Bülent Ersoy, Yıldız Tilbe, Seda Sayan ve Daha Birçok Ünlü İsim Bu Sahnede!

Yarışmadan sonra birçok gösteriyle izleyici karşısına çıkan ve çok beğenilen genç yeteneğin Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’ndeki gösterisine indirimli bilet almak isterseniz buraya tıklayın .

Sevdiklerinizle birlikte eğlenceli bir gün geçirmek isterseniz, Sefa Doğanay’ın sizin için sahneleyeceği muhteşem şovunda yerinizi almalısınız. Birbirinden güzel taklitleriyle Türkiye’yi kendine hayran bırakan genç komedyen daha şimdiden ülkenin sayılı isimlerinden biri haline geldi.

Küçük yaşlarda fark edilen taklit yeteneğini yıllar içerisinde çok çalışarak geliştiren; ünlü sanatçıların taklitlerini eksiksiz şekilde yapabilen komedyen, gösterilerini kapalı gişe oynamakta.

Bu bir ilandır.

Yıldız Tilbe, Bülent Ersoy, Seda Sayan, Gönül Yazar, Nihat Doğan, özellikle son dönemin en popüler isimlerinden Canan Karatay taklidi ile milyonları kırıp geçiren Sefa Doğanay, sosyal medyada da güçlü bir takipçi kitlesine sahip.

Kendi oluşturduğu karakterlerin komik diyaloglarını paylaşan komedyenin beğeni sayıları milyonları buluyor. Hepsi ve daha fazlasıyla, kahkahalar atmak ve unutulmaz bir gün geçirmek isterseniz, size özel indirimli biletlerinizi buradan alabilirsiniz.

Bülent Ersoy, Yıldız Tilbe, Seda Sayan ve Canan Karatay gibi birçok ünlü ismi aynı sahnede görmek ve bolca eğlenmek için 25 Aralık’ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleşecek Sefa Doğanay Stand Up Show‘a davetlisiniz.

Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.