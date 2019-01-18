Ejder Meyvesi Hakkında Bilmeniz Gerekenler
"Ejder meyvesi, ülkemizde yavaş yavaş tanınmaya başladı. Bu meyve, pek çok özelliği içinde barındırıyor. Görüntüsü oldukça sevimli tadı da bir hayli farklı olan ejder meyvesi hakkında bilmeniz gerekenler aşağıda."
Ejder meyvesi nedir?
Ejder meyvesi hakkında bilinmesi gerekenlere geçmeden önce bu meyveyi daha yakından tanıyalım. Tropik bir meyve olan ejder meyvesi, pitaya, dragon fruit, çilek armudu ve kaktüs meyvesi isimleriyle de anlıyor. Ana vatanı Vietnam olan bu meyve Meksika, Güney ve Orta Amerika, Malezya, Endonezya gibi ülkelerde oldukça yaygın. Ejder meyvesi bir süredir Türkiye’de de üretilmeye başlandı.
YAĞ YAKIMINI HIZLANDIRAN MEYVELER
Ejder meyvesi hakkında bilmeniz gerekenler
Ejder meyvesi, protein, lif ve karbonhidrat bakımından bir hayli zengindir. C ve B vitaminlerini de içeren meyve, aynı zamanda omega 3 ve omega 6 gibi çoklu doymamış yağ asitleri de barındırıyor.
İçeriğindeki bolca C vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Vücudu hastalıklardan koruyor.
Yüksek kalsiyum miktarı ile kemik gelişimine destek oluyor.
Kan basıncını düşürme özelliğine sahip olan ejder meyvesi, yüksek tansiyon riskini önlüyor.
Likopen içeren bu meyve, kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini düşürüyor.
Ejder meyvesinin kalorisi neredeyse yok denecek kadar az ve lifli bir yapıya sahip. Bu özellikleri ile diyet listelerine rahatlıkla dahil edilebiliyor ve kilo vermeye yardımcı oluyor.
Cilt kuruluğunu tedavi ediyor.
İçeriğindeki potasyum sayesinde göz sağlığını da koruyor.
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Ejder meyvesi nasıl tüketilir?
Ejder meyvesinin kabuklarını soyduktan sonra dilediğiniz gibi yiyebilirsiniz. Meyvenin siyah çekirdeklerini çıkarmadan tüketmelisiniz, tıpkı kivi gibi. Öte yandan bu meyveyi salatalarınıza dahil edebilir, tatlılarınızın süslemesinde de kullanabilirsiniz.