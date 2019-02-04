Bardaktan yatağa kadar her şey buzdan!
Kiruna Ice Hotel, dünyanın en ünlü buz otellerinden biri… İsveç'te bulunan Kiruna, her yıl dünyanın farklı noktalarından turist ve gezgin ağırlıyor.
İsveç başkenti Stockholm’den 1,5 saat uçuş süresi uzaklığında Kiruna’da her şeyin buzdan olduğu bir otel bulunuyor.
Kiruna Ice Hotel olarak geçen bu tesis şehir merkezine sadece yedi kilometre uzaklıkta. Ice Hotel’de iki tane bina bulunuyor. Bunlardan bir tanesi ortak kullanım alanı olarak geçiyor. Bar, kütüphane, kafe... Bunlar elbette buzdan!
Diğer yapıysa otel misafirlerinin yerleri olarak geçiyor. Ice Hotel her sene dünyanın farklı noktalarından gelen sanatçılar tarafından eylül ayında altı haftalık sürede yapılıyor. Ve mart ayı sonuna kadar dayanıklı şekilde kalıyor. Marttan sonra ise koca yapı erimeye başlıyor. Bir kilise, bir bar ve onlarca odanın bulunduğu bu tesiste her odanın konsepti de farklı sanatçıların emeği ve yorumu olduğu için farklı düzende.
Odalarda geyik derisi üzerinde özel kıyafetlerle uyuyorsunuz. Düşünüldüğü gibi de değil... Gayet sıcak. Bu arada, geyiklerin her şeyinden faydalanmışlar gerçekten. Geyiklerin boynuzlarından kapı tutacağı, derisinden battaniye yapmışlar.
Ice Hotel’i gezmek için otel misafiri olmanıza gerek yok. Dilerseniz müze gibi de biletinizi satın alarak ziyaret edebilirsiniz.
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