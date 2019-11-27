Geçmişten Günümüze Şarkılarıyla Yeni Türkü 40. Yılını İzmir’de Kutluyor!
"Yılların eskitemediği, hep yeni kalan grup Yeni Türkü, 40. yılını İzmir’de gerçekleştireceği muhteşem bir konserle kutluyor."
Zamana meydan okuyan şarkılarına bu konserde eşlik edecek şanslı kişilerden biri olmak için bu linki tıklayabilirsiniz.
Bir nesil Yeni Türkü’nün şarkılarıyla büyüdü. Zaman zaman 'Aşk Yeniden' şarkısıyla coşku dolu duygularımızı dinlendirdik, zaman zaman da 'Telli Telli' şarkısı dilimize pelesenk oldu. 'Maskeli Balo' ise hafızalarımızda yer etmiş ve hayatımızın bir köşesinde bizlere eşlik etti. Sizin aklınıza ilk hangi şarkı geldi? Bu şarkıları tekrar dinlemek ister misiniz? O zaman bu linki tıklayın.
Kurulduğu günden beri Yeni Türkü’yü günümüze kadar getirmeyi başarmış Derya Köroğlu’nun kadife sesinden şarkıları dinlerken sadece ritme değil, çocukluğunuza, hatıralarınıza ve güzel anılarınıza da eşlik edeceksiniz.
Yeni Türkü, tam 40 yıldır bu toprağın sesini notaya dönüştürerek yeni bir yorumla geleceğe taşıyor. Siz de bu konseri kaçırmak istemiyorsanız linki tıklayınız.
Bu bir ilandır.