Güneydoğu’nun yeni yükseleni: Diyarbakır

Diyarbakır gezilecek yerler

Ulu Camii

Diyarbakır’da gezilecek yerlerin ilk sırasında her zaman Ulu Camii olur. 639 yılında kiliseden camiye dönen Ulu Cami Türkiye’nin en eski ibadethanelerinden birisi... Fotojenik ve bir o kadar da farklı duygular hissettiren cami de birçok hikâye bulunuyor. Mesela duvarlarında üç adet kitabe var. Zamanında iletişimin en kolay yolu camiye gelen cemaat olduğu için devletin vatandaşlara bir şey duyurmak istediği zaman cami civarını kullandığı biliniyor. Bu üç kitabede ise şunlar yazıyor.



Selçuklu Dönemine ait. Mardin Kapı, Rum Kapı, Yeni Kapı ile hesvel bahçelerindeki vergiler kaldırılıyor.



Artuklu Dönemine ait. Diyarbakır halkı için tartı ve ölçülerdeki vergiler kaldırılması emrediliyor.



Osmanlı Dönemine ait. 4. Mehmet 1683 yılında, kitabede Paskalya akçası adı altında ücret alınmayacak. Din adamları vergiden muaf. Ben bu vergileri kaldırdım. Kim geri getirirse Allah’ın gazabına uğrasın, lanetlenmiş zalimlerden olsun.



Sülüklü Han



Diyarbakır’da son dönemde yıldızı parlayan yerlerden birisi. Zamanında hekimler tarafından şifalı olduğu ön görülmüş ve buradan çıkarılan sülüklerle hastalar şifa bulmuş. Adı da buradan geliyor zaten. 1683 yılında yaptırılan Sülüklü Han günümüzde bir kafe. Süryani şarabı ve kahve içebileceğiniz sohbet edebileceğiniz bir mekân.









Dört Ayaklı Minare

Rivayete göre minarenin sütunları altından yedi defa geçenlerin dilekleri kabul olurmuş. Türkiye’de tek olan başka örneği bulunmayan bu minare Hasan Paşa Hanının hemen yakınında yer alıyor. Şeyh Mutahhar Camisi’nin dört ayaklı minaresi tadilat sonrasında yeniden ziyarete açılmış durumda.

Surlar

Bunu bir yerde okudum çok şaşırdım. Eğer doğruysa gurur sebebisin Diyarbakır! Çin Seddi sonrasında dünyanın en uzun ikinci yapısıymış surlar. 5.5 km uzunluğunda olan surlar şehri bir daire içine alarak Sur ilçesini oluşturuyor. Beş çıkış kapısı olan Surlar'da bir takım simgeler ve kabartmalar da yer alıyor.









Hasan Paşa Hanı

Diyarbakır’da Ulu Cami sonrası ilk akla gelen noktalardan birisi. Han restorasyon sonrasında 2005 yılında açılmış. İpekyolu üzerinde olunca, zamanında kervanlar buraya gelir burada konaklarmış. Üç kattan oluşan bu handa gelen kervanlar develer alt katta durur, orta alan ticaret üst katlar ise konaklama amaçlı kullanılırmış.











Dengbej Evi

Aşk, hikaye, yaşanmışlık anlatılıyor burada... Dengbêjlik bir Kürt geleneği... Kürt dili, edebiyatı, tarihi, kültürü ve müziğini bugünlere taşıyan bu kişilere, dengbêj, yani tarihin aktarıcıları denilir. Dengbêjler sadece şarkıcı veya hikaye anlatıcısı değil, aynı zamanda Kürt kültürünün, sözlü edebiyatının ve tarihinin taşıyıcısı... Güçlü sesleriyle tarihin tanıkları, Kürtlerin hafızası ve halkın ozanıdırlar. Kürtçe bilmesiniz dahi ortamın sıcaklığı ve bir kültürü nasıl yaşattıklarına şahit olursunuz. Buraya gelip bir stran (Şarkı) dinlemeden geri dönmeyiniz. Genel olarak anlamayacaksınız fakat çevrenizde anlayan amcaların teyzelerin dalıp gitmelerini gözlemlemek bile ilginç olabilir.

Hz Süleyman Cami

Burası son dönemde inanılmaz değişmiş! Saray Kapı’dan girerek başlayan komplekste surları da ziyaret edebilir, yeşillik içinde dinlenebilir veya Diyarbakır Müzesi’ni ziyaret edebilirsiniz. Bölgede Atatürk Müzesi, Diyarbakır Müzesi ve Diyarbakır fethi sırasında şehit olan 27 sahabenin yattığı Meşhed bulunuyor.

Eğil

Diyarbakırlıların hava güzel olduğunda kaçtığı, geleceğin Halfeti'si olarak tanımlanan bir bölge. Baraj gölü çevresinde doğa yürüyüşü yapabilir, güzel fotoğraflar yakalayabilirsiniz.









Gazi Köşkü

Semanoğlu Köşkü olarak da geçiyor burası. 1. Dünya Savaşı sırasında karargah olarak kullanılmış önemi büyük bir yapı 1935 yılında belediye tarafından satın alınmış ve Gazi Mustafa Kemal’e hediye edilmiş. İçinde Atatürk’ün odasını ziyaret edebilir, fotoğrafları ve eşyalarını inceleyebilirsiniz. Ayrıca köşk arkasında bir de müze kafe bulunuyor. Çok güzel cevizli kahvesi var.











Meryem Ana Kilisesi

İlk yapılış tarihi kaynaklarda yer almıyor. 2005 yılında Süryanilerin ortaklaşa çalışmasıyla restorasyonu yapılan Meryem Ana Kilisesi günümüzde Süryaniler için büyük önem taşıyan bir ibadethane.

Cahit Sıtkı Tarancı Evi

Diyarbakır Sur’da en güzel korunmuş konak örneklerinden birisi Cahit Sıtkı Tarancı Evi. Müzede usta şairin hatıraları, kitapları, şiirlerinden örnekler ve kendisine ait eşyalar bulunuyor.









On Gözlü Köprü



Dicle nehri üzerinde bulunan Diyarbakır merkezine 10 dk uzaklıkta olduğu çevresinde birçok kafenin bulunduğu on gözlü köprüye bakarak çay kahve içebileceğiniz bir yer. Bölgenin bir de hikayesi var. Meşhur Suzan Suzi türküsünün de kaynağı olan köprünün bir tarafı Kırklardağı. Çocuğu olmayanlar buraya gelip dilekler diliyor hala...









Diyarbakır’da nerede hangi lezzetleri tatmalı?



Diyarbakır Kültür Evi ( Çiğ köfte eşliğinde türkü dinletisi )

Saray Kapı Cafe ( Kahvaltı ve kahve )

Umut Ciğercisi ( yemek )

Hüseyin Usta Dağkapı Ciğercisi ( yemek )

Ciğerci Xale Meheme ( yemek )

Buket Lahmacun ( yemek )









Etiş ( yemek )

Fi Butik Cafe ( kahve )

Fırın-cı ( yemek )

Yade ( 3.Nesil Kahveci )

Kervansaray Şarap Evi ( Süryani şarabı )

Şahin Usta, Günaydın Ciğer ( yemek )

İç Kale Cafe ( kahvaltı )

Bezgin Bekir ( alkollü aktivite )

Leman Kültür ( alkollü aktivite )

Hacı Levent ( tatlı )

Şehmus Baklavaları ( burma tatlı )