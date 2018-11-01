Madridâ€™i Madridli gibi gezmekâ€¦

MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
ANA SAYFA
HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ÅŸehri keÅŸfetmen, gitmek istediÄŸin yere gitmen, almak istediÄŸin ÅŸeyi alman iÃ§in bÃ¼tÃ§eni ikiyekatlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yakala.coâ€™da yer alan fÄ±rsatlar, genel fiyatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± seviyesindedir. Hatta birÃ§ok zaman %50â€™ninde Ã¼zerinde bir indirimle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±n.

SÃ¼per lÃ¼ks yerler, kÃ¼ltÃ¼rel, sportif, eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici etkinlikler, her gÃ¼n yenilenen yakala.cofÄ±rsatlarÄ±nda seni bekliyor olacak.

Ä°ster BoÄŸazÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yemek, eÄŸlence veya lÃ¼ks yatla gezi veya masaj keyfi ister Egeâ€™de Akdenizâ€™de veyayurt dÄ±ÅŸÄ±nda tatil ister son teknoloji bir Ã¼rÃ¼n! yakala.coâ€™da bunlarÄ±n hepsine Ã§ok sÃ¼rpriz fiyatlarla sahipolabilirsinâ€¦

yakala.coâ€™da mutlaka kendine gÃ¶re bir fÄ±rsat bulursun. Bir HÃ¼rriyet iÅŸtiraki olan yakala.coâ€™nun daima seninmutluluÄŸunu saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sakÄ±n unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÃœRRÄ°YET'E BAÄžLI KAL

Hesap OluÅŸtur veya GiriÅŸ Yap
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Apple Store'dan indirin
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerSeyahat YazÄ±larÄ± Gezginler YazÄ±larÄ± Seymen BOZASLAN YazÄ±larÄ± Madridâ€™i Madridli gibi gezmekâ€¦
GeriSeymen BOZASLAN Madridâ€™i Madridli gibi gezmekâ€¦
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Haber

Seyahat
Seymen BOZASLAN / Instagram: @seymen.b
01.11.2018 - 01:00, Son GÃ¼ncelleme:

Madridâ€™i Madridli gibi gezmekâ€¦

Seymen BOZASLAN
Seymen BOZASLAN
bozaslanseymen@gmail.com
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Seymen BOZASLAN
Seymen BOZASLAN
bozaslanseymen@gmail.com
Madridâ€™i Madridli gibi gezmekâ€¦

Avrupaâ€™nÄ±n genel tanÄ±mÄ± bu ÅŸehirde kesinlikle. DÃ¼zen, eÄŸlence, ucuzluk ve medeniyet. Hepsi toplanÄ±nca Madrid ortaya Ã§Ä±kÄ±yor derse biri ona inanÄ±n. Yerinde gÃ¶rdÃ¼m, deneyimledim. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ kez gittiÄŸim Madridâ€™de artÄ±k bir Madridli gibi dÃ¼ÅŸÃ¼nebiliyorum. Hadi bu gÃ¼zel baÅŸkentte neler var kÄ±sa kÄ±sa bakalÄ±m...

Madridâ€™de nereleri gezmeli?

Mercado de San Miguel

19.yÃ¼zyÄ±ldan gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze kadar gelmiÅŸ modern Ä°spanyol pazarÄ±. Demir iskeletli bir binada kurulan pazarda taze yiyeceklerin Ã§oÄŸunu bulabilirsiniz. Madridâ€™i gezerken ayakÃ¼stÃ¼ atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±k sokak lezzetleri bulabileceÄŸiniz uygun fiyatlÄ± bir mini Ã§arÅŸÄ±.

Madridâ€™i Madridli gibi gezmekâ€¦

Plaza Mayor

Plaza Mayor dini geÃ§itlerin, ayinlerin, tÃ¶renlerin hatta maÃ§a giden taraftarlarÄ±n toplandÄ±ÄŸÄ± bir bÃ¶lge. 17. YÃ¼zyÄ±ldan kalma bu geniÅŸ alan da ayrÄ±ca meydanÄ± yaptÄ±ran III. Felipeâ€™nin de bir de atlÄ± heykeli bulunuyor. Etkiletici binalarÄ±n revaklarÄ±, sivri kuleleri ve pencereleri ile Madridâ€™e gelen herkesin gÃ¶rmeden geÃ§memesi gereken bir yer. Ä°ster meydandan bu bÃ¼yÃ¼leyici yapÄ±larÄ± izleyebilir, ister meydanda bulunan cafelerde birer kahve iÃ§ebilirsiniz.

Puerta del Sol

Madridâ€™in kalbi diyebileceÄŸimiz bir meydan. SÃ¼rekli kalabalÄ±k ve sÃ¼rekli insanlarÄ±n bir yerden bir yere yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ veya sÃ¼s havuzunun baÅŸÄ±nda oturduÄŸu sohbet ettiÄŸi, sokak sanatÃ§Ä±larÄ±nÄ±n dolu olduÄŸu bir alan. Puerta del Sol, Â trafiÄŸi, kalabalÄ±ÄŸÄ± ve hareketliliÄŸiyle Madridâ€™e yakÄ±ÅŸÄ±r bir merkez gerÃ§ekten. Kentin baÅŸlÄ±ca buluÅŸma yerlerinden biri olan ve gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ yayalara ayrÄ±lmÄ±ÅŸ yarÄ±m ay ÅŸekilde gÃ¶zÃ¼ken bir meydan. Merkezde ayrÄ±ca, yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi saat kulesinin Ã¶nÃ¼nde toplanan insanlar gece yarÄ±sÄ± olduÄŸunda Ã§anÄ±n her vuruÅŸunda bir Ã¼zÃ¼m tanesi yiyerek yeni yÄ±lÄ±n kendilerine ÅŸans getirmesini diler. Puerta del Sol da ayrÄ±ca, Ä°spanya karayollarÄ± aÄŸÄ±nÄ±n merkezi sÄ±fÄ±r noktasÄ± bulunuyor.

Madridâ€™i Madridli gibi gezmekâ€¦

Gran Via

Madridâ€™de 19.yÃ¼zyÄ±lÄ±n ortalarÄ±nda geliÅŸen orta sÄ±nÄ±f, kentin sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± dÄ±ÅŸa doÄŸru zorlamaya ve geniÅŸleme iÃ§in yoksul bÃ¶lgeleri tahrip etmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nda geniÅŸ bulvar Gran Via iÃ§in kollarÄ± sÄ±vamanÄ±n zamanÄ± gelmiÅŸti. Modern Madridâ€™in sembolÃ¼ olacak bulvarlar iÃ§in karar 1910 yÄ±lÄ±nda verilmiÅŸ. Bu cadde Ã¼zerinde dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ alÄ±ÅŸveriÅŸ maÄŸazalarÄ± ve Madridâ€™in simgeleri olan binalar bulunuyor. Madridâ€™in meÅŸhur simge yapÄ±larÄ±ndan Metropolis binasÄ± da bu cadde Ã¼zerinde yer alÄ±yor.

Plaza de Espana

Madridâ€™de trafiÄŸin en yoÄŸun olduÄŸu noktalardan birinde yer alan Plaza de Espana, aynÄ± zamanda popÃ¼ler bir buluÅŸma noktasÄ± Madrid halkÄ± iÃ§in. MeydanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k simgesi 26 katlÄ± Edificio Espana binasÄ±. 1953 senesinde bitmiÅŸ inÅŸaatÄ±. SonrasÄ±nda iki yanÄ±na 17ÅŸer katlÄ± iki bina daha yapÄ±lmÄ±ÅŸ. Fakat nedenini bilmediÄŸim bir sebepten bina ÅŸuanda kullanÄ±mda deÄŸil. Meydanda ayrÄ±ca, dev bir dikilitaÅŸ var. DikilitaÅŸ Ã¶nÃ¼nde ise Cervantes heykelinin hemen altÄ±nda Don KiÅŸotâ€™u atÄ±nÄ± sÃ¼rerken ve Sancho Panzaâ€™yÄ± da eÅŸeÄŸinin Ã¼zerinde onu takip ederken gÃ¶rebilirsiniz.

Madridâ€™i Madridli gibi gezmekâ€¦

Palacio Real

Rio Manzaneresâ€™e tepeden bakan yÃ¼ksek bir kayalÄ±ÄŸÄ±n Ã¼zerinde yer alÄ±yordu kraliyet kalesi. 1734 yÄ±lÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±n sonrasÄ± V. Felipe buraya gerÃ§ek bir saray yapÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor. Ve ÅŸuan da gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze kadar gelen bu sarayÄ±n inÅŸaatÄ±na baÅŸlÄ±yor. Devlet tÃ¶renlerinin neredeyse hepsi bu alanda yapÄ±lÄ±yor. Bu sarayda neler var peki?

Templo de Debod

Bu tapÄ±naklar MÄ±sÄ±r hÃ¼kÃ¼metinin bir hediyesi Ä°spanyaâ€™ya. NilÂ nehri Ã¼zerinde bulunan AsuanÂ BarajÄ±â€™nÄ±n sularÄ± altÄ±nda kalan tarihi eserlerin kurtarÄ±lmasÄ± projesinde Ä°spanyol mÃ¼hendislerin emekleri nedeniyle bir teÅŸekkÃ¼rler hediyesi.

Madridâ€™i Madridli gibi gezmekâ€¦

Lavapies ve La Latina

Avrupaâ€™nÄ±n en gÃ¼zel yanÄ± sokaklarÄ±nda oturup keyif yapacaÄŸÄ±n insanlarÄ± izleyebileceÄŸin sakin kÃ¼Ã§Ã¼k meydanlarÄ± sanÄ±rÄ±m. Lavapies Madridâ€™in sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± mahallesi. Ã–zellikleri akÅŸamlarÄ± ne yapsak diyenlerin uÄŸrak mekÃ¢nÄ±. MekÃ¢n mekÃ¢n dolaÅŸabilir, uygun fiyata eÄŸlenebilir, sosyalleÅŸebilirsin.

Retiro ParkÄ±

Madridâ€™in ÅŸÄ±k semtlerinden biri Jeronimosâ€™ta yer alan bir park. Madridâ€™de hafta sonlarÄ± kendilerini yeÅŸile bÄ±rak insanlarÄ±n bol olduÄŸu yer. 17. yÃ¼zyÄ±lda yalnÄ±zca kraliyet ailesi tarafÄ±ndan kullanÄ±lan park 1869 yÄ±lÄ±nda tamamiyle halka aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ. Ä°sterseniz yeÅŸile doyabilir, isterseniz bu manzaranÄ±n bir parÃ§asÄ± olur ve teknelerle gÃ¶lde tur atabilirsiniz.

Madridâ€™i Madridli gibi gezmekâ€¦

Madridâ€™de yemek mekÃ¢nlarÄ± Ã¶nerisi

Madrid yemek mekÃ¢nlarÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok Ã§ok fazla geniÅŸ bir Ã§eÅŸide sahip. Her yer farklÄ± bir mekÃ¢n her sokak farklÄ± bir lezzet duraÄŸÄ±na aÃ§Ä±lÄ±yor. Ben buraya bildiklerimi yazdÄ±m ama eminim Ã§ok daha iyileri veya gÃ¼zelleri de vardÄ±r.

Chocolateria San Gines
La Ciudad Invisible
Casa Revuelta
Malaspina
Bistrot Maximilian
Camoati
El Abrazo de Vergara
Le Petit Bistrot
Naia
Taberna del Chato

Madridâ€™i Madridli gibi gezmekâ€¦

Madrid kahve mekÃ¢nlarÄ± Ã¶nerisi

Cafe del Jardin SB
Cafe de la Luz
Toma Cafe
Mama Framboise Platea
Cafelito
La Infinito
Salon des Fleurs
Monkee Koffee
Ä°l Tavolo Verde

Â

Madridâ€™i Madridli gibi gezmekâ€¦

Â 

Â 

Seymen BOZASLAN
Seymen BOZASLAN
bozaslanseymen@gmail.com
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle

SÄ±radaki Haber

YÄ±lbaÅŸÄ± rotanÄ±zÄ± hazÄ±rlayÄ±n

YÄ±lbaÅŸÄ±nda 10â€™dan geriye saymak iÃ§in en iyi 10 yer

Avrupa'nÄ±n en gÃ¼zel Noel pazarlarÄ±

Turizmin baÅŸkentinde yÄ±lbaÅŸÄ± heyecanÄ± baÅŸladÄ±