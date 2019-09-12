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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İyi Yaşam

Başarılı Kadınların 8 Alışkanlığı

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Başarılı Kadınların 8 Alışkanlığı
Kadın olduğumuz için hayat bizi birçok konuda zorluyor. Hele başarılı bir kadın olmak istiyorsak daha da zorlanıyoruz. Hedeflerimiz için elimizden geldiğince çaba gösterip tek tek tırmanıyoruz kariyer basamaklarını. Bu yüzden başarılı bir kadın bugün sahip olduğu şeyleri bir günde elde etmiş kadın değildir. Önüne çıkan engellere rağmen hedeflediği yerlere bazı alışkanlıkları sayesinde ulaşabilmiştir. Peki, o alışkanlıklar ne mi? Gelin hep birlikte bir göz atalım.

"Kadın olduğumuz için hayat bizi birçok konuda zorluyor. Hele başarılı bir kadın olmak istiyorsak daha da zorlanıyoruz. Hedeflerimiz için elimizden geldiğince çaba gösterip tek tek tırmanıyoruz kariyer basamaklarını. Bu yüzden başarılı bir kadın bugün sahip olduğu şeyleri bir günde elde etmiş kadın değildir. Önüne çıkan engellere rağmen hedeflediği yerlere bazı alışkanlıkları sayesinde ulaşabilmiştir. Peki, o alışkanlıklar ne mi? Gelin hep birlikte bir göz atalım."

1. Kendilerini iyi ifade ederler

Başarılı kadınlar güçlü ve zayıf yönlerinin farkında oldukları için ne istediklerini çok iyi bilirler. Amaçları ve istekleri doğrultusunda hareket ederler ve zoru başarabilme konusunda kendilerine güvenirler.

2. Eğitime hep açıktırlar

Bilgi, başarılı kadınlar için gerçek bir güçtür. Onlar finans, iş, pazarlama, doğa ve üretim gibi birçok alanda bilgi sahibi olmak için boş zamanlarının çoğunu öğrenerek geçirirler.

3. Belirli bir rutinleri vardır

Başarılı kadınların gün boyunca çalışacakları ve kendilerine ayıracakları zamanlar bellidir. Ne zaman spor yapacaklarını, ne zaman alışverişe gideceklerini ve ne zaman hobilerine zaman ayıracaklarını iyi bilirler.

4. Sık sık yeni şeyler denerler

Çeşitlilik onların hayatının baharatı olduğu için monotonluktan çıkmak ve hayatı ilginç hale getirmek için sürekli yeni şeyler denerler. Bu küçük değişimler sayesinde yeni ufuklar ve yeni vizyonlar için dinç kalırlar.

Başarılı Kadınların 8 Alışkanlığı

5. Kendilerine inanırlar

Hepimizin kendinden şüphe ettiği bazı anlar mutlaka vardır. Başarılı kadınlar küçük bir şüpheye düşse bile iyi yaptıkları şeyleri bildikleri için üzerine giderler.

6. Kendilerini başkalarıyla kıyaslamazlar

Başarılı kadınlar başkalarını rakip olarak görmek yerine onları arkadaş ve iş ortakları olarak görürler. Kadınlara eşit bakarlar ve kendilerine olan saygılarını yüksek tutmak için başkaları hakkında olumlu düşünürler.

7. Lider ruhludurlar

Ruh, doğuştan gelmez. Başarılı kadınlar her defasında daha fazla sorumluluk almaya hazırdır bu da onları lider ruhlu yapan en önemli özelliklerden biridir.

8. İnsanlara ilham olurlar

Başarılı kadınlar başarıya doğru giden yolda başkalarına ihtiyaç duyacaklarını bilir. Bu yüzden herkese olabildiğince yardım ederler. Çünkü yardım ettikleri insanların bir gün onlara iyilikle döneceğini düşünürler. İş hayatında yardımlaşmak, uzun vadede önemli getirileri olan bir kültürdür. Başarılı kadınlar bunun bir parçası olmaktan mutluluk duyarlar.

MAHMURE ÖZEL

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