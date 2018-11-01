Madridâ€™i Madridli gibi gezmekâ€¦

Madridâ€™de nereleri gezmeli?

Mercado de San Miguel

19.yÃ¼zyÄ±ldan gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze kadar gelmiÅŸ modern Ä°spanyol pazarÄ±. Demir iskeletli bir binada kurulan pazarda taze yiyeceklerin Ã§oÄŸunu bulabilirsiniz. Madridâ€™i gezerken ayakÃ¼stÃ¼ atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±k sokak lezzetleri bulabileceÄŸiniz uygun fiyatlÄ± bir mini Ã§arÅŸÄ±.

Plaza Mayor

Plaza Mayor dini geÃ§itlerin, ayinlerin, tÃ¶renlerin hatta maÃ§a giden taraftarlarÄ±n toplandÄ±ÄŸÄ± bir bÃ¶lge. 17. YÃ¼zyÄ±ldan kalma bu geniÅŸ alan da ayrÄ±ca meydanÄ± yaptÄ±ran III. Felipeâ€™nin de bir de atlÄ± heykeli bulunuyor. Etkiletici binalarÄ±n revaklarÄ±, sivri kuleleri ve pencereleri ile Madridâ€™e gelen herkesin gÃ¶rmeden geÃ§memesi gereken bir yer. Ä°ster meydandan bu bÃ¼yÃ¼leyici yapÄ±larÄ± izleyebilir, ister meydanda bulunan cafelerde birer kahve iÃ§ebilirsiniz.

Puerta del Sol

Madridâ€™in kalbi diyebileceÄŸimiz bir meydan. SÃ¼rekli kalabalÄ±k ve sÃ¼rekli insanlarÄ±n bir yerden bir yere yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ veya sÃ¼s havuzunun baÅŸÄ±nda oturduÄŸu sohbet ettiÄŸi, sokak sanatÃ§Ä±larÄ±nÄ±n dolu olduÄŸu bir alan. Puerta del Sol, Â trafiÄŸi, kalabalÄ±ÄŸÄ± ve hareketliliÄŸiyle Madridâ€™e yakÄ±ÅŸÄ±r bir merkez gerÃ§ekten. Kentin baÅŸlÄ±ca buluÅŸma yerlerinden biri olan ve gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ yayalara ayrÄ±lmÄ±ÅŸ yarÄ±m ay ÅŸekilde gÃ¶zÃ¼ken bir meydan. Merkezde ayrÄ±ca, yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi saat kulesinin Ã¶nÃ¼nde toplanan insanlar gece yarÄ±sÄ± olduÄŸunda Ã§anÄ±n her vuruÅŸunda bir Ã¼zÃ¼m tanesi yiyerek yeni yÄ±lÄ±n kendilerine ÅŸans getirmesini diler. Puerta del Sol da ayrÄ±ca, Ä°spanya karayollarÄ± aÄŸÄ±nÄ±n merkezi sÄ±fÄ±r noktasÄ± bulunuyor.

Gran Via

Madridâ€™de 19.yÃ¼zyÄ±lÄ±n ortalarÄ±nda geliÅŸen orta sÄ±nÄ±f, kentin sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± dÄ±ÅŸa doÄŸru zorlamaya ve geniÅŸleme iÃ§in yoksul bÃ¶lgeleri tahrip etmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nda geniÅŸ bulvar Gran Via iÃ§in kollarÄ± sÄ±vamanÄ±n zamanÄ± gelmiÅŸti. Modern Madridâ€™in sembolÃ¼ olacak bulvarlar iÃ§in karar 1910 yÄ±lÄ±nda verilmiÅŸ. Bu cadde Ã¼zerinde dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ alÄ±ÅŸveriÅŸ maÄŸazalarÄ± ve Madridâ€™in simgeleri olan binalar bulunuyor. Madridâ€™in meÅŸhur simge yapÄ±larÄ±ndan Metropolis binasÄ± da bu cadde Ã¼zerinde yer alÄ±yor.

Plaza de Espana

Madridâ€™de trafiÄŸin en yoÄŸun olduÄŸu noktalardan birinde yer alan Plaza de Espana, aynÄ± zamanda popÃ¼ler bir buluÅŸma noktasÄ± Madrid halkÄ± iÃ§in. MeydanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k simgesi 26 katlÄ± Edificio Espana binasÄ±. 1953 senesinde bitmiÅŸ inÅŸaatÄ±. SonrasÄ±nda iki yanÄ±na 17ÅŸer katlÄ± iki bina daha yapÄ±lmÄ±ÅŸ. Fakat nedenini bilmediÄŸim bir sebepten bina ÅŸuanda kullanÄ±mda deÄŸil. Meydanda ayrÄ±ca, dev bir dikilitaÅŸ var. DikilitaÅŸ Ã¶nÃ¼nde ise Cervantes heykelinin hemen altÄ±nda Don KiÅŸotâ€™u atÄ±nÄ± sÃ¼rerken ve Sancho Panzaâ€™yÄ± da eÅŸeÄŸinin Ã¼zerinde onu takip ederken gÃ¶rebilirsiniz.

Palacio Real

Rio Manzaneresâ€™e tepeden bakan yÃ¼ksek bir kayalÄ±ÄŸÄ±n Ã¼zerinde yer alÄ±yordu kraliyet kalesi. 1734 yÄ±lÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±n sonrasÄ± V. Felipe buraya gerÃ§ek bir saray yapÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor. Ve ÅŸuan da gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze kadar gelen bu sarayÄ±n inÅŸaatÄ±na baÅŸlÄ±yor. Devlet tÃ¶renlerinin neredeyse hepsi bu alanda yapÄ±lÄ±yor. Bu sarayda neler var peki?

Templo de Debod

Bu tapÄ±naklar MÄ±sÄ±r hÃ¼kÃ¼metinin bir hediyesi Ä°spanyaâ€™ya. NilÂ nehri Ã¼zerinde bulunan AsuanÂ BarajÄ±â€™nÄ±n sularÄ± altÄ±nda kalan tarihi eserlerin kurtarÄ±lmasÄ± projesinde Ä°spanyol mÃ¼hendislerin emekleri nedeniyle bir teÅŸekkÃ¼rler hediyesi.

Lavapies ve La Latina

Avrupaâ€™nÄ±n en gÃ¼zel yanÄ± sokaklarÄ±nda oturup keyif yapacaÄŸÄ±n insanlarÄ± izleyebileceÄŸin sakin kÃ¼Ã§Ã¼k meydanlarÄ± sanÄ±rÄ±m. Lavapies Madridâ€™in sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± mahallesi. Ã–zellikleri akÅŸamlarÄ± ne yapsak diyenlerin uÄŸrak mekÃ¢nÄ±. MekÃ¢n mekÃ¢n dolaÅŸabilir, uygun fiyata eÄŸlenebilir, sosyalleÅŸebilirsin.

Retiro ParkÄ±

Madridâ€™in ÅŸÄ±k semtlerinden biri Jeronimosâ€™ta yer alan bir park. Madridâ€™de hafta sonlarÄ± kendilerini yeÅŸile bÄ±rak insanlarÄ±n bol olduÄŸu yer. 17. yÃ¼zyÄ±lda yalnÄ±zca kraliyet ailesi tarafÄ±ndan kullanÄ±lan park 1869 yÄ±lÄ±nda tamamiyle halka aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ. Ä°sterseniz yeÅŸile doyabilir, isterseniz bu manzaranÄ±n bir parÃ§asÄ± olur ve teknelerle gÃ¶lde tur atabilirsiniz.

Madridâ€™de yemek mekÃ¢nlarÄ± Ã¶nerisi

Madrid yemek mekÃ¢nlarÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok Ã§ok fazla geniÅŸ bir Ã§eÅŸide sahip. Her yer farklÄ± bir mekÃ¢n her sokak farklÄ± bir lezzet duraÄŸÄ±na aÃ§Ä±lÄ±yor. Ben buraya bildiklerimi yazdÄ±m ama eminim Ã§ok daha iyileri veya gÃ¼zelleri de vardÄ±r.

Chocolateria San Gines

La Ciudad Invisible

Casa Revuelta

Malaspina

Bistrot Maximilian

Camoati

El Abrazo de Vergara

Le Petit Bistrot

Naia

Taberna del Chato

Madrid kahve mekÃ¢nlarÄ± Ã¶nerisi



Cafe del Jardin SB

Cafe de la Luz

Toma Cafe

Mama Framboise Platea

Cafelito

La Infinito

Salon des Fleurs

Monkee Koffee

Ä°l Tavolo Verde

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