Türkiye’nin en huzurlu şehrinde 48 saat  

Sinop Arkeoloji Müzesi

Sinop gezilecek yerlerde Arkeoloji Müzesi de yerini almış durumda. 2006 yılında açılan müzede sikke bölümler, küçük buluntular, taş eserler gibi birçok değerli dönem izleri bulunuyor.

Diyojen Heykeli

Sinop Cezaevi’nin hemen çaprazında, şehrin girişinde bulunan Diyojen Heykeli şehrin simge yapılarından birisi. Peki Diyojen kimdir? Diyojen ile ilgili olan rivayetlerden birisi; medeniyete karşı çıkan Diyojen fıçı içerisinde yaşamaktadır ve mal varlığı olarak da sadece bir su kabı bulunmaktadır ve yine rivayete göre bir gün eli ile su içen bir çocuk görmüş ve o çanağın da fazla olduğuna inanıp onu da atmıştır. Felsefe aşığı olarak bilinen Makedonya Kralı Büyük İskender kendisinden bir isteğinin olup olmadığını sorduğunda “Gölge etme, başka ihsan istemem” cevabını vererek kendini meşhur eden sözü de ifade etmiş. Sinop’ta seveni de var sevmeyeni de ama bu felsefe adamının yerinin bir dönem yaşadığı Sinop olduğuna inanılıyor.











Erfelek Şelalesi

Erfelek Tatlıca Şelaleleri Sinop’a 30 km uzaklıkta. Yeşillikler arasında çok güzel bir yolu var. Sinop’ta gezilecek yerler listesinin her zaman zirvesinde olan bir yer olduğu kesin. Küçük, büyük 28 şelaleden oluşan Erfelek Şelalesi 1997’de tesadüfen baraj yapımında fizibilite sırasında keşfedilmiş. Kamp ve trekking için uygun olan bölgede ayrıca bir de kafe bulunuyor. Atıştırmalık bir şeyler tüketebilir veya kahve içebilirsiniz.









İnceburun

Türkiye’nin en kuzey noktası burası... Şehir merkezine 20, Hamsilos’a 12 km uzaklıkta olan 38 metre yükseklikte olan bir fenerin bulunduğu özel bir bölge burası. Karadeniz’i derinden hissedebileceğiniz, Hamsilos Tabiat Parkı yolunu takip ederek ulaşabileceğiniz çok güzel bir yer gerçekten.









Sinop Plajları

Hep derim, birinin gözlerini kapatıp buraya getirseniz Akdeniz veya Ege diyebilir. Bazı plajlar, koylar öyle güzel ki gerçekten bir tarafınız yeşil bir tarafınız mavi olacak şekilde güzel bir yolculuk olabilir sizin için. Sinop’un en güzel yönlerinden birisi kesinlikle plajları. Gitmenizi önerdiğim Sinop plajları ise şöyle,

Güzelyalı Plajı

DSİ Plajı

Mobil Halk Plajı

Yuvam Plajı

Kumkapı Plajı

Öztürkler Aile Kampı

Şahin Tepesi

Türkiye’de gün batımı en güzel nerede izlenir derseniz bence bunlardan biri Sinop Şahin Tepesi olur.

Hamsilos

Hamsilos, Türkiye’nin tek fiyordu olarak geçiyor. Ama tam olarak fiyord mu ondan da pek emin olamıyorum. İskandinav’da gördüğüm fiyordlara pek benzetemesem de, son derece müthiş, doğa harikası bir yer. Piknik yapabileceğiniz, hamakta sallanabileceğiniz müthiş bir yer gerçekten.

Sinop Kalesi

Sinop Kalesi şehrin merkezinde, liman yanında bulunan ve hala tüm heybetiyle şehrin en güzel simgelerinden olan bir kale. Kalenin burç kısımların da günümüzde bir cafenin olması ilginç geliyor göze ama yine de dinlenebileceğiniz bir kısım mevcut. Kalenin merdivenlerinden direkt en üst kata çıkmış oluyorsunuz ve yukarıdaki gibi harika Sinop sahilinin manzarasını ve Sinop’u izleyebiliyorsunuz.









Sinop Cezaevi

Refik Halit Karay, Mustafa Suphi, Ahmet Bedevi Kuran, Refii Cevat, Hüseyin Hilmi, Burhan Felek, Osman Cemal Kaygılı, Celal Zühtü Benneci, Sebahattin Ali, Kerim Korcan, Osman Deniz, Zekeriya Sertel gibi yazar ve şairler kalmış Sinop Cezaevi’nin zindanlarında. Üç tarafı denizle çevirili bir kale burası… Tarihi Sinop Kalesi üzerinde Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı zamanında tersane olarak kullanılan, 1882 yılında cezaevine dönüştürülen tarihi Sinop Cezaevi bugün ‘müze’ olarak hizmet veriyor. Dünyada cezaevinin ünüyle anılan şehirlerin sayısı çok az olsa da Sinop Cezaevi, sürgünleri, kaçmanın imkânsızlığı ve zaman zaman cezasını orada çekmiş ünlü kişilerle anılıyor. Burası; “Girilir, ama çıkılmaz” denilen, nemden kibritin bile yanmadığı söylenen, mahkumların çürümek veya ceza sürelerini tamamlayamadan ölmekle karşı karşıya kaldıkları Sinop Cezaevi… Sinop’ta görülmesi gereken yerlerin başında geliyor.











Akgöl

Akgöl, Ayancık tarafında bulunan Sinop Merkeze biraz uzak bir konumda bulunan bir gölet. Fakat çevresi oldukça bakımsız geldi bana. Biraz elden geçse çok güzel bir tabiat parkı olacaktır. Gelecek dönemde adını daha sık duyabiliriz.









Sinop’ta nerede ne yemeli?

Cem’s Kitchen ( Yöresel Lezzetler )

Örnek Mantı ( Sinop Mantısı )

Mantıcı Melahat ( Sinop Mantısı )

Zeyden Mutfak ( Kahvaltı )

Okyanus Balık Evi ( Balık )

Elika Mutfak ( Yöresel Lezzetler )

Sahil Ocakbaşı ( Akşam yemeği )

Ali Baba’nın Lezzet Durağı ( Et )

Demirkollar Fırın ( Fırın Ürünleri )

Erfelek Öztürk Restoran ( Kahvaltı ve yöresel lezzetler )

Kalyoncu Pide ( Pide )

North Star Balık ( Balık )