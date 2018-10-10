Bir yemek bir müze döngüsünde 48 saatte Gaziantep

Kahvaltı–akşam simit: Gaziantep’te kahvaltı yapacaksınız masada Antep peyniri, katmer ve nohut dürüm mutlaka olmalı. Bu sebeple güne Akşam Simit Anneler Parkı Şubesinde başlamanızı öneriyorum.

Zeugma :Gaziantep’in Nizip ilçesinde bulunmuş antik bir kentin kalıntıları Zeugma Müzesi çatısında sergileniyor. Zeugma, köprübaşı anlamına geliyor. Buranın en kötü yanı, mozaik anlamda birçok eser olduğu bilinirken, baraj kapakları açıldı ve kurtulabilen mozaikler kurtarıldı. Geri kalanlar suyun altında kaldı artık. Fakat dünyanın en büyük mozaik müzesi de yine bu güzel şehirde. Mutlaka ziyaret edilmeli.

Küşleme – Halil Usta: Büyük bir zincir kebapçı olabilir miydi? Evet. Ama ziyaretçilerini yerinde ağırlamayı tercih etti Halil Usta. Son derece lezzetli olan küşlemesi yanında simit kebabı, ekmeği ve salatasıyla mütevazı ama bol lezzet sunan bir yer Halil Usta. Gaziantep’e geldiğinizde mutlaka gitmeniz gereken mekânlardan birisi.

Gaziantep Kalesi: Gaziantep Kalesinin ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı hususunda kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte tarihi günümüzden 6000 yıl geçmişe, kalkolitik döneme kadar giden bir höyük üzerinde kurulduğu, m.s II-III yüzyıllarda ise kale ve çevresinde ‘Theban’ isimli küçük bir kentin olduğu bilinmekte. Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Kale’nin 36 burcundan bahsetmektedir. Günümüzde ise bunların yalnızca 12 tanesini görebilmekteyiz.

Yöresel, Kebap ve Beyran–Yesemek: Yesemek Gaziantep’te son dönemde inanılmaz beğenilen ve ziyaret edilen bir mekân. Bunda tabi birçok sebep var. Ustaların kalitesinden, işletme yöneticilerinin ilgisine alakasına kadar birçok emek var. Verdikleri bu emek, işlerini sevgiyle yapmaları lezzetlerine de yansıyor. Yesemek’in 2 şubesi var Gaziantep’te. Biri çarşıda yöresel yemek yapan yer. Diğeri ise Ordu Caddesinde daha çok kebap ve et yemekleri üzerine. İkisinde de beyran bulunuyor ve gayet ateşli. Nasıl mı? Beyran pişirirken ateş şovunuz varmış deyin onlar anlar. Boşuna ejderha eti demiyorlar.

Rumkale: Gaziantep’in en görülmesi gereken noktalarından birisi. Gaziantep İli, Yavuzeli İlçesi, Kasaba köyünün yakınında bulunan Rumkale; Gaziantep şehir merkezinden 60 Yavuzeli’nden ise 15 uzaklıkta, Merzimen Çayı’nın Fırat Nehri ile birleştiği yerde, dik kayalar üzerindedir. Rumkale’ye Kasaba köyünden ve Halfeti’den teknelerle kolaylıkla ulaşılmaktadır.

Gece Beyranı – Sakıp Usta :Gündüz de içiliyor tabi. Başlığa aldanıp yahu bu sadece gece mi var burada diye aldanmayın. Ama gece saati beyran içebileceğiniz en güzel yer burası. Sakıp Usta’nın mekânda beyran ve küşleme inanılmaz güzellikte. Gece bir yerden eğlenceden veya meyhaneden dönüyorsanız aklınızda olsun Sakıp Usta. Bu arada, bu dükkânın hemen 100 metre ötesinde bir de tatlı mekânı var. Orada da gece künefesi atabilirsiniz. Nöbetçi Lezzet diyorum ben buraya.

Tarihi Gaziantep Evleri ( Bey Mahallesi ) :Antep Evleri; yüksek duvarlar arkasında, dış mekânlardan mümkün olduğunca soyutlanmış Hayat (Avlu)’a dönük yapılardır. Evlerin ikinci katında sokağa yapılan konsol çıkıntılarına köşk denir. Dışı metalle kaplanan bu tür yapılar köşklü ev diye de adlandırılır. Evin ana girişi sokaktan hayata girişle sağlanır. Hayat etrafında ocaklık (mutfak), hazna (kiler), hela gibi mekânlar yer alır. Evler tek, iki ve üç katlı olarak inşa edilmiştir. Genelde iki katlı evler hâkimdir. Bey Mahallesi gezinizde bu evlere fazlasıyla denk gelebilirsiniz.

Ali Nazik – İmam Çağdaş: Gaziantep’e giden herkesin diline dolanmış bir marka. Gaziantep’e gittim diyen birine sorulacak ilk soru genelde İmam Çağdaş’a da gittin mi olur. Ama haklılar. Gaziantep’in en eski işletmesi. Hatta şöyle söyleyeyim, Gaziantep’te 4.kuşağı gören tek işletme İmam Çağdaş. Baklavası, patlıcan kebabı zaten çok güzel. Ama burada yemenizi önerebileceğim şey direkt Karışık Kebap ve Ali Nazik olur. Fakat sarımsakla barışık biri değilseniz, Ali Nazik konusunda Gaziantep’te en iyilerden gerçekten. Nasıl olmasın? Tecrübe akıyor.

Gaziantep Savaş Müzesi: En etkilendiğim müzelerden birisi Gaziantep’te. Gaziantep Savaş Müzesi; Şehreküstü de Şehitler Parkı’nın yanında, 12 odalı tarihi binada hizmet veriyor. Aziz Şehitlerimizin ilk defnedildikleri yerde; Esenbek Camii haziresindeki Antep Harbi Şehitliğinin yanında yükselen müze, asrın en adaletsiz işgaline karşı, şehir halkının verdiği mücadeleyi anlatıyor. Tüm işgal süreci ve verilen direnişi burada harika anlatmışlar. Müze teşhirine yansıttığı gerçeklerle, yalnız başına kalan Antep’in, Fransız tümenine ve Ermeni gönüllü alayına karşı koyuşunun sırrını açıklıyor. Girişi ücretsizdir.

Gaziantep Ev Yemekleri–Aşina : Aşina gerçekten Gaziantep’in en iyi ev yemekleri yapan mekânlarından bana göre. Gaziantep’te kebap yapmak diğer işletmelerin hakkını yemeden söyleyeyim kolay iş. Ama ev yemeklerini yapmak gerçekten zahmetli ve emek isteyen bir şey. Ayvalı saray kebabı, alaca çorba, yuvalama ve daha nice güzel lezzeti burada bulabilirsiniz. Gaziantep UNESCO’ya nasıl hangi lezzetlerle girmişin cevabıdır ev yemekleri. Unutmayın ki, UNESCO lezzetleri onaylarken sadece kebap baklava üzerinden değil 500’den fazla lezzet üzerinden onayladı. Böyle düşünüldüğünde Aşina gibi mekânların önemi daha da artıyor.

Gaziantep Oyuncak Müzesi: Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi Gaziantep’in en eski mahallelerinden Bey Mahallesi’nde tarihî bir Antep evinde yer almaktadır. Tek avlulu olan bina üç katlıdır ve iki katlı mağarası ile nadir bulunan bir Antep evidir. Müze teşhir alanı açık alanda 250 metrekare, kapalı alanda ise 315 metrekaredir. Geçmişten günümüze ulaşan çocuk yaşam kültürünün korunarak ve yaşatılarak gelecek nesillere aktarılmasını amaçlayan Oyun ve Oyuncak Müzesi, geçmişle gelecek arasında köprü olarak, çocukların bedensel, zihinsel gelişimine katkı sağlamaktadır.

Şık Akşam Yemeği – Hışvahan: Gaziantep’te tarihi bir handa şık bir akşam yemeği yemeyi düşünürseniz hemen Gaziantep Kalesi karşısında bulunan Hışvahan’ı öneririm. Dekorasyonu en iyi olan mekanlar listesinde dünyada derece almış ve prestij sahibi olmuş mekanda Gaziantep lezzetlerini ve hanın büyülü atmosferine kapılabilir, kendinizi bir an Gaziantep’te değil de, dünyanın başka bir ucunda hissedebilirsiniz.

Gaziantep Atatürk Anı Müzesi: Atatürk’ün 26 Ocak 1933 tarihinde Gaziantep’e ziyaretinden yola çıkılarak yapılmış bir müze. Milli mücadele yıllarında Gazi Mustafa Kemal ile birlikte şehri ve ülkesi için çalışmış olan geçmişimizdeki önemli kişileri, Gaziantep’in ve Türkiye’nin yeniden yapılanma sürecindeki yapılan çabaları ve çalışmaları anlatan kıymetli bir müze.

Künefe – Cumba Künefe :Bu mekân bana çok özel hissettiriyor. Şu yüzden hemen açıklayayım, mekânın işletmecisi ve ustası diyor ki; şubeleşmemeye çalışacağım. Çünkü lezzetim bozulur diye çok korkuyorum. Gaziantep UNESCO tarafından böyle tescillendi işte. Lezzetini koruduğu için tamamen. Hasırı, künefesi, dışı Maraş içi Antep dediği lezzetler, kaymağıyla hepsiyle resmen baklavaya kafa tutan bir lezzet künefe artık. 30’dan fazla künefe çeşidiyle sizleri bekliyor.

Hayvanat Bahçesi : Dünyanın en büyük hayvanat bahçeleri sıralamasında yeri olan bir yer Gaziantep Hayvanat Bahçesi. Bunca gezilecek yer varken öncelik değil bana göre. Fakat düşünürseniz, Gaziantep’te fazla gününüz varsa önerilir.

Baklava – Almacı Pazarı Güllüoğlu: Dünyanın en eski baklava dükkânı burası. Hal böyle olunca işini güzel yapan insanların elinden yiyorsun baklavanı. Güllüoğlu hikâyesinin başladığı yer burası özetle. Bu yüzden lezzeti de bir o kadar tecrübeli insanların elinden geçiyor Özellikle dükkânda da sizi karşılayacak Murat Güllü son derece ilgili ve donanımlı bir beyefendi. Baklava için önceliklerden birisi kesinlikle.

Hamam Müzesi : Hamamdan müze mi olur demeyin ? Kalenin hemen çaprazında bulunan son derece özenle hazırlanmış bir müze.

Nerede Konaklamalı?

Sizlere iki tane konaklama tavsiyesi vermek istiyorum. İkisinden birini bütçenize göre değerlendirebilirsiniz.

Hışvahan :Gaziantep’in Çırağan’ı olarak geçiyor. Son derece şık ve lüks bir otel. Gaziantep Kalesi karşısında bulunan gerçek bir handan restore edilmiş, restoranı ve hotel bölümüyle mükemmel bir konaklama deneyimi kesinlikle.

Anadolu Evleri :Gaziantep’te çoğu zaman tercih ettiğim bir yer Anadolu Evleri. Eski Antep evleri nasıl olur, orada bir gece yaşasak ne hissederdik derseniz kesinlikle adres burası. Özellikle avlusunda oturup bir kahve içmek gerçekten çok iyi hissettiriyor.