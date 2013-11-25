Patlıcan sever misiniz

Yani patlıcanın nesi olursa olsun bayıla bayıla yiyenlerden mi? Eğer öyleyseniz ve meyve ve sebzeleri de sadece mevsiminde tüketiyorsanız, o zaman patlıcanla vedalaşmaya hazır olun derim. Çünkü patlıcanın mevsimi bu ayın yani kasım ayının sonunda bitiyor.

Patlıcan bütün pişirme tekniklerine uyum sağlayan sebzelerden biridir. Ayrıca patlıcan deyip geçmemek lazım, çok sayıda türü vardır.

Koyu mor renkli ve 20-25 santim uzunluğunda olanlara “kemer”, mor renkli, tombul ve beyaz etli olanlara ise “bostan” patlıcanı adını veririz. Ayrıca iri armut biçiminde olan “Mustafa Kemal Paşa” türü ve tatlı bir mor renge bürünmüş, ufak top şeklinde “Adana patlıcanı” vardır.

Bir de ucu sivri, uzunca olan “Rodos” patlıcanı ülkemizde yetişen türler arasındadır. Ancak türü ne olursa olsun, patlıcanın yüzü parlak, kaygan, körpe ve çekirdeksiz olanı kıymetlidir.

Tavuklu kuskus pilavı

Haşlanmış tavuk eti elle küçük parçalar halinde didiklenir. İstenirse kesme tahtası üzerinde tavla zarı formunda doğranabilir de. Konserve nohut süzülür. Yağ orta boy bir tencerede kızdırılır. Kuskus tencereye aktarılıp kısık ateşte, tahta bir kaşıkla sürekli karıştırılarak 3-4 dakika kavrulur.

Hafifçe sararan kuskusun üzerine sıcak su (et ya da tavuk suyu) aktarılır. Tuz ve pulbiber serpilip didiklenmiş tavuk eti ve nohut da ilave edilir ve karıştırılır.

Orta ısılı ateşte, kuskus suyunu iyice çekinceye kadar pişirilip ocaktan alınır. Üzerine çok ince kıyılmış dereotu katılıp tahta bir kaşıkla karıştırılır. Tencerenin kapağı kapatılıp 15 dakika dinlendirildikten sonra servise sunulur.

Not: Kuskus pilavı başlangıçta biraz sulu olabilir, bekledikçe suyunu çekecektir.

Malzeme listesi

- 1 adet haşlanmış tavuk göğüs eti

(herhangi bir tavuk türü kullanılabilir)

- 1 su bardağı konserve nohut

- 2 su bardağı kuskus

- 4 yemek kaşığı zeytinyağı

- 5 su bardağı sıcak su

(et ya da tavuk suyu kullanılmasını öneririm)

- 1 çay kaşığı tuz, kırmızı pulbiber

- 1 demet dereotu