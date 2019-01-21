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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Seyahat
Seymen BOZASLAN / Instagram: @seymen.b
21.01.2019 - 10:50, Son Güncelleme:

Anadolu’nun ‘kavşak noktası’: Afyonkarahisar

Seymen BOZASLAN
Seymen BOZASLAN
bozaslanseymen@gmail.com
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Seymen BOZASLAN
Seymen BOZASLAN
bozaslanseymen@gmail.com
Anadolu’nun ‘kavşak noktası’: Afyonkarahisar

Türkiye’de yedi coğrafi bölgenin üçünde bulunuyor Afyon. Haliyle Afyonlular da bu durum için “Biz Anadolu’nun kavşak noktası ya da kilidiyiz” yorumunu yapıyor. Kurtuluş Savaşı’nın bir kısmının geçtiği bu bölgede büyük zaferlere şahit olmuş bir yer Afyon. Frig Vadisi, kaymağı, sucuğu, ekmek kadayıfı ve termalleriyle Türkiye’nin en güzel memleketlerinden birisi. İşte size Afyon gezi rehberi…

Afyon şehir merkezi

Çavuşbaşı olarak bilinen tarihi merkezde harika bir çalışma var şu aralar. Rengârenk boyanan konaklar şehrin mimari kültürünü biraz daha ön plana çıkartıyor. Yan yana dizilmiş tarihi konaklarda hem kale manzarasını görebiliyor hem de tarihin içinde kendinize bir köşe ayırıp kahve içebiliyorsunuz. Esnafı, tarihi bakırcıları ve Afyon’a has lezzetleriyle son derece otantik bir merkez bulunuyor.

Anadolu’nun ‘kavşak noktası’: Afyonkarahisar


Afyon Kalesi

Şehir merkezinde her yerden gözüken bir yer Afyon Kalesi. 225 metre yükseklikte volkanik bir kaya üzerinde yer alıyor. 1350 yılında yapıldığı tahmin ediliyor. Kale içinde Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalma cami, saray, su sarnıçları, erzak depoları ve mahzenler bulunuyor.

Anadolu’nun ‘kavşak noktası’: Afyonkarahisar

Anadolu’nun ‘kavşak noktası’: Afyonkarahisar


Afyon Ulu Camii

40 ahşap sütunuyla dikkat çeken Afyon Ulu Camii 1273 yılında yapıldığı tahmin ediliyor. 40 direkli camii olarak da bilinen Afyon Ulu Camii, Anadolu’nun önde gelen mirasları arasında yer alıyor.

Eber Gölü

Eber Gölü, Bolvadin ilçe merkezinden 8 km uzaklıkta. 2018 Aralık ayında gittiğimde gölün büyük kısmının kuruduğunu görmüştüm. Umarım siz bu yazıyı okuduğunuzda durum daha farklı olur. Göl normalde göçmen kuşların 200 türünü misafir ediyor. Kuş fotoğrafçılığı için de son derece önemli bir yer gerçekten.

Anadolu’nun ‘kavşak noktası’: Afyonkarahisar


Kırk Gözlü Köprü

Bolvadin ilçesinde Akarçay üzerinde bulunan Bizans İmparatoru 1. Kommen tarafından yaptırılmış tarihi bir köprü.

İhsaniye Ayazin Köyü

Frig Dönemine ait yerleşimler Afyon’un son dönemde yıldızı parlayan turizm merkezleri. Frig döneminden Bizans’a kadar süren yerleşim yeri Ayazin’de birçok noktada tarihten izler görebilirsiniz. Mezarlar, kiliseler, şapeller burada yer almaktadır. Kayalar içinde yer alan evler ve katlar arasında merdivenle geçişleri görünce dönemin yaşamına dair birçok ipucu yakalayacaksınız.

Anadolu’nun ‘kavşak noktası’: Afyonkarahisar


Zafer Müzesi

1985 yılından beri ziyarete açık olan Zafer Müzesi 1919-22 yılları arasındaki mücadeleyi anlatan bir müze. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kaldıkları oda dâhil birçok kısım ziyarete açıktır.

Acıgöl

Başmakçı’da bulunan teknotik göldür Acıgöl. Akpınar Köyü’nden 5 km yol yaparak ulaşabilirsiniz buraya. Gölde flamingo, martı, turna, leylek gibi birçok gözü gözlemleyebilir, fotoğraflarını çekebilirsiniz. Dile kolay 176 kuş türü bulunuyor.

Kocatepe Anıtı

Büyük taaruzun başladığı kutlu tepe olan Kocatepe burada yer alıyor. Meydan muhaberesinin yapıldığı bölge burada yer alıyor.

Anadolu’nun ‘kavşak noktası’: Afyonkarahisar

Anadolu’nun ‘kavşak noktası’: Afyonkarahisar


Emre Gölü

Emre Gölü son derece keyifli ve yeni yeni tanınan bir bölge. Emre gölü üzerinde köylerden geçebilir, aslan kabartmalı mezarları görebilirsiniz. Ayrıca şansınız varsa Emre Gölü civarında kuşların dansına benim gibi denk gelebilir, güzel kareler yakalayabilirsiniz.

Termal Tesisler

Afonkarahisar ziyaretinizde olmazsa olmaz bir meseledir termal oteller. Ben konaklama yaptığım NG Afyon’u anlatacağım biraz sizlere. Afyon kültürünü keşfederken bir yandan da dinlenebileceğiniz, kendinizi şımartabileceğiniz müşteri memnuniyetini üst seviyede tutan bir yer NG Afyon. Talebe göre kadın erkek birlikte veya ayrı ayrı kısımları bulunan, tercih edilmesi halinde aileler için özel termal alanları bulunan masaj ve spa'nın en güzel deneyimlenebileceği yerlerden birisi.

Anadolu’nun ‘kavşak noktası’: Afyonkarahisar


Afyonkarahisar’da nerede hangi lezzetleri tatmalı?

Aşçı Bacaksız ( Tandır eti )
Köfteci İrfan ( köfte )
Tarihi Han Dönercisi ( döner )
İkbal Lokantası ( Yöresel yemek )
Altınay Lokum ( Ekmek Kadayıfı )
Aftat ( Ekmek Kadayıfı )
Tarihi Taş Han ( Kahve )

Seymen BOZASLAN
Seymen BOZASLAN
bozaslanseymen@gmail.com
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