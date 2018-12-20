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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat
Seymen BOZASLAN / Instagram: @seymen.b
20.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Güneydoğu’nun yeni yükseleni: Diyarbakır

Seymen BOZASLAN
Seymen BOZASLAN
bozaslanseymen@gmail.com
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Seymen BOZASLAN
Seymen BOZASLAN
bozaslanseymen@gmail.com
Güneydoğu’nun yeni yükseleni: Diyarbakır

Karacadağ Volkanik Dağı, Diyarbakır'a 40 km uzaklıkta… 11 milyon yıl önce püskürttüğü lavlar Dicle kenarına kadar geldi ve bu şehrin kuruluşunda etken olan meşhur Bazalt taşını oluşturdu. O günden bugüne dek Diyarbakır’da çok şey değişti. Bakalım günümüz Diyarbakır’ın da neler yapabiliriz?

Diyarbakır gezilecek yerler

Ulu Camii
Diyarbakır’da gezilecek yerlerin ilk sırasında her zaman Ulu Camii olur. 639 yılında kiliseden camiye dönen Ulu Cami Türkiye’nin en eski ibadethanelerinden birisi... Fotojenik ve bir o kadar da farklı duygular hissettiren cami de birçok hikâye bulunuyor. Mesela duvarlarında üç adet kitabe var. Zamanında iletişimin en kolay yolu camiye gelen cemaat olduğu için devletin vatandaşlara bir şey duyurmak istediği zaman cami civarını kullandığı biliniyor. Bu üç kitabede ise şunlar yazıyor.

Selçuklu Dönemine ait.  Mardin Kapı, Rum Kapı, Yeni Kapı ile hesvel bahçelerindeki vergiler kaldırılıyor.

Artuklu Dönemine ait. Diyarbakır halkı için tartı ve ölçülerdeki vergiler kaldırılması emrediliyor.

Osmanlı Dönemine ait. 4. Mehmet 1683 yılında, kitabede Paskalya akçası adı altında ücret alınmayacak. Din adamları vergiden muaf. Ben bu vergileri kaldırdım. Kim geri getirirse Allah’ın gazabına uğrasın, lanetlenmiş zalimlerden olsun.

Sülüklü Han

Diyarbakır’da son dönemde yıldızı parlayan yerlerden birisi. Zamanında hekimler tarafından şifalı olduğu ön görülmüş ve buradan çıkarılan sülüklerle hastalar şifa bulmuş. Adı da buradan geliyor zaten. 1683 yılında yaptırılan Sülüklü Han günümüzde bir kafe. Süryani şarabı ve kahve içebileceğiniz sohbet edebileceğiniz bir mekân. 

Güneydoğu’nun yeni yükseleni: Diyarbakır


Dört Ayaklı Minare

Rivayete göre minarenin sütunları altından yedi defa geçenlerin dilekleri kabul olurmuş. Türkiye’de tek olan başka örneği bulunmayan bu minare Hasan Paşa Hanının hemen yakınında yer alıyor. Şeyh Mutahhar Camisi’nin dört ayaklı minaresi tadilat sonrasında yeniden ziyarete açılmış durumda.

Surlar

Bunu bir yerde okudum çok şaşırdım. Eğer doğruysa gurur sebebisin Diyarbakır! Çin Seddi sonrasında dünyanın en uzun ikinci yapısıymış surlar. 5.5 km uzunluğunda olan surlar şehri bir daire içine alarak Sur ilçesini oluşturuyor. Beş çıkış kapısı olan Surlar'da bir takım simgeler ve kabartmalar da yer alıyor.

Güneydoğu’nun yeni yükseleni: Diyarbakır


Hasan Paşa Hanı

Diyarbakır’da Ulu Cami sonrası ilk akla gelen noktalardan birisi. Han restorasyon sonrasında 2005 yılında açılmış. İpekyolu üzerinde olunca, zamanında kervanlar buraya gelir burada konaklarmış. Üç kattan oluşan bu handa gelen kervanlar develer alt katta durur, orta alan ticaret üst katlar ise konaklama amaçlı kullanılırmış.

Güneydoğu’nun yeni yükseleni: Diyarbakır

Güneydoğu’nun yeni yükseleni: Diyarbakır


Dengbej Evi

Aşk, hikaye, yaşanmışlık anlatılıyor burada...  Dengbêjlik bir Kürt geleneği... Kürt dili, edebiyatı, tarihi, kültürü ve müziğini bugünlere taşıyan bu kişilere, dengbêj, yani tarihin aktarıcıları denilir. Dengbêjler sadece şarkıcı veya hikaye anlatıcısı değil, aynı zamanda Kürt kültürünün, sözlü edebiyatının ve tarihinin taşıyıcısı... Güçlü sesleriyle tarihin tanıkları, Kürtlerin hafızası ve halkın ozanıdırlar. Kürtçe bilmesiniz dahi ortamın sıcaklığı ve bir kültürü nasıl yaşattıklarına şahit olursunuz. Buraya gelip bir stran (Şarkı) dinlemeden geri dönmeyiniz. Genel olarak anlamayacaksınız fakat çevrenizde anlayan amcaların teyzelerin dalıp gitmelerini gözlemlemek bile ilginç olabilir.

Hz Süleyman Cami

Burası son dönemde inanılmaz değişmiş! Saray Kapı’dan girerek başlayan komplekste surları da ziyaret edebilir, yeşillik içinde dinlenebilir veya Diyarbakır Müzesi’ni ziyaret edebilirsiniz. Bölgede Atatürk Müzesi, Diyarbakır Müzesi ve Diyarbakır fethi sırasında şehit olan 27 sahabenin yattığı Meşhed bulunuyor.

Eğil

Diyarbakırlıların hava güzel olduğunda kaçtığı, geleceğin Halfeti'si olarak tanımlanan bir bölge. Baraj gölü çevresinde doğa yürüyüşü yapabilir, güzel fotoğraflar yakalayabilirsiniz.

Güneydoğu’nun yeni yükseleni: Diyarbakır


Gazi Köşkü

Semanoğlu Köşkü olarak da geçiyor burası. 1. Dünya Savaşı sırasında karargah olarak kullanılmış önemi büyük bir yapı 1935 yılında belediye tarafından satın alınmış ve Gazi Mustafa Kemal’e hediye edilmiş. İçinde Atatürk’ün odasını ziyaret edebilir, fotoğrafları ve eşyalarını inceleyebilirsiniz. Ayrıca köşk arkasında bir de müze kafe bulunuyor. Çok güzel cevizli kahvesi var. 

Güneydoğu’nun yeni yükseleni: Diyarbakır

Güneydoğu’nun yeni yükseleni: Diyarbakır


Meryem Ana Kilisesi

İlk yapılış tarihi kaynaklarda yer almıyor. 2005 yılında Süryanilerin ortaklaşa çalışmasıyla restorasyonu yapılan Meryem Ana Kilisesi günümüzde Süryaniler için büyük önem taşıyan bir ibadethane.

Cahit Sıtkı Tarancı Evi

Diyarbakır Sur’da en güzel korunmuş konak örneklerinden birisi Cahit Sıtkı Tarancı Evi. Müzede usta şairin hatıraları, kitapları, şiirlerinden örnekler ve kendisine ait eşyalar bulunuyor.

Güneydoğu’nun yeni yükseleni: Diyarbakır


On Gözlü Köprü

Dicle nehri üzerinde bulunan Diyarbakır merkezine 10 dk uzaklıkta olduğu çevresinde birçok kafenin bulunduğu on gözlü köprüye bakarak çay kahve içebileceğiniz bir yer. Bölgenin bir de hikayesi var. Meşhur Suzan Suzi türküsünün de kaynağı olan köprünün bir tarafı Kırklardağı. Çocuğu olmayanlar buraya gelip dilekler diliyor hala...

Güneydoğu’nun yeni yükseleni: Diyarbakır


Diyarbakır’da nerede hangi lezzetleri tatmalı? 

Diyarbakır Kültür Evi ( Çiğ köfte eşliğinde türkü dinletisi )
Saray Kapı Cafe ( Kahvaltı ve kahve )
Umut Ciğercisi ( yemek )
Hüseyin Usta Dağkapı Ciğercisi ( yemek )
Ciğerci Xale Meheme ( yemek )
Buket Lahmacun ( yemek )

Güneydoğu’nun yeni yükseleni: Diyarbakır



Etiş ( yemek )
Fi Butik Cafe ( kahve )
Fırın-cı ( yemek )
Yade ( 3.Nesil Kahveci )
Kervansaray Şarap Evi ( Süryani şarabı )
Şahin Usta, Günaydın Ciğer ( yemek )
İç Kale Cafe ( kahvaltı )
Bezgin Bekir ( alkollü aktivite )
Leman Kültür ( alkollü aktivite )
Hacı Levent ( tatlı )
Şehmus Baklavaları ( burma tatlı )

Seymen BOZASLAN
Seymen BOZASLAN
bozaslanseymen@gmail.com
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