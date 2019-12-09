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GeriEtkinlik Rehberi Mutluluğa Yelken Açın!
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Etkinlik Rehberi>Mutluluğa Yelken Açın!
Etkinlik Rehberi

Mutluluğa Yelken Açın!

Denizlerin sonsuz maviliğinin içinde rüzgâra ve dalgalara hükmetmeye hazır mısınız?

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1

Alacağınız yelken eğitimiyle dalgalar en iyi dostunuz olsun, hayatınıza yeni heyecanlar dolsun. Atlantis Yatçılık’ta size özel indirimlerle sunulan profesyonel eğitimlere aşağıdaki linkten göz atabilirsiniz.

ÖZEL İNDİRİMLER İÇİN TIKLAYIN
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Yeni bir hobinin zamanı gelmedi mi artık? Enstrümanlar, dil kursları, dans kursları ve dahası sizi kendine bağlayamamış, hayatınızda kalıcılık sağlayamamış olabilir. Belki de siz çok daha heyecanlı bir şeyler arıyorsunuzdur.

3

Atlantis Yatçılık’la alacağınız yelken eğitimi, hayatınızdaki o heyecan boşluğuna ilaç gibi gelecek, sizi yepyeni bir bakış açısına kavuşturacak.

Bu bir ilandır.

4

Denizin üzerinde sonsuzluğu keşfetmek, cesaretinizle dalgalara meydan okumak isterseniz, sizin için özel indirimlerle sunulan seçeneklere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SİZE ÖZEL İNDİRİMLER İÇİN TIKLAYIN
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Yelken Eğitimi ile; sonsuz özgürlük hissini tadacak, yelken sporunun tüm inceliklerini uzmanlar eşliğinde kavrayacak ve tekne kullanmayı öğreneceksiniz.

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Dalgalar ile birlikte kendinizi aşacak, hayallerinizdeki çıtayı daha da yukarılara koyacaksınız.

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Eğitimlerinizin çoğu, denizde seyir halindeki bir teknenin üzerinde gerçekleşecek ve kurs bitiminde katılım sertifikası alacaksınız.

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Hepsi ve çok daha fazlası için Atlantis Yatçılık’ın eğitim seçeneklerini inceleyebilirsiniz.

EĞİTİM SEÇENEKLERİNİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN
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Özgürlüğün tadını cesurca çıkarmak, hayatınıza yepyeni bir heyecan katmak için hemen tıklayın; Atlantis Yatçılık’ın isteğinize uygun gün ve saatlerden oluşan eğitim programlarından birini seçin. 

YELKEN EĞİTİMLERİ İÇİN LİNKE TIKLAYIN
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Bu içerik Yakalaco tarafından hazırlanmıştır.

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