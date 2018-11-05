TezatlÄ±klar arasÄ±nda bir kaos ÅŸehri: MarakeÅŸ

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MarakeÅŸ Medina

Medina, eski ÅŸehir merkezlerine sÃ¶ylenen merkezlerin ortak ismi. Fasâ€™ta bir Ã§ok ÅŸehirde Medina bÃ¶lgesi gÃ¶rebilirsiniz. Medina bÃ¶lgesi genelde Ã§arÅŸÄ±, pazar ve kalabalÄ±k anlamÄ±nda da deÄŸerlendirilebilir. MarakeÅŸ koca bir Ã§arÅŸÄ± aslÄ±nda. Medina ise bu Ã§arÅŸÄ±nÄ±n en hareketli noktasÄ±. Eski OsmanlÄ± geleneÄŸi burada da devam ediyor. Berberler, terziler, kasaplar bazÄ± noktalarda hep yanyana. Navigasyonun yetersiz olduÄŸu sÃ¼rekli labirent sokaklarda dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir yer. Bu arada, Ã§arÅŸÄ±nÄ±n hepsi bÃ¶yle diyemem ama fotoÄŸraf konusunda sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸayabilirsiniz. BazÄ± FaslÄ±lar, fotoÄŸraf gÃ¼nah diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor. BazÄ±larÄ± ise, dÃ¼kkanÄ±n bereketi kaÃ§ar diye fotoÄŸraf Ã§ekmenize tepki verebilir dikkat !

Jamaa El-Fna MeydanÄ± ( Kaos ile MÃ¼cadele )

Fasâ€™ta Ã–zellikle MarakeÅŸ tam bir kaos ! Jamaa El-Fna MeydanÄ± ÅŸehrin kalbi. Bir o kadar da cÃ¼mbÃ¼ÅŸ yeri. Burada yÄ±lan oynatÄ±cÄ±larÄ±, berberi Ã§algÄ±cÄ±larÄ±, maymun gezdirenler, seyyar satÄ±cÄ±lar, oyun oynayanlar hepsi bir arada. Ã–zellikle akÅŸamlarÄ± her cinsten insanÄ±n olduÄŸu bir meydan. BurasÄ± iÃ§in hiÃ§ bilmezsen aa ne ilginÃ§ ne enteresan yorumlarÄ± yapabilirsin. Ama bilmediÄŸin bir mesela var ki, bunlarÄ±n hepsi aslÄ±nda birer tuzak. O maymunu, yÄ±lanÄ± Ã§ekmek istersen sana uygun ortamÄ± saÄŸlÄ±yorlar. YÄ±lanÄ± boynuna sarÄ±yorlar, veya senin telefonunu alÄ±yorlar sen Ã§ekiyormuÅŸsun gibi aÄŸzÄ±na kadar giriyorlar vs vs. Ama senin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ iÅŸin bitince sanki bir hizmet almÄ±ÅŸ gibi ee para ? diye soruyorlar. BahÅŸiÅŸ isteyeceklerini ve Ä±srarcÄ± olacaklarÄ±nÄ± unutmayÄ±n.

Bin Yusuf Medresesi

1565 yÄ±lÄ±nda inÅŸa edilenÂ Bin Yusuf Medresesi, Fasâ€™Ä±n en bÃ¼yÃ¼k dini yÃ¼ksek eÄŸitim kurumu olma Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yor. Mimarisi gereÄŸi ÅŸehirde en Ã§ok ziyaret edilen mÃ¼ze niteliÄŸi taÅŸÄ±yan bir medrese burasÄ±.

Koutoubia Camii

Åžehrin simge yapÄ±larÄ±ndan birisi Koutoubia. 70 metrelik minaresiyle ÅŸehrin her yerinden gÃ¶rÃ¼lebilen bir yapÄ± gerÃ§ekten. AyrÄ±ca burasÄ±yla ilgili ÅŸÃ¶yle bir ÅŸey de okudum. Bu minarede merdiven yokmuÅŸ. SÃ¼rekli dÃ¶nen bir yoldan yÃ¼rÃ¼yerek Ã§Ä±kÄ±lÄ±yormuÅŸ. MÃ¼ezzin ise eÅŸekle Ã§Ä±karmÄ±ÅŸ ezan okumaya.Â Muvahhidlerâ€™in en bÃ¼yÃ¼k mimari baÅŸarÄ±sÄ± olarak kabul ediliyor. Muvahhidler, 1146 ve 1248 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda, bugÃ¼nkÃ¼ Ä°spanya topraklarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n yanÄ± sÄ±ra Kuzey Afrikaâ€™daki bazÄ± topraklarÄ± da denetimleri altÄ±nda tutmuÅŸlardÄ±.

MarakeÅŸ MÃ¼zesi

Ã‡aÄŸdaÅŸ sanattan, geÃ§miÅŸ dÃ¶neme kadar Ã§eÅŸitli eserlerin sergilendiÄŸi bÃ¼yÃ¼k bir yer MarakeÅŸ MÃ¼zesi.Â MarakeÅŸ MÃ¼zesi, Dar Menebhi SarayÄ± iÃ§inde bir kÄ±sÄ±m. 20. yÃ¼zyÄ±lÄ±n baÅŸlarÄ±nda inÅŸa edilmiÅŸ. Klasik Kuzey Afrika formu ile Portekiz unsurlarÄ±nÄ± bir arada bulunduran binanÄ±n ortasÄ±nda kocaman bir avize bulunan avlusu da oldukÃ§a ilgi Ã§ekici. Gezilesi bir yer, Ã¶nerilir efendim.

Majorelle BahÃ§eleri

MarakeÅŸâ€™in gizemli bahÃ§esi, gÃ¶rmeden gelmemeniz gereken yerlerden biri. Bir kere Ã§ok fotojenik !Â Ã‡eÅŸit Ã§eÅŸit kaktÃ¼sler, palmiye aÄŸaÃ§larÄ± ve eÄŸrelti otlarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± bu tropik bahÃ§eler, FransÄ±z ressam Jacquas Majorelleâ€™in eseri. HastalÄ±ÄŸÄ± sebebiyle MarakeÅŸâ€™e yerleÅŸen ressam, stÃ¼dyosunun da bulunduÄŸu evinin etrafÄ±nda bu bahÃ§eleri oluÅŸturmuÅŸ. Ressam, Fas hayatÄ±nÄ± anlatan eserleri ve tablolarÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ± Majorelle mavisi denen canlÄ± mavi renk ile Ã¼nlenmiÅŸ. Majorelleâ€™in 1962 yÄ±lÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetmesinin ardÄ±ndan bahÃ§elerin de bulunduÄŸu mÃ¼lkÃ¼ bu kez de FransÄ±z modacÄ± Yves St Laurent satÄ±n almÄ±ÅŸ ve bahÃ§eleri yeniden dizayn etmiÅŸ. St. Laurent burayÄ± o kadar sevmiÅŸ ki, 2008 yÄ±lÄ±nda Ã¶ldÃ¼kten sonra kÃ¼lleri bu bahÃ§eye savrulmuÅŸ. MarakeÅŸâ€™te gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde gezilecek yerler listesinin baÅŸÄ±nda yer alan ÅŸehrin en fotojenik noktalarÄ±ndan birisi.

Bahia SarayÄ±

MarakeÅŸâ€™in TopkapÄ± SarayÄ± diyebileceÄŸim bir saray burasÄ±. Mutlaka gÃ¶rÃ¼lmesi gereken yerler arasÄ±nda. Zaten yeri de hemen Medina iÃ§erisinde. 19. yÃ¼zyÄ±lda Sultan Hasanâ€™Ä±n veziri Bou Ahmet iÃ§in yapÄ±lan bu saray, muhteÅŸem bir mimariye sahip. Ä°Ã§erideki zellige fayans dÃ¶ÅŸemeleri, boyalÄ± tavanlar ve ÅŸaÅŸalÄ± dekorasyonu zamanÄ±n ruhunu yansÄ±tÄ±yor. SarayÄ±n ayrÄ±ca Ã§iÃ§ek ve aÄŸaÃ§larla dolu fotoÄŸraf veren gÃ¶rsel ÅŸÃ¶len sunan bir de bahÃ§esi bulunuyor.

El Badi SarayÄ±

El Badi SarayÄ±, ÅŸehrin iÃ§inde hatta Bahia SarayÄ±â€™na yakÄ±n bir noktada konumlanmÄ±ÅŸ Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir yapÄ±. Sur iÃ§inde bahÃ§esi olan, terastan izleyebileceÄŸiniz geniÅŸ bir yapÄ±.Â BugÃ¼n, sadece portakal aÄŸaÃ§larÄ± ile dikilmiÅŸ ve yÃ¼ksek duvarlarla Ã§evrili

Menara BahÃ§eleri

Menara BahÃ§eleri, MarakeÅŸâ€™te gezilecek ve simge yerlerden birisi. HavalimanÄ±na yakÄ±n bir noktada bulunan bahÃ§e, FaslÄ±larÄ±n piknik yeri olduÄŸu gibi gÃ¼n batÄ±mÄ± fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n da en gÃ¼zel gÃ¶zÃ¼ktÃ¼ÄŸÃ¼ yerlerden birisi.

MarakeÅŸ Ã‡evresinde Gidilecek Yerler

Merzouga ( Ã‡Ã¶l Deneyimi )Â MarakeÅŸ ile mesafesi 560 kmÂ

ImlÄ±l ( Fas KasabasÄ± )Â MarakeÅŸ ile mesafesi 66 km

Ouzoud ( Åželale )Â MarakeÅŸ ile mesafesi 159 km

Ourika ( Kanyon )Â MarakeÅŸ ile mesafesi 39 km

Toubkal ( Trekking ve DoÄŸa )Â MarakeÅŸ ile mesafesi 80 km

Ourzazate ( Tarihi Kasaba )Â MarakeÅŸ ile mesafesi 196 km

Essaoira ( BalÄ±kÃ§Ä± KasabasÄ± )Â MarakeÅŸ ile mesafesi 200 kmÂ

Zagora ( Ã‡Ã¶l ve Fas KasabalarÄ± )Â MarakeÅŸ ile mesafesi 356 km



MarakeÅŸ Mekan Ã–nerileri

Mama Africa ( aperatif Ã¶ÄŸÃ¼n )

La Sultana Marrakesh ( Terasta yemek iÃ§in ideal )

Cafe Kif Kif ( Otantik sunumlu, Ã¶ÄŸle yemeÄŸi iÃ§in ideal )

Comptoir Darna ( Otantik sunumlu Fas yemeÄŸi, dansÃ¶z ÅŸov ve mÃ¼zik vardÄ±r )

Al Fassia ( Fas yemekleri iÃ§in ideal )

Naranj ( Orta Asya yemeklerine yakÄ±n lezzetler mevcut )

Nomad ( Terasta keyifli bir ortamÄ± var. )

El Salama ( Otantik ortam ve Fas yemekleri )

Cafe Arabe ( Yerde oturduÄŸun ilginÃ§ bir yemek ortamÄ± )

Kenzi Hotel Restaurant ( ÅžÄ±k akÅŸam yemeÄŸi )

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MarakeÅŸâ€™te konaklama tavsiyeleri

Riad Goloboy : MarakeÅŸâ€™te benim konakladÄ±ÄŸÄ±m otel burasÄ±ydÄ±. Goloboy 2 farklÄ± binada terasÄ± bulunan, Fas kahvaltÄ±sÄ± sunan Riad Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±yan bir Fas evi. Labirent gibi sokaklar arasÄ±nda merkeze 15 dakika yÃ¼rÃ¼me mesafesinde bulunan Goloboyâ€™da genelde mavi renkler hakim. MarakeÅŸâ€™te turistlerin en Ã§ok tercih ettiÄŸi ve fotojenik otellerinden birisi. Modern mimarisi ve Fas kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n sentezlendiÄŸi bir otel diyorum ben aÃ§Ä±kcasÄ±. En gÃ¼zeli ise, personelin ilgisiydi. Herkes mi gÃ¼ler arkadaÅŸ? Evet. Herkes gÃ¼lÃ¼yor.

DiÄŸer tavsiye ettiÄŸim oteller ise ÅŸÃ¶yle;

Riad Amin

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