi. KÄ±rmÄ±zÄ± arabalar daha ucuz. 6 ile 14 Dirhem arasÄ±nda paralar Ã¶dedim genelde. MarakeÅŸ ile farka bakar mÄ±sÄ±n ? Buarada en ilginÃ§ notlardan birisi ÅŸu. Siz takside mÃ¼ÅŸteriyken takside mÃ¼sait koltuk varsa yoldan Ã§evirip binebiliyorlar, ÅŸaÅŸÄ±rmayÄ±n. AynÄ± ÅŸekilde sen taksi Ã§evirdiÄŸinde iÃ§inde mÃ¼ÅŸteri varsa sende binebiliyorsun. FiyatlandÄ±rma neye gÃ¶re bilmiyorum inan ama anladÄ±ÄŸÄ±m kadarÄ±yla taksici insafÄ±nda ilerliyor durum. Bir ÅŸekilde ilerliyorsun. Ama Ã¶zetle Kazablankaâ€™da taksi ucuz ! Rabat ise beyaz ve mavi taksilerin olduÄŸu bir ÅŸehir. Burada beyaz taksiler yine Grand, maviler ise Petit diye geÃ§iyor. HavalimanÄ±na sadece beyazlar gidiyor, maviler ÅŸehir iÃ§inde transfer saÄŸlÄ±yor. Fiyatlar ise ortalama diyelim. Rabat merkez ile havalimanÄ± arasÄ±na 100 Dirhem Ã¶dedik.Â Åžehir iÃ§inde ise max 20 Dirhem.

Yeme-Ä°Ã§me iÅŸleri

Valla net konuÅŸmak gerekirse, Fasâ€™ta bence en pahalÄ± lÃ¼ks yerde de sokakta herhangi bir sokak lezzetinde de aynÄ± yemek menÃ¼sÃ¼ne bakÄ±yorsunuz. Tajin, Kuskus menÃ¼nÃ¼n yÄ±ldÄ±zlarÄ± her zaman. Bunlar da kendi iÃ§inde etli, balÄ±klÄ±, tavuklu diye ayrÄ±lÄ±yor.Ä°Ã§ecek konusunda ise Fasâ€™ta iki tane Ã§ay Ã§eÅŸidi var. Berberi Ã§ayÄ± ve Fas Ã‡ayÄ±. Fas Ã§ayÄ± naneli sadece. Berberi ise iÃ§inde zencefil, nane vs vs yok yok.Â Demlikle geliyor, 3 4 bardak Ã§Ä±kÄ±yor. TÃ¼m ÅŸehir bunlardan iÃ§iyor. Ama bazÄ± restoranlarda black tea, earl grey de mevcut elbette.

Ã–demeler, nakitler, kredi kartlarÄ±

Ã–ncelikle ÅŸehirlerde bankalar mevcut fark Ã¶deyerek isterseniz kartÄ±nÄ±zdan para Ã§ekebiliyorsunuz. ATMâ€™ler yaygÄ±n. DÃ¼kkanlarda ise kredi kartÄ± Ã§ok Ã§ok az. Hatta bir Ã§ok yerde yok diyebilirim.Â PazarlÄ±k payÄ± %50 civarÄ±nda.

AraÃ§ kiralama

Benim gidiÅŸim MarakeÅŸ, dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Rabatâ€™tan olacaktÄ±. Bir ihtimal araÃ§ kiralamayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m. Fiyatlar ÅŸÃ¶yle, 250 TLâ€™ye denk gelen fiyatlarla baÅŸlÄ±yor gÃ¼nlÃ¼k ekonomi sÄ±nÄ±f kiralamalar. Modele gÃ¶re de deÄŸiÅŸiyor tabi. AyrÄ±ca farklÄ± ÅŸehirde bÄ±rakacaksanÄ±z ek 1000 TLâ€™ye yakÄ±n bir Ã¼cret daha Ã¶demeniz gerekiyor. YaniÂ biraz zahmetli. FarklÄ± bir noktaya teslim edecekseniz gereksiz bir masraf olarak deÄŸerlendirilebilir.

Åžehirler arasÄ± transfer

MarakeÅŸ, Kazablanka ve Rabat arasÄ±nda hep otobÃ¼s kullandÄ±m ben. MarakeÅŸâ€™Ten Kazablankaâ€™ya geÃ§erken 85 Dirhem Ã¶deyerek CTM firmasÄ±ndan otobÃ¼se bindim. Kazablanka ve Rabat arasÄ±nda ise 35 Dirhem Ã¶dedim. Harem, Esenler otogar kafasÄ±nda bir terminal yok. BildiÄŸin CTM otobÃ¼sleri iÃ§in bir ofis var otobÃ¼sler Ã¶nÃ¼ne geliyor ve kalkÄ±yor. Bu yÃ¼zden terminale gitmek iÃ§in CTM Terminal demeniz yeterli. OtobÃ¼sler ufak fiyat farklarÄ±yla farklÄ± konfor seÃ§enekleri verebiliyor size. BazÄ±larÄ±nda wifi mevcut.

KaÃ§ gÃ¼n ayÄ±rmalÄ±?Â

Vaktiniz ve bÃ¼tÃ§eniz uygun ise Fasâ€™a 7 gece 8 gÃ¼n ayÄ±rabilirsiniz. MarakeÅŸ, Kazablanka, Rabat, Fes, Meknes, ÅžafÅŸavan, Tanca, Ouarzazate, Suvayr ve Sahra Ã‡Ã¶lÃ¼nÃ¼ bu vakit iÃ§ine sÄ±ÄŸdÄ±rabilirsiniz. NasÄ±l sÄ±ÄŸacak yahu demeyin. Ä°nanÄ±n Fasâ€™Ä±n bir ucundan bir ucu araÃ§ kiralayarak 7 8 saatte gidilebilir. AyrÄ±ca Kazablanka ve Rabat gibi ÅŸehirlerde gÃ¶rÃ¼lecek yerler minimum dÃ¼zeyde. YarÄ±m gÃ¼nlÃ¼k ÅŸehirler diye yorumluyorum ben.

Konaklama meselesi

MarakeÅŸâ€™te riad kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ var malum. SÃ¼slÃ¼ havuzlar veya bizim hayat diyeceÄŸimiz bÃ¼yÃ¼k bahÃ§eli konaklar vs vs. BunlarÄ±n fiyatÄ± 350 TLâ€™den baÅŸlÄ±yor. Riad diye arama yapmanÄ±z yeterli. Alt alta dÃ¶kÃ¼leceklerdir. Bizim sevimsiz kutu gibi oteller de mevcut. OnlarÄ±n fiyatlarÄ± riadlara gÃ¶re daha da uygun tabi. Riad kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ Fes ve MarakeÅŸ ÅŸehirlerinde daha yaygÄ±n.

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