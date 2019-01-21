Anadolu’nun ‘kavşak noktası’: Afyonkarahisar
Türkiye’de yedi coğrafi bölgenin üçünde bulunuyor Afyon. Haliyle Afyonlular da bu durum için “Biz Anadolu’nun kavşak noktası ya da kilidiyiz” yorumunu yapıyor. Kurtuluş Savaşı’nın bir kısmının geçtiği bu bölgede büyük zaferlere şahit olmuş bir yer Afyon. Frig Vadisi, kaymağı, sucuğu, ekmek kadayıfı ve termalleriyle Türkiye’nin en güzel memleketlerinden birisi. İşte size Afyon gezi rehberi…
Afyon şehir merkezi
Çavuşbaşı olarak bilinen tarihi merkezde harika bir çalışma var şu aralar. Rengârenk boyanan konaklar şehrin mimari kültürünü biraz daha ön plana çıkartıyor. Yan yana dizilmiş tarihi konaklarda hem kale manzarasını görebiliyor hem de tarihin içinde kendinize bir köşe ayırıp kahve içebiliyorsunuz. Esnafı, tarihi bakırcıları ve Afyon’a has lezzetleriyle son derece otantik bir merkez bulunuyor.
Afyon Kalesi
Şehir merkezinde her yerden gözüken bir yer Afyon Kalesi. 225 metre yükseklikte volkanik bir kaya üzerinde yer alıyor. 1350 yılında yapıldığı tahmin ediliyor. Kale içinde Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalma cami, saray, su sarnıçları, erzak depoları ve mahzenler bulunuyor.
Afyon Ulu Camii
40 ahşap sütunuyla dikkat çeken Afyon Ulu Camii 1273 yılında yapıldığı tahmin ediliyor. 40 direkli camii olarak da bilinen Afyon Ulu Camii, Anadolu’nun önde gelen mirasları arasında yer alıyor.
Eber Gölü
Eber Gölü, Bolvadin ilçe merkezinden 8 km uzaklıkta. 2018 Aralık ayında gittiğimde gölün büyük kısmının kuruduğunu görmüştüm. Umarım siz bu yazıyı okuduğunuzda durum daha farklı olur. Göl normalde göçmen kuşların 200 türünü misafir ediyor. Kuş fotoğrafçılığı için de son derece önemli bir yer gerçekten.
Kırk Gözlü Köprü
Bolvadin ilçesinde Akarçay üzerinde bulunan Bizans İmparatoru 1. Kommen tarafından yaptırılmış tarihi bir köprü.
İhsaniye Ayazin Köyü
Frig Dönemine ait yerleşimler Afyon’un son dönemde yıldızı parlayan turizm merkezleri. Frig döneminden Bizans’a kadar süren yerleşim yeri Ayazin’de birçok noktada tarihten izler görebilirsiniz. Mezarlar, kiliseler, şapeller burada yer almaktadır. Kayalar içinde yer alan evler ve katlar arasında merdivenle geçişleri görünce dönemin yaşamına dair birçok ipucu yakalayacaksınız.
Zafer Müzesi
1985 yılından beri ziyarete açık olan Zafer Müzesi 1919-22 yılları arasındaki mücadeleyi anlatan bir müze. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kaldıkları oda dâhil birçok kısım ziyarete açıktır.
Acıgöl
Başmakçı’da bulunan teknotik göldür Acıgöl. Akpınar Köyü’nden 5 km yol yaparak ulaşabilirsiniz buraya. Gölde flamingo, martı, turna, leylek gibi birçok gözü gözlemleyebilir, fotoğraflarını çekebilirsiniz. Dile kolay 176 kuş türü bulunuyor.
Kocatepe Anıtı
Büyük taaruzun başladığı kutlu tepe olan Kocatepe burada yer alıyor. Meydan muhaberesinin yapıldığı bölge burada yer alıyor.
Emre Gölü
Emre Gölü son derece keyifli ve yeni yeni tanınan bir bölge. Emre gölü üzerinde köylerden geçebilir, aslan kabartmalı mezarları görebilirsiniz. Ayrıca şansınız varsa Emre Gölü civarında kuşların dansına benim gibi denk gelebilir, güzel kareler yakalayabilirsiniz.
Termal Tesisler
Afonkarahisar ziyaretinizde olmazsa olmaz bir meseledir termal oteller. Ben konaklama yaptığım NG Afyon’u anlatacağım biraz sizlere. Afyon kültürünü keşfederken bir yandan da dinlenebileceğiniz, kendinizi şımartabileceğiniz müşteri memnuniyetini üst seviyede tutan bir yer NG Afyon. Talebe göre kadın erkek birlikte veya ayrı ayrı kısımları bulunan, tercih edilmesi halinde aileler için özel termal alanları bulunan masaj ve spa'nın en güzel deneyimlenebileceği yerlerden birisi.
Afyonkarahisar’da nerede hangi lezzetleri tatmalı?
Aşçı Bacaksız ( Tandır eti )
Köfteci İrfan ( köfte )
Tarihi Han Dönercisi ( döner )
İkbal Lokantası ( Yöresel yemek )
Altınay Lokum ( Ekmek Kadayıfı )
Aftat ( Ekmek Kadayıfı )
Tarihi Taş Han ( Kahve )
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