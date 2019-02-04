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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Seyahat
Seymen BOZASLAN / Instagram: @seymen.b
04.02.2019 - 15:05, Son Güncelleme:

Bardaktan yatağa kadar her şey buzdan!

Seymen BOZASLAN
Seymen BOZASLAN
bozaslanseymen@gmail.com
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Seymen BOZASLAN
Seymen BOZASLAN
bozaslanseymen@gmail.com
Bardaktan yatağa kadar her şey buzdan!

Kiruna Ice Hotel, dünyanın en ünlü buz otellerinden biri… İsveç'te bulunan Kiruna, her yıl dünyanın farklı noktalarından turist ve gezgin ağırlıyor.

İsveç başkenti Stockholm’den 1,5 saat uçuş süresi uzaklığında Kiruna’da her şeyin buzdan olduğu bir otel bulunuyor.

Bardaktan yatağa kadar her şey buzdan

Kiruna Ice Hotel olarak geçen bu tesis şehir merkezine sadece yedi kilometre uzaklıkta. Ice Hotel’de iki tane bina bulunuyor. Bunlardan bir tanesi ortak kullanım alanı olarak geçiyor. Bar, kütüphane, kafe... Bunlar elbette buzdan! 

Bardaktan yatağa kadar her şey buzdan

Diğer yapıysa otel misafirlerinin yerleri olarak geçiyor. Ice Hotel her sene dünyanın farklı noktalarından gelen sanatçılar tarafından eylül ayında altı haftalık sürede yapılıyor. Ve mart ayı sonuna kadar dayanıklı şekilde kalıyor. Marttan sonra ise koca yapı erimeye başlıyor. Bir kilise, bir bar ve onlarca odanın bulunduğu bu tesiste her odanın konsepti de farklı sanatçıların emeği ve yorumu olduğu için farklı düzende.

Bardaktan yatağa kadar her şey buzdan

Odalarda geyik derisi üzerinde özel kıyafetlerle uyuyorsunuz. Düşünüldüğü gibi de değil... Gayet sıcak. Bu arada, geyiklerin her şeyinden faydalanmışlar gerçekten. Geyiklerin boynuzlarından kapı tutacağı, derisinden battaniye yapmışlar.

Bardaktan yatağa kadar her şey buzdan

Ice Hotel’i gezmek için otel misafiri olmanıza gerek yok. Dilerseniz müze gibi de biletinizi satın alarak ziyaret edebilirsiniz.

Bardaktan yatağa kadar her şey buzdan

Seymen BOZASLAN
Seymen BOZASLAN
bozaslanseymen@gmail.com
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